Применение луковой шелухи в хозяйстве

Осталась луковая шелуха? Не спешите её выбрасывать, поскольку она пригодится в хозяйстве (нет, не только для окрашивания яиц на Пасху). Рассказываем о том, как с умом использовать луковую шелуху при болях в мышцах, от зуда и даже в качестве приправ в кулинарии.









1. Панацея от боли в мышцах и не только

2. В качестве краски для волос

3. В качестве компоста

4. В качестве удобрения

5. В качестве тканевого красителя

6. От зуда

7. В качестве приправы

Чай из луковой шелухи для иммунитета и от боли в мышцах.Испокон веков луковая шелуха использовалась в традиционной медицине для лечения различных проблем со здоровьем, таких как простуда, лихорадка, проблемы с пищеварением и аллергии. Считается, что сульфиды, содержащиеся в ней, обладают противовоспалительными и противовирусными свойствами, способными улучшить пищеварение, очистить дыхательные пути и даже уменьшить воспаление, боль в мышцах и лихорадку. Кроме того, считается, что луковая шелуха содержит антиоксиданты, которые поддерживают иммунную систему, а также помогают организму бороться с инфекциями, защищая в том числе и от хронических заболеваний.Чай из луковой шелухи — популярное домашнее средство от мышечных болей, особенно в шее и спине. Благодаря полезным веществам и сульфидам, такой напиток снимает напряжение и мышечный спазм, а также уменьшает боль и судороги. Чтобы приготовить чай, налейте в чашку горячей воды и добавьте луковую шелуху. Дайте настояться несколько минут, процедите и наслаждайтесь. Для придания аромата добавьте немного мёда или лимонного сока. Кроме того, вы можете смешать несколько чайных ложек порошка луковой шелухи с водой и употреблять его как обычную чашку чая.Натуральная краска для волос.Луковая шелуха веками использовалась для укрепления здоровья волос. Серная кислота и соединения серы, присутствующие в ней, способствуют стимуляции волосяных фолликулов, улучшению кровообращения в коже головы и здоровому росту волос. Сок луковой шелухи также используется в качестве эффективного натурального средства для лечения таких заболеваний, как алопеция, выпадение волос и облысение. Кроме того, луковая шелуха может помочь уменьшить секущиеся кончики, придать блеск волосам и укрепить волосяные фолликулы, придавая волосам здоровый и блестящий вид.А ещё её можно использовать для приготовления простой натуральной краски для волос. Чтобы приготовить краситель, смешайте немного порошка из луковой шелухи с кипятком, проварите около часа и дайте ему настояться в течение ночи. Затем процедите и переходите к использованию. Цвет и интенсивность красителя можно регулировать, играя с ингредиентами, получая при этом естественный золотистый/светлый/коричневатый оттенок.Также луковая шелуха отлично подойдёт для приготовления компоста.Питательные вещества и минералы, содержащиеся в луковой шелухе, могут быть полезны для здоровья почвы, улучшая уровень плодородия и структуру. Кроме того, луковую шелуху можно использовать для борьбы с сорняками в садах, так как соединения серы, присутствующие в ней, способны подавлять рост вредоносных растений. Поскольку луковая шелуха быстро разлагается, её также можно использовать в качестве натурального удобрения или мульчи в саду. Как правило, такие смеси используются для обогащения почвы, улучшения удержания влаги и содействия лучшему росту растений.Используйте луковую шелуху для удобрения растений.Луковую шелуху можно использовать для удобрения растений благодаря её питательной ценности для почвы, включая наличие азота, фосфора и серы, а также микроэлементов, таких как кальций, магний, марганец, цинк, железо, медь и бор. Кроме того, луковая шелуха может помочь обогатить почву благодаря высокому содержанию органических веществ, улучшающих аэрацию, дренаж и текстуру.Используйте луковую шелуху в качестве красителя.Луковая шелуха веками использовалась для окрашивания тканей. Соединения серы, присутствующие в ней, служат натуральным красителем с красновато-золотистым оттенком, который можно использовать для окрашивания различных тканей, включая шерсть, хлопок и шёлк. Цвет, как правило, немного темнее и приглушённее, нежели у других желтовато-золотисто-красных красителей, но часто более стабильный по сравнению с некоторыми синтетическими красителями и теми, что на химической основе. Чтобы покрасить ткани с использованием луковой шелухи, начните с того, что мелко нарежьте её и положите в кастрюлю с водой и уксусом. Доведите до кипения. Дайте смеси настояться и выделить пигмент (чем дольше смесь будет настаиваться, тем темнее будет краситель), а после процедите. Также луковую смесь с водой (без добавления уксуса) можно прокипятить около пятнадцати минут.Луковая шелуха идеально подходит для проблемной кожи, а также для устранения зуда.Луковая шелуха может быть полезна для здоровья кожи благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. Соединения серы в луковой шелухе издавна использовались в качестве домашнего средства от кожных заболеваний, таких как акне, экзема и сыпь. Считается, что способность луковой шелухи снимать воспаление, уменьшать инфекцию и стимулировать кровообращение работает на улучшение здоровья кожи, уменьшение пятен, высыпаний, прыщей, зуда и других раздражителей. Кроме того, она также используется в качестве натурального увлажняющего средства, придающего коже холёный вид.Отвар луковой шелухи является популярным средством от зуда, сыпи и укусов насекомых. Его можно употреблять в виде чая, наносить наружно на поражённые участки в виде примочек и компрессов.Луковая шелуха может стать отличной приправой.Стоит ли говорить о том, что луковую шелуху используют также в качестве приправы в различных кухнях по всему миру? Она придаёт блюду особенный вкус, делая его гораздо ярче и насыщеннее. Используйте шелуху для приготовления супов, борщей, мяса, рагу, запечённых овощей, салатов, соусов, морепродуктов, грибов и даже бутербродов.