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Приключения утерянной игрушки, или как плюшевый слон путешествовал по миру


Приключения плюшевого слона: Титаник.

Приключения плюшевого слона: Титаник.

Каждый хотя бы раз в жизни терял свою любимую игрушку, о потере которой сожалел ещё долгое время, убиваясь горем и заливаясь слезами. Подобная история произошла с одним маленьким мальчиком, который, потеряв своего любимца - плюшевого слона, был очень опечален утратой. Но на помощь малышу пришли родители, придумавшие историю о том, что слоник вовсе не потерялся, а отправился в путешествие по миру. Самое интересно то, что эта маленькая трагедия, ставшая достояние общественности превратилась в увлекательную фотоисторию. Благодаря мастерам Photoshop, слонёнок побывал не только в Париже, Африке и Америке, а и в Японии, среди цветущей сакуры и ещё много где.

Слон посетил Барака Обаму в Овальном кабинете Белого дома.

Слон посетил Барака Обаму в Овальном кабинете Белого дома.

 
А ещё слон сфотографировался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

А ещё слон сфотографировался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

 
Ко всему прочему, слон успел полетать на параплане.

Ко всему прочему, слон успел полетать на параплане.

 
И успел завести новых друзей.

И успел завести новых друзей.

 
И даже заглянуть в Антарктику.

И даже заглянуть в Антарктику.

 
А ещё посетить Лондон.

А ещё посетить Лондон.

 
Побывать в Перу.

Побывать в Перу.

 
Статуя Свободы.

Статуя Свободы.

 
Цветущая сакура в Японии.

Цветущая сакура в Японии.

 
Он даже умудрился посетить Буддистский храм в Камбодже.

Он даже умудрился посетить Буддистский храм в Камбодже.

 
Париж.

Париж.

 
Австралия.

Австралия.

 
Слон тусуется с черепахами у Большого Барьерного рифа.

Слон тусуется с черепахами у Большого Барьерного рифа.

 
А ещё он побывал в Диснейленде.

А ещё он побывал в Диснейленде.

 
Слон даже покатался на сёрфе!

Слон даже покатался на сёрфе!

 
Великая Китайская стена.

Великая Китайская стена.

 
Египетские пирамиды.

Египетские пирамиды.

 
Северная Ирландия.

Северная Ирландия.

 

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Приключения утерянной игрушки, или как плюшевый слон путешествовал по миру

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Приключения утерянной игрушки, или как плюшевый слон путешествовал по мируПодписаться на мой Instagram
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