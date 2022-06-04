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Как быстро заточить ножи от мясорубки

Улучшьте мясорубку в разы, заточив её ножи так остро, что они смогут перемалывать даже кости! Работа простая, быстрая и не сильно энергозатратная.

Как быстро заточить ножи от мясорубки

Затачивать ножи нужно на идеально ровной поверхности — тогда получится качественный результат. Для этого понадобится стекло или зеркало в качестве основы. Под него положите какую-нибудь деревянную поверхность. Сверху на стекло закрепите двусторонний скотч и к нему, на стекло, прилепите 600 наждачную бумагу.

Как быстро заточить ножи от мясорубки

Теперь сделайте небольшое, самодельное устройство для быстрой и эффективной заточки. Возьмите деревянную рейку, ножом подстругайте один конец, чтобы он идеально подошёл в центр ножа, второй конец — для второй детали мясорубки (решётки).

Как быстро заточить ножи от мясорубки

Смочив немного наждачную бумагу из пульверизатора, установите нож мясорубки, в него закрепите рейку и возвратно-поступательными движениями заточите нож. То же самое сделайте с решёткой.

Как быстро заточить ножи от мясорубки

Затем смените наждачную бумагу на 1000 или даже 2000, чтобы придать особую остроту. Если вам хочется закончить работу побыстрее, то вставьте рейку в шуруповёрт и заточите ножи с его помощью за минуту.

Как быстро заточить ножи от мясорубки

После такой работы мясорубка будет очень острой и перестанет наматывать жилы.

Как быстро заточить ножи от мясорубки

Подробнее о том, как заточить ножи от мясорубки, смотрите в видео ниже:


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ножиМясорубка
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