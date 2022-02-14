10 пожилых пар, которые умеют одеваться стильно и со вкусом

Стильные пенсионеры.
Говорят, что чем дольше два человека живут вместе, тем сильнее они становятся похожими друг для друга. И дело даже не столько в чертах лица (хотя и это тоже возможно), сколько общими становятся привычки, мимика и стиль одежды. В нашей сегодняшней подборке мы представили несколько пожилых пар, которые возвели свою похожесть на новый уровень. Их чувству стиля, жизнерадостности и энергии можно только позавидовать!
Бон и Пон женаты вот уже 37 лет
Бон и Пон из Японии.
Бон и Пон вместе ведут общий аккаунт в Инстаграме.
Эта японская пара пенсионеров задаст жару своим чувством стиля и своим чувством юмора многим молодым: на их аккаунт в Инстаграме bonpon511 подписано более 540 000 пользователей. Обоим Бон и Пон уже за 60, их волосы уже поседели, но это не значит, что новая одежда и мода - это не про них, как раз наоборот.
Гюнтер и Бритт Краббенхофт - берлинские хипстеры
Гюнтер и Бритт из Берлина.
Пожилые хипстеры из Берлина.
Для Гюнтера и Бритт возраст вообще не является оправданием ни для чего: эту парочку можно увидеть на фотосессиях именитых лейблов одежды и аксессуаров, в модных бутиках и даже в самых популярных ночных клубах Берлина. Зачем жить скучно, если можно этого не делать? Их прозвали "хипстерами Берлина," а самого Гюнтера - "самым стильным дедушкой Берлина".
Назарэ и Эдуардо Пиньел из Португалии
Назарэ и Эдуардо Пиньел из Португалии.
Необычная пара из Европы.
Назарэ Пиньел.
Назарэ и Эдуардо вряд ли похожи на типичных пенсионеров. Сидеть дома и ничего не делать - это же так утомительно! У Назаре есть собственный тату-салон в Синтре, и всё ее тело ниже подбородка покрыто татуировками. Но муж совсем не против - ему нравится, что его жена такая яркая и своеобразная. Они оба ведут вполне рок-н-рольный стиль жизни, много путешествуют (и даже называют себя "аддиктами путешествий"), и одеваются в ретро стиле. Назарэ ведет свой Инстаграм, где рассказывает о своих детях и внуках, о своем веганстве и о своих путешествиях.
Карен Вебер и Грег Дюкс не любят скучную одежду
Карен Вебер и Грег Дюкс.
Стильные британцы.
Карен Вебер.
Карен и Грег ведут отдельные аккаунты на Инстаграме, и каждый из них заслуживает внимания. Они оба модники и приделяют своему внешнему виду особое внимание: Грег предпочитает классические сшитые на заказ брюки, приталенные пиджаки, винтажные круглые очки и рубашки с яркой расцветкой. Карен постоянно экспериментирует с прической (она называет свои волосы "как у пуделя"), любит носить платья с принтами и винтажные костюмы. Вместе они смотрятся просто сногсшибательно.
Пол и Тутти женаты более 40 лет
Пол и Тутти.
Пол и Тутти уже 40 лет вместе.
Пол и Тутти не боятся показаться смешными.
Довольно трудно определить какой-то один стиль, которого придерживаются Пол и Тутти, разве только назвать его "эклетичным" - они оба не боятся экспериментировать, одеваться в яркое и добавлять к своему образу совершенно безумные аксессуары. Как пишет о себе Тутти в своем Инстаграме "Я все еще не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту." Оба Пол и Тутти не боятся показаться смешными и часто выставляют довольно забавные снимки, которые "обычные пенсионеры" сочли бы неуместными или "слишком детскими." "Да нам просто нравится дурачиться, - говорит Тутти. - Это же смешно, а смех, как известно, - лучшее лекарство, которое помогает справиться с нашей жизнью."
Стэн и Дебра поженились после 10 лет совместной жизни
Стэн и Дебра.
Нестандартные пенсионеры.
Стэн и Дебра долго не решались оформить свои отношения, но тем не менее совместная жизнь и общая любовь к стилю и моде сделал их неразлучной парочкой. Они признаются, что им больше всего нравится ходить вместе за покупками и покупать одежду. Это целый ритуал, в процессе которого каждый старается выбрать для своего партнера что-то особенное.
Долорес и Аллан вместе уже более 30 лет
Долорес и Аллан.
Долорес - без сомнения, яркая женщина, и, как она сама утверждает, "все еще в поиске себя". Ее муж Аллан позволяет ей искать себя в любых стилях, на какие она только отваживается, и признается, что ее просто невозможно оставить, так что нет смысла противиться. Долорес очень любит различные украшения, и ее яркие образы отлично уравновешиваются со сдержанными образами Аллана, который предпочитает более классический стиль.
Билл и Ева женаты уже 47 года
Билл и Ева. Фото: Ari Seth Cohen.
"Мы поддерживаем друг друга, фокусируемся на положительных качествах, вместе идем к общим целям и никогда не забываем, что надо оставлять время для веселья. Наше меркантильное общество отбрасывает отношения, как что-то ненужное. А мы следуем примеру наших родителей, которые оставались вместе и в горе, и в радости," - рассказывает Ева.
"Весь секрет отношений состоит во взаимоуважении. Есть общая зона комфорта, в пределах которой мы принимаем недостатки друг друга. Но мы также даем друг другу свободу. Мы все еще вместе ходим на свидания, но мы также ведем независимую друг от друга жизнь на работе, и это помогает нам поддерживать свою личность. Кроме того, у нас разные интересы - Ева ходит в спортзал, а я уже более 60 лет пою в церковном хоре."
Валери фон Собель и Деррилл Осборн
Валери с другом.
Валери и Деррилл.
Валери предпочитает изысканные жакеты и вычурные шляпки, в то время как Деррилл некогда был управляющим большой организации по производству мужской одежды. Как Деррилл сам признается, последние 25 лет его всегда можно увидеть в первых рядах показа мод в Париже, Милане и Нью-Йорке.
Билл и Анна поженились через 2 недели после встречи
Билл и Анна.
Свой секрет счастья Билл и Анна описывают как взаимное уважение друг к другу, а также возможность отвлечься на своих семерых собак, одного попугая или на покупку новой одежды в стиле бохо.
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