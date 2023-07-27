Гостиная в Беркли: красота и изящество современности и истории
Дорогое дерево темных тонов, массивная мебель, многоуровневое освещение и предметы искусства придают калифорнийской гостиной уютную изящность. После 13 лет жизни в доме, построенном известным архитектором в прошлом столетии, владелица решила реконструировать необычную гостиную, чтобы начать новую веху в своей жизни.
Дизайнер интерьеров, Кейт Фарли, обновила архитектурные детали помещения, сфокусировав свое внимание и на декоре. Ее целью было сделать гостиную тёплой и функциональной, чтобы здесь с удовольствием могли собираться члены семьи с друзьями.
Краткая информация:
В доме проживает: писательница и сценарист, двое ее детей-подростков и два кота
Расположение: Беркли, штат Калифорния
Размеры: 46,8 м2
Дизайнер: Кэти Фарли (ArtDecor)
Клиентка захотела, чтобы гостиная стала местом, где было бы приятно собраться, развлечься и поговорить компании из 8-10 человек. Фарли поставила перед собой цель интегрировать современность и историю таким образом, чтобы декор, архитектурные особенности и интерьер были органичными. Дубовый паркетный пол в гостиной она обновила, кроме того, перекрасила стены с помощью текстурной штукатурки, при этом уникальные архитектурные особенности были сохранены, включая деревянный потолок из ореха с широкими балками, арочные окна со ставнями и декоративный камин.
Гостиная в Беркли от Кэти Фарли
Фарли нашла вручную изготовленный шерстяной ковер розового цвета и остановила на нём свой выбор, так как это любимый цветом клиентки. А желтоватого цвета ковер оживляет интерьер, наряду с другими коврами – они словно напольная живопись.
Комнату украшает большой диван простой формы. Для обивки дизайнер предпочла нейтральную палитру, включая серый, бронзовый, медный и стальной цвет. Все элементы декора отлично сочетаются, правильно выдержан масштаб всех элементов. На габаритном журнальном столике прекрасно поместятся журналы или закуски. У камина к услугам гостей находится группа из четырех уютных кресел.
Книжный шкаф нпо индивидуальному заказу
Кроме музыкального центра, еще одним ключевым элементом является выполненный на заказ книжный шкаф. За стеклом находится библиотека с книгами клиентки, свидетельствами семейной истории. Кроме этого, гостиная декорирована предметами мексиканского искусства.
После того, как комната была меблирована, Фарли оживила декор предметами искусства и аксессуарами. В основном она использовала уже имеющиеся в коллекции клиентки предметы. Кроме того, дизайнер вставила в рамки работы детей клиентки и тоже украсила ими стену между окнами. На стене за диваном находится единственная новая современная картина, принадлежащая кисти Майкла Шемчука. Она осовременила гостиную и стала связующим звеном между прошлым и настоящим. Благодаря предметам искусства, комната выглядит богато.
Коллекция работ домочадцев
Вместо картин известных художников можно выставить коллекцию работ домочадцев или коллекцию камней, все, что придаст комнате индивидуальность. Основная цветовая гамма картин нашла свое отражение в наволочках диванных подушек и ковры. Фарли смешала текстуры и стили, чтобы создать уютное место с продуманным дизайном.
Благодаря многоуровневому освещению комната хорошо освещена. Основным источником света в темное время суток является люстра, настенные светильники, торшеры и настольные лампы разной высоты и яркости отвечают за создание соответствующей атмосферы.
Благодаря смешению стилей, новых и старых вещиц, дизайнеру удалось создать уютную практичную гостиную со своей неповторимой историей.
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