Места в квартире, о которых часто забывают, а их нужно убирать не реже раза в месяц

Одни места в доме нужно убирать каждый день, другие – раз в неделю, а про третьи можно не вспоминать целый год. Главное – не перепутать.







Чтобы вам было проще сориентироваться, рассказываем, какие уголки квартиры требуют вашего внимания раз в месяц. Спойлер – «верхушка» шкафов, о которой вы так часто забываете во время уборки, входит в этот список.



1. Поверхность шкафов

2. Внутренняя часть окон

3. Предметы декора

4. Ковры

5. Вытяжка и вентиляция

6. Ящики

7. Дверные проемы и плинтусы

На шкафах собирается много пыли.Вот с них, пожалуй, и начнем. Хорошо, если в вашей квартире все шкафы упираются в потолок – тогда нет этих досадных 20-30 сантиметров площади, на которых постоянно скапливаются пыль и грязь. Однако большинство готовых шкафов, которые представлены в ассортиментах магазинов, имеют стандартную высоту, поэтому не достают до потолка, и добавляют своим владельцам лишнюю головную боль.Если вы не оказались в числе везунчиков, не расстраивайтесь – убирать эту зону достаточно раз в месяц. В отличие от комодов, столов, стеллажей, на поверхности шкафов пыль оседает не так интенсивно. Для чистки можно использовать обычную мягкую тряпку, смоченную средством для борьбы с пылью, или же пылесос со специальной насадкой.На заметку: Если уборка проходит на кухне, дополнительно следует применять специальный расщепитель жира, так как в процессе готовки он разлетается по всей комнате, попадая не только на столешницу, открытые полки, бытовую технику, но даже на поверхность шкафов.Окна до и после мытья.Профессиональные клинеры рекомендуют мыть окна не чаще одного раза в сезон, так как из-за погодных условий и уличной пыли они быстро теряют свой презентабельный внешний вид. Однако это касается только внешней части. А вот внутреннюю лучше приводить в порядок раз в месяц, иначе со временем стекла станут мутными, и в комнату будет попадать меньше света. Используйте для этого обычный стеклоочиститель и мягкую тряпку из микрофибры или же прибегайте к помощи домашних средств, например, уксуса. Оказывается, на его основе можно приготовить отличное моющее средство, которое по своей эффективности не уступает магазинным.Смешайте 200 миллилитров теплой воды и 50 миллилитров уксуса, после чего перелейте раствор во флакон с пульверизатором. Распылите его на окно и вытрите насухо мягкой тряпкой. Средство не только хорошо справится с разводами, но также отполирует гладкую поверхность, не оставляя разводов. Если же вы заодно хотите помыть и внешнюю часть окон, которая сильно загрязнена, увеличьте концентрацию уксуса либо добавьте в раствор дополнительные ингредиенты: спирт или моющее средство для посуды – они усилят действие чистящего средства.Такие сувениры часто привозят из путешествий.Не зря говорят, что проще всего поддерживать порядок в минималистичном интерьере, так как он не перегружен различными деталями. Однако далеко не всем нравится жить в подобной обстановке, ведь она безликая и часто неуютная. Поэтому постепенно в интерьере появляются вазы, статуэтки, постеры в рамках, свечи и прочие вещи, которые привносят тепло и отражают характер владельца.Но есть у такого уютного декора и большой минус – предметы покрываются пылью, и к каждому из них приходится подходить с тряпкой в руках. Как быстро произойдет загрязнений вещей, зависит от разных факторов: частота проветриваний комнаты, общее качество воздуха, наличие увлажнителя в квартире и пр. Можно протирать предметы по мере загрязнения, когда вы заметите пыль на поверхности, а можно делать это раз в месяц, как вам удобно.Ковры с таким дизайном плохо вписываются в современные интерьеры.Многие хозяйки отказываются от ковров, так как считают их пылесборниками. И это правда – изделия собирают на себе не только пыль, но также волосы, шерсть и прочие загрязнения. Хуже всего, когда дома есть домашние животные – обычно они только и ждут момента, чтобы покрутиться на ковре и оставить там «частичку себя».Однако нельзя спорить с тем, что подобный текстиль делает интерьер гораздо красивее и уютнее. На нем можно разместиться во время просмотра телевизора, для игр с компанией или в романтической обстановке перед камином. Плюс, если в квартире холодный пол, именно ковер обеспечивает тепло и комфорт.Вам по силам поддерживать его в чистоте и порядке своими силами. Для этого просто нужна регулярная уборка. Пылесосьте ковер по мере загрязнения, а чистящие средства используйте раз в месяц. Если же на изделии есть пятна, которые вы не можете вывести, или вы просто хотите восстановить свежий вид ковра, обратитесь в химчистку.Вытяжка часто покрывается жиром, а вентиляция – пыльюКогда дело касается уборки, эти зоны часто обходят стороной, и очень зря – здесь тоже в больших количествах собираются пыль, грязь, жир, которые могут попадать как на мебель, так и на еду, которую вы готовите на кухне. Ежемесячная уборка не только помогает очистить поверхности, но также спасает от неожиданных поломок и засоров, которые образуются, если долго сюда не заглядывать.Вытяжку можно быстро и эффективно почистить с помощью мыла и соды – эти компоненты отлично справляются с загрязнениями средней степени. Решетку нужно опустить в подходящую по размеру емкость, залить горячей водой, добавить 50 граммов соды и две столовых ложки жидкости для мытья посуды. Через 15 минут, проверьте, как оттирается жир – если с трудом, увеличьте количество моющего средства. Кстати, вместо него можно использовать хозяйственное мыло или уксус.Что касается вентиляционной решетки, то чаще всего ее не получается снять. Как поступить в этом случае? Все просто: сначала пропылесосьте ее с помощью специальной насадки с щеткой, а когда самые большие клубки были будут устранены, протрите салфеткой, смоченной в воде с добавлением средства для мытья посуды. Если не получается почистить решетку тряпку, возьмите нож, оберните его тканью и очистите труднодоступные места.В ящике стола редко получается организовать упорядоченное хранение.Обычно мусор, который лежит на столе, тумбе или комоде оказывается именно в ящике. А еще там накапливаются ненужные чеки, визитки, бумажки, старые кабели и наушники, сломанные вещи…Продолжать список можно бесконечно. Лучше всего – позаботиться о правильной организации хранения внутри, тогда чистота и порядок будут сохраняться гораздо дольше. В этом вам помогут различные коробки, контейнеры, органайзеры, разделители и пр.Также хорошо, если у каждой вещи будет свое место в ящике. В этом случае одного раза в месяц для наведения порядка будет вполне достаточно – нужно будет лишь протереть пыль, провести ревизию содержимого и аккуратно сложить вещи, которые хранятся внутри.Для уборки можно использовать влажную салфетку или мягкую тряпкуНе удивимся, если вы вообще никогда о них не вспоминаете, такое тоже бывает. Но все-таки лучше не запускать эти участки, чтобы пыль не витала по комнатам и не провоцировала кашель, аллергию и прочие проблемы со здоровьем. Протирайте их влажной тряпкой или одноразовыми салфетками. Также можно использовать для этих целей пылесос с узкой насадкой или же совмещать оба способа, тогда уборка будет еще эффективнее.