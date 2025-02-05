Зачем повару нужна «беленькая» на кухне

Водка хороша не только в паре с селедкой. Повара активно используют ее в процессе приготовления разных блюд, чтобы придать им мягкости, улучшить вкусовые качества, усилить аромат и даже ускорить процесс приготовления продуктов. Сегодня мы расскажем, где можно смело применять водку, а также делится готовыми рецептами.

Вариант 1: Чтобы улучшить качество теста

Вариант 2: Чтобы смягчить мясо

Вариант 3: Для консервации

Вариант 4: Для приготовления десертов

Вариант 5: Чтобы сделать бульон прозрачным

Если до этого дня вы избегали присутствия водки на своей кухни, то после прочтения нашей статьи ваше мнение может резко измениться. Алкоголь ускоряет процессы ферментации, поэтому блюда с его присутствием готовятся в разы быстрее. А еще водка дезинфицирует продукты и убивает большую часть бактерий, поэтому если вы добавите ее в блюдо, то сможете значительно увеличить его срок годности.Водка может абсолютно не ощущаться в блюде, ведь цель ее добавления совсем не в этом. Так, например, для теста понадобится всего одна чайная ложка на килограмм, а для супа – столовая ложка на трехлитровую кастрюлю. Впрочем, даже если вы добавите немного больше алкоголя, ничего страшного не произойдет – все равно при воздействии высокой температуры он испарится.Вот несколько вариантов того, как использовать водку на кухне.Водку добавляют в тесто, чтобы оно стало пышным.Наверняка вы замечали, что ваши мамы и бабушки часто добавляли столовую ложку водки в песочное, слоеное или дрожжевое тесто. Оказывается, они это делали не просто так. Спирт, который входит в состав водки, начинает испаряться практически сразу, как тесто оказывается в духовке. Поэтому в процессе выпечки оно успевает насытиться воздухом, стать мягким, нежным и пышным. То есть смело можно сказать, что водка является отличной альтернативой гашеной соде и разрыхлителю. Кроме того, она значительно улучшает вкус теста, делает булочки и печенье более красивыми и аппетитными, дарит румяную корочку. Кстати, именно благодаря водке знаменитый хворост и другая выпечка, приготовленная во фритюре, становится такой хрустящей.Хворост посыпают сахарной пудрой.Для приготовления хвороста «как у бабушки» вам понадобится шесть яиц, мука, одна столовая ложка водки, 100 граммов сахарной пудры для посыпки и растительное масло для жарки во фритюре. Процесс приготовления предельно прост. С помощью миксера взбейте яйца до образования пышной белой пены. Добавьте к ним водку и муку, чтобы образовалось плотное тесто, которое можно без проблем раскатать скалкой (количество муки будет зависеть от размера яиц).После того, как тесто будет готово, разделите его на несколько кусочков, каждый из которых раскатайте в тонкий пласт и нарежьте полосками. В середине полоски необходимо сделать надрез и продеть в него один конец полоски, чтобы получилась нужная форма хвороста. Поставьте на плиту сковороду или небольшую кастрюлю, налейте необходимое количество растительного масла, дождитесь, пока оно хорошо разогреется и по очереди бросайте в него хворост. Лучше не жарить сразу десять штук, иначе они плохо пропекутся.Когда хворост станет красивого золотистого цвета, можете доставать его и выкладывать на плоскую тарелку или разделочную доску, застеленную бумажным полотенцем. Обсушите выпечку, а затем посыпьте сахарной пудрой.Блины с водкой получаются ажурнымиЕще один рецепт выпечки с добавлением водки – это всеми любимые блины. Смешайте в глубокой миске одно яйцо, две-три столовых ложки сахара, половину чайной ложки соды, щепотку соли, 400 миллилитров молока, 300 граммов муки одну столовую ложку водки и одну столовую ложку растопленного сливочного масла. Готовое тесто не должно получится слишком густым или чересчур жидким, поэтому контролируйте консистенцию в процессе его приготовления – муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше.Поставьте на плиту сковороду, смажьте дно растительным маслом и обжаривайте блины с обеих сторон до получения золотистого цвета. В конце смажьте сливочным маслом. Подавать блинчики можно с вареньем, сгущенкой, сметаной, медом и пр.Добавьте в мясо лук и 150 мл водки.Если вы купили на рынке или в магазине слишком жесткое мясо, не расстраивайтесь раньше времени. Просто сделайте маринад с добавлением водки, и тогда продукт не только станет более мягким, но также гораздо быстрее промаринуется. Еще можно добавить столовую ложку алкоголя в кастрюлю с холодной водой, положить в нее мясо и отправить на плиту вариться. В этом случае оно получится намного нежнее и приготовится минут за 30.Предлагаем беспроигрышный рецепт водочного маринада, который всегда работает. Возьмите три килограмма любого мяса для шашлыка, нарежьте его кусочками нужного размера и сложите в большую миску или кастрюлю. Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу, а также лук, порезанный кольцами (овоща должно быть столько же, сколько и мяса). После этого залейте будущий шашлык 150 миллилитрами водки, хорошо перемешайте руками и положите сверху пресс. В таком маринаде мясо должно пролежать не менее 24 часов, а потом его смело можно отправлять на мангал или открытый костер.Чтобы огурцы получились хрустящими, добавьте водку.Как мы уже упоминали, водка отлично дезинфицирует и обеззараживает продукты. По этой причине хозяйки часто добавляют ее в банки во время консервации – чтобы продукты не плесневели. Так, чтобы маринованные огурцы получились хрустящими и не испортились в процессе хранения, будет достаточно 20 миллилитров водки на один литр рассола. А если вы любите квашеную капусту, для трехлитровой банки понадобится одна столовая ложка алкоголя. Приготовленная по такому рецепту, она точно не прокиснет даже через год (если будет стоять в герметичной банке, конечно).Используйте водку для пропитки коржей.Обычно для пропитки коржей и приготовления кремов используют более «благородный» алкоголь – ром, коньяк, бренди или ликер. Однако, если на кухне нашлась только водка, она тоже идеально подойдет для ваших целей. Ее нужно добавлять не для того, чтобы придать десерту градус. Главная цель алкоголя состоит в том, чтобы придать пикантный аромат и подчеркнуть яркий вкус торта или пирожного. И не переживайте – даже большой кусочек десерта не приведет к алкогольному опьянению, ведь водка добавляется в мизерных количествах.Добавьте рюмку водки в уху или другой суп.Наверняка вы знаете о том, что в традиционном рецепте ухи есть водка. Но ее добавляют не просто так. Во-первых, водка отлично устраняет неприятный запах, что особенно актуально, если вы варите уху из речной рыбы, для которой характерен болотный запах тины. А во-вторых, она делает бульон прозрачным. Этот лайфхак работает не только с рыбными, но также с мясными бульонами, поэтому можете смело использовать алкоголь, когда будете варить суп или борщ. Однако помните, что водку нужно добавлять не в кипящую, а в холодную воду. В процессе варки спирт выпарится, мясо станет мягче и нежнее, плюс вы сможете ускорить приготовление блюда.