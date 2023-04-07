Лучший способ укоренения черенков герани

Прекрасная герань или пеларгония способна стать украшением домашнего цветника, она отлично смотрится в подвесных кашпо на веранде или балконе, ее можно использовать для создания оригинальных цветочных композиций на клумбах и палисадниках.



Для подготовки черенков необходимо использовать секатор, обработанный порошком фитоспорина, спиртом или перекисью водорода. Это поможет избежать развития черной ножки. После обрезки черенки необходимо подсушить 15-20 минут.







Места срезов на материнском растении также обрабатываются порошком фитоспорина.







Для того чтобы вода не загнивала, в нее следует добавить небольшое количество влагорегулируюшего грунта. Для нескольких черенков будет достаточно 4-5 гранул.







Также для лучшего укоренения в воду вносится стимулятор корнеобразования. Воды для укоренения не должно быть много, она должна покрывать лишь нижнюю часть черенка. Оптимальная температура для укоренения черенков — 25-28 градусов, но не ниже 22 градусов. Черенкам необходимо много света, поэтому их можно ставить под фитолампы.

Крепкая корневая система появится уже на 10-12 дней. После этого черенки можно будет пересадить в грунт. Через 5 дней после пересадки растения подкармливаются монокалий фосфатом. Вторую подкормку с этим препаратом проводят еще через 7-10 дней.







Эти простые рекомендацию помогут быстро размножить прекрасную герань без загнивания черенков.

Читать далее →