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Как больше не терять один носок из пары: 5 проверенных способов


Когда надоело каждое утро искать подходящие носки.

Когда надоело каждое утро искать подходящие носки.

 

Человечество всегда интересовали 3 вопроса: 1) как жить вечно; 2) можно ли достичь мира во всём мире; 3) куда вечно девается один носок из пары. Увы, ответ на первые два всё ещё не найден. А вот как больше никогда не тратить время на поиски потерянного носка подскажут эти 5 хитростей.

Попробуй найди одинаковые, да ещё и в спешке.

Попробуй найди одинаковые, да ещё и в спешке.

 

Носки теряются. Доказано наукой. Вполне серьёзно: математики даже вывели специальную формулу, как рассчитать вероятность, что один носок из пары будет утерян. Чаще всего это случается во время стирки, а также в тех случаях, если вы любите оставлять носки на полу. Надоело тратить время на поиски? Тогда попробуйте вот эти 5 маленьких житейских хитростей.

1. Стирайте носки только в чехле «для деликатного»


Сетка для стирки.

Сетка для стирки.

 

Пускай это не шёлк и даже не кружево, но есть несколько уважительных причин, почему стоит положить носки в специальную сетку перед стиркой. Во-первых, так точно ничего не останется забытым на стенках барабана. А во-вторых, вы сможете быстрее сложить их по парам для сушки. А ведь это – самые «критические» моменты, когда носки могут потеряться.

2. «Приколитесь»


Всегда вместе.

Всегда вместе.

 

Ладно-ладно, какие шутки, когда носки трагически теряют пару?
Чтобы в жизни стало на одну драму меньше, заведите полезную привычку: скалывайте носки попарно булавкой. Так они не потеряют друг друга ни в глубинах шкафа, ни внутри стиральной машины. Но если собираетесь постирать носки таким образом, то не забудьте, что булавка должна быть из «нержавейки».

3. Прищепки


Прищепка тоже сгодится.

Прищепка тоже сгодится.

 

Альтернатива булавкам – классические прищепки из дерева. Просто соедините носки перед стиркой. Приятный бонус: так они сразу будут готовы к сушке!

4. Заведите органайзер


Органайзер для носков.

Органайзер для носков.

 

Вместо того, чтобы забивать ящик носками без пары или объёмными «мячиками», приобретите любой базовый органайзер, как на фото. Главное, чтобы отделения в нём были небольшими. Повесьте его с внутренней стороны дверцы шкафа и заведите правило складывать каждую пару в отдельный кармашек. Даже не самые организованные личности втянутся довольно быстро.

5. Купите 10 пар одинаковых носков


Радикальное решение.

Радикальное решение.

 

Радикальное решение, которое махом избавляет от всех проблем. Во-первых, отпадёт нужда выбирать «что-то эдакое» каждый день или подбирать пару под цвет сумочки. А, во-вторых, если один носок-таки потеряется, у вас останется ещё целая куча «доноров» для замены.

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Как больше не терять один носок из пары: 5 проверенных способов

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Как больше не терять один носок из пары: 5 проверенных способовПодписаться на мой Instagram
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