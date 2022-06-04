Как быстро заточить ножи от мясорубки

Улучшьте мясорубку в разы, заточив её ножи так остро, что они смогут перемалывать даже кости! Работа простая, быстрая и не сильно энергозатратная.







Затачивать ножи нужно на идеально ровной поверхности — тогда получится качественный результат. Для этого понадобится стекло или зеркало в качестве основы. Под него положите какую-нибудь деревянную поверхность. Сверху на стекло закрепите двусторонний скотч и к нему, на стекло, прилепите 600 наждачную бумагу.







Теперь сделайте небольшое, самодельное устройство для быстрой и эффективной заточки. Возьмите деревянную рейку, ножом подстругайте один конец, чтобы он идеально подошёл в центр ножа, второй конец — для второй детали мясорубки (решётки).







Смочив немного наждачную бумагу из пульверизатора, установите нож мясорубки, в него закрепите рейку и возвратно-поступательными движениями заточите нож. То же самое сделайте с решёткой.







Затем смените наждачную бумагу на 1000 или даже 2000, чтобы придать особую остроту. Если вам хочется закончить работу побыстрее, то вставьте рейку в шуруповёрт и заточите ножи с его помощью за минуту.







После такой работы мясорубка будет очень острой и перестанет наматывать жилы.







Подробнее о том, как заточить ножи от мясорубки, смотрите в видео ниже:



