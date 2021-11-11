Приключения утерянной игрушки, или как плюшевый слон путешествовал по миру

Приключения плюшевого слона: Титаник.
Каждый хотя бы раз в жизни терял свою любимую игрушку, о потере которой сожалел ещё долгое время, убиваясь горем и заливаясь слезами. Подобная история произошла с одним маленьким мальчиком, который, потеряв своего любимца - плюшевого слона, был очень опечален утратой. Но на помощь малышу пришли родители, придумавшие историю о том, что слоник вовсе не потерялся, а отправился в путешествие по миру. Самое интересно то, что эта маленькая трагедия, ставшая достояние общественности превратилась в увлекательную фотоисторию. Благодаря мастерам Photoshop, слонёнок побывал не только в Париже, Африке и Америке, а и в Японии, среди цветущей сакуры и ещё много где.
Слон посетил Барака Обаму в Овальном кабинете Белого дома.
А ещё слон сфотографировался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Ко всему прочему, слон успел полетать на параплане.
И успел завести новых друзей.
И даже заглянуть в Антарктику.
А ещё посетить Лондон.
Побывать в Перу.
Статуя Свободы.
Цветущая сакура в Японии.
Он даже умудрился посетить Буддистский храм в Камбодже.
Париж.
Австралия.
Слон тусуется с черепахами у Большого Барьерного рифа.
А ещё он побывал в Диснейленде.
Слон даже покатался на сёрфе!
Великая Китайская стена.
Египетские пирамиды.
Северная Ирландия.
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