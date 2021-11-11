Приключения утерянной игрушки, или как плюшевый слон путешествовал по миру

Приключения плюшевого слона: Титаник.

Слон посетил Барака Обаму в Овальном кабинете Белого дома.

А ещё слон сфотографировался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ко всему прочему, слон успел полетать на параплане.

И успел завести новых друзей.

И даже заглянуть в Антарктику.

А ещё посетить Лондон.

Побывать в Перу.

Статуя Свободы.

Цветущая сакура в Японии.

Он даже умудрился посетить Буддистский храм в Камбодже.

Париж.

Австралия.

Слон тусуется с черепахами у Большого Барьерного рифа.

А ещё он побывал в Диснейленде.

Слон даже покатался на сёрфе!

Великая Китайская стена.

Египетские пирамиды.