Как больше не терять один носок из пары: 5 проверенных способов

Когда надоело каждое утро искать подходящие носки.
Человечество всегда интересовали 3 вопроса: 1) как жить вечно; 2) можно ли достичь мира во всём мире; 3) куда вечно девается один носок из пары. Увы, ответ на первые два всё ещё не найден. А вот как больше никогда не тратить время на поиски потерянного носка подскажут эти 5 хитростей.
Попробуй найди одинаковые, да ещё и в спешке.
Носки теряются. Доказано наукой. Вполне серьёзно: математики даже вывели специальную формулу, как рассчитать вероятность, что один носок из пары будет утерян. Чаще всего это случается во время стирки, а также в тех случаях, если вы любите оставлять носки на полу. Надоело тратить время на поиски? Тогда попробуйте вот эти 5 маленьких житейских хитростей.
1. Стирайте носки только в чехле «для деликатного»
Сетка для стирки.
Пускай это не шёлк и даже не кружево, но есть несколько уважительных причин, почему стоит положить носки в специальную сетку перед стиркой. Во-первых, так точно ничего не останется забытым на стенках барабана. А во-вторых, вы сможете быстрее сложить их по парам для сушки. А ведь это – самые «критические» моменты, когда носки могут потеряться.
2. «Приколитесь»
Всегда вместе.
Ладно-ладно, какие шутки, когда носки трагически теряют пару? Чтобы в жизни стало на одну драму меньше, заведите полезную привычку: скалывайте носки попарно булавкой. Так они не потеряют друг друга ни в глубинах шкафа, ни внутри стиральной машины. Но если собираетесь постирать носки таким образом, то не забудьте, что булавка должна быть из «нержавейки».
3. Прищепки
Прищепка тоже сгодится.
Альтернатива булавкам – классические прищепки из дерева. Просто соедините носки перед стиркой. Приятный бонус: так они сразу будут готовы к сушке!
4. Заведите органайзер
Органайзер для носков.
Вместо того, чтобы забивать ящик носками без пары или объёмными «мячиками», приобретите любой базовый органайзер, как на фото. Главное, чтобы отделения в нём были небольшими. Повесьте его с внутренней стороны дверцы шкафа и заведите правило складывать каждую пару в отдельный кармашек. Даже не самые организованные личности втянутся довольно быстро.
5. Купите 10 пар одинаковых носков
Радикальное решение.
Радикальное решение, которое махом избавляет от всех проблем. Во-первых, отпадёт нужда выбирать «что-то эдакое» каждый день или подбирать пару под цвет сумочки. А, во-вторых, если один носок-таки потеряется, у вас останется ещё целая куча «доноров» для замены.
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