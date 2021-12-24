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15 колоритных рынков в бывших советских республиках, не изменившихся за четверть века


Рынок в Новосибирске. | Фото: messynessychic.com.

Рынок в Новосибирске. | Фото: messynessychic.com.

Итальянский фотограф Джанлука Парделли (Gianluca Pardelli) представил серию снимков с изображением рынков стран СНГ. Автор попытался передать неповторимую атмосферу и этническое разнообразие людей, присутствующих на базарах. Глядя на каждую фотографию, трудно прикрепить ярлык принадлежности к сугубо азиатской или европейской культуре.

Телави, Грузия. | Фото: messynessychic.com.

Телави, Грузия. | Фото: messynessychic.com.

Сам фотограф отмечает, что он вырос в итальянском приморском городке. Одним из самых ярких впечатлений из детства он называет шумные, суетливые рынки с сотнями ароматов и многочисленными продуктами, поражающими буйством красок. Спустя много лет, Джанлука побывал в некоторых республиках бывшего Советского Союза. Везде, куда бы он ни направлялся, фотографа очень впечатляли рынки, в которых кипела жизнь, напоминавшая ему хаотичный рай детства. Рынки представляли собой уникальное нематериальное культурное наследие ныне исчезнувшей мультиэтнической страны.
Астрахань. | Фото: messynessychic.com.

Астрахань. | Фото: messynessychic.com.

 
Новосибирск. | Фото: messynessychic.com.

Новосибирск. | Фото: messynessychic.com.

 
Владивосток. | Фото: messynessychic.com.

Владивосток. | Фото: messynessychic.com.

Пять лет назад Джанлука Парделли снова оказался в бывшей «Империи зла». Он совершил путешествие от Азербайджана до Узбекистана, от Молдовы до Грузии, от Чечни до Сибири.
Фотограф с удивлением обнаружил, что рынки никуда не исчезли. Более того, они очень популярные и все такие же колоритные. А люди продолжают торговать продуктами, новостями и сплетнями.
Улан-Удэ, Бурятия. | Фото: messynessychic.com.

Улан-Удэ, Бурятия. | Фото: messynessychic.com.

 
Кишинев, Молдова. | Фото: messynessychic.com.

Кишинев, Молдова. | Фото: messynessychic.com.

 
Рынок «Толкучка» в Ашхабаде, Туркменистан. | Фото: messynessychic.com.

Рынок «Толкучка» в Ашхабаде, Туркменистан. | Фото: messynessychic.com.

 
Тбилиси, Грузия. | Фото: messynessychic.com.

Тбилиси, Грузия. | Фото: messynessychic.com.

 
Рустави, Грузия. | Фото: messynessychic.com.

Рустави, Грузия. | Фото: messynessychic.com.

 
Махачкала, Дагестан. | Фото: messynessychic.com.

Махачкала, Дагестан. | Фото: messynessychic.com.

 
Горно-Алтайск, Алтай. | Фото: messynessychic.com.

Горно-Алтайск, Алтай. | Фото: messynessychic.com.

 
Уфа, Башкортостан. | Фото: messynessychic.com.

Уфа, Башкортостан. | Фото: messynessychic.com.

 
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. | Фото: messynessychic.com.

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. | Фото: messynessychic.com.

 
Рынок в Одессе, Украина. | Фото: messynessychic.com.

Рынок в Одессе, Украина. | Фото: messynessychic.com.

 

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15 колоритных рынков в бывших советских республиках, не изменившихся за четверть века

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15 колоритных рынков в бывших советских республиках, не изменившихся за четверть векаПодписаться на мой Instagram
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