10 любопытных фактов, которые стали известны благодаря древним мумиям

Открывая древние тайны.
Мумифицированные останки людей и животных всегда становились предметами повышенного интереса и учёных, и людей, которые интересуются историей. И это неслучайно, ведь такие уникальные находки часто таят в себе весьма непредсказуемые сюрпризы и открывают тайны древности. В этом обзоре интереснейшие факт и открытия, связанные с мумиями.
1. Тайна мумии мальчика с Аконкагуа
7-летний мальчик из племени инков.
В 1985 на горе Аконкагуа в Аргентине было найдено тело 7-летнего мальчика из племени инков, скорее всего, он был принесен в качестве жертвы на одном из ритуалов. Пролежав в течение пяти веков на высоте 5300 м в условиях очень сухого климата, тело хорошо сохранилось, что позволило генетикам извлечь ДНК и расшифровать его геном.
Мальчик оказался представителем древней группы аборигенов, практически полностью исчезнувшей после прихода европейцев. ДНК мальчика отнесли к генетической группе C1b, однако она не соответствовала ни одной из многочисленных ее подгрупп. Поэтому ее отнесли к новой, ранее неизвестной подгруппе этой группы.
2. Скандал, связанный с мумиями
Поддельные мумии.
Английские исследователи, просканировав около 800 завернутых в ткань мумий животных, обнаружили, что лишь треть этих свертков действительно скрывают в себе хорошо сохранившиеся останки. Остальные же свертки, хотя и напоминали своими очертаниями животных, содержали лишь отдельные мумифицированные их фрагменты, либо вообще были пустыми внутри. Возможная причина этих фальсификаций связана с очень большим спросом на мумификацию животных в Древнем Египте. И, несмотря на то, что животных для этих целей даже специально выращивали, все равно их не хватало.
3. Мумия Хатасон
3,200-летняя Хатасон.
Серьезный научный интерес вызвала 3,200-летняя египетская мумия, получившая женское имя Хатасон. Однако ее пол был определен лишь ориентировочно, на основании того, что на саркофаге была изображена женщина. Что касается тазовых костей, то они оказались разрушенными. Но и саркофаги в те времена могли использоваться повторно. В дальнейшем использование компьютерной томографии помогло учёным уточнить пол и возраст этой мумии. Анализ формы черепа подтвердил, что это действительно была женщина.
Кроме того, в ее черепе сохранился мозг, что подтвердило первоначальную датировку, поскольку в более поздние времена при бальзамировании тел мозг из черепа обязательно удаляли. Обнаружение в черепе небольшого количества неизвестного вещества, по цвету и консистенции напоминающего грязь, возможно, объясняется экспериментами мастеров по бальзамированию в поисках новых способов.
4. Сюрприз для Себека
Мумия крокодила.
Неожиданный сюрприз преподнесла ученым трехметровая мумия крокодила, хранящаяся в одном из голландских музеев. Просканировав ее содержимое, они обнаружили, что внутри находится не один крокодил, как ожидалось, а собрана она из двух животных разного размера, завернутых в форме одного крокодила. Но это еще не все.
Более детальное сканирование с использованием самых современных технологий показало, что вокруг этих крокодилов уложены еще около 50 маленьких детенышей-крокодильчиков. Такая необычная мумия, содержащая крокодилов разных возрастов, могла служить символом вечной жизни, а, возможно, ее создали для того, чтобы порадовать бога Себека.
5. Протезирование в Древнем Египте
Искусственные конечности.
В 2007 году были найдены две мумии, датируемые между 950 и 710 гг до н. э., у которых один из больших пальцев на ноге был искусственным. Один из них, изготовленный из дерева и кожи, был подвижным, а другой, из материала, напоминающего папье-маше, нет. Оба пальца были с заметными потертостями, указывающими на то, что владельцы использовали их и при жизни.
Для доказательства того, что эти искусственные пальцы действительно являлись протезами, ученые изготовили их копии и предложили испытать их добровольцам, у которых отсутствовали на ногах такие пальцы. И выводы ученых были подтверждены. И если раньше считалось, что протезирование зародилось в Древнем Риме, то теперь пальма первенства перешла к Египту и сдвинула начало эры протезирования на несколько веков назад.
6. Портреты из Тебтуниса
Фаюмские портреты.
Три красочных фаюмских портрета были обнаружены на северо-востоке Египта в Тебтунисе. Фаюмские портреты – это посмертные изображения, пришедшие на смену погребальным маскам в Римском Египте I-III веков. Портреты отражают популярную тенденцию второго века - использование только четырех цветов: белого, черного, желтого и красного. Живописцы Тебтуниса оставались верными этой модной цветовой гамме.
Однако спектральный анализ позволил установить, что нижний слой картин содержит пигмент «египетский синий», знаменитую египетскую краску, для придания портретам особого свечения. Возможно также, «египетский синий» смешивали с другими красками для создания более разнообразного спектра оттенков. Такое завуалированное использование синего пигмента, который очень ценился в Древнем Египте, свидетельствует о том, что стиль и техника живописи в Римском Египте претерпели значительные изменения.
7. Жрица Хатхор
Замысловатая татуировка Хатхор.
На территории одного из древних поселений на берегах Нила была найдена мумия женщины возрастом 3000 лет со следами замысловатой татуировки. Использование современных методов визуализации показало, что татуировки украшали ее плечи, спину, руки и шею, всего около 30 рисунков. Мумию назвали «жрицей Хатхор», поскольку многие изображения были связаны с этой богиней. Татуировки в виде изображений на этой мумии считаются самым древним примером татуировок такого типа у египтян. До этого они из точек и линий создавали на своих телах лишь различные геометрические узоры.
8. Возраст черной оспы
Мумия ребенка со следами оспы.
Изучение мумии ребенка со следами оспы на теле, жившего в середине 17 века в Литве, позволило установить, когда возникло это заболевание. На основании анализа образцов хорошо сохранившейся ДНК вируса из тела мальчика, ученым удалось реконструировать геном вируса оспы того времени. Сравнение его с 42 известными к настоящему времени образцами генома этого вируса показало, что все они произошли от общего предка, который впервые появился лишь в конце 16 - начале 17 века, а не 3500 лет назад, как считалось ранее. А древние источники, возможно, описывали не оспу, а ветрянку или корь.
9. Клад-Хелланские мумии
Конструктор из костей.
При раскопках в Клад-Хеллане были обнаружены два древних скелета – мужской, захороненный примерно в 1700 г. до н.э, и женский, захороненный на 400 лет позже. Изучение их показало, что изначально эти тела были мумифицированы путем хранения в болоте в течение полутора лет и только потом захоронены. Также оказалось, что кости каждого скелета не очень хорошо соответствуют друг другу.
Анализ ДНК отдельных костей показал, что на самом деле каждый из этих скелетов собран из костей по крайней мере шести человек, не связанных родственными узами. При этом все кости скелета женщины имели примерно одинаковый возраст, а разница в возрасте костей мужского скелета составляла несколько сотен лет. С таким явлением ученые столкнулись впервые, и объяснению оно пока не поддается.
10. Эци «заговорил»
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