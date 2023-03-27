«М» и «Ж»: есть ли какая разница между мужскими и женскими бритвенными станками

Вот уже многие десятилетия как производители косметических средств и приспособлений отдельно выпускают мужские и женские бритвенные станки. С виду они ничем не отличаются, из чего возникает вполне резонный вопрос: а есть ли какая-то разница между бритвами для «мальчиков» и для «девочек» за исключением цвета пластиковой рукоятки?
В целом разницы нет никакой. /Фото: grodno24.com.
Разница между мужскими и женскими бритвами действительно есть и кроется она во всевозможных мелочах. Цвет рукоятки и головки станка – не единственное отличие. К слову, никакой принципиальной роли цвет материала не играет, так как использование «мужественных» холодных или «женственных» мягких цветов не более, чем коммерческих ход, эксплуатирующий базовую психологию. Главные отличия между станками, конечно же, в их техническом аспекте.
Женские бритвы шире. /Фото: ujut-v-dome.ru.
Во-первых, бритвы для «девочек» имеют бОльшую ширину и площадь рабочей головки (в ней стоят лезвия). Связано это с тем, что женские станки в первую очередь используются для бритья ног и интимных мест. Бритвы для «мальчиков» имеют головки меньшего размера из-за того, что бреют ими главным образом лицо и шею. В этом отношении женской бритве приходится за раз покрывать большую площадь.
Мужские бритвы поменьше. /Фото: topsov.com.
Во-вторых, мужские бритвы имеют большую степень наклона лезвий. Связано это в первую очередь с тем, что в таком положении ножи бритвы намного лучше справляются с жесткими волосами, которые растут на лице шее человека. Кроме того, мужские и женские станки имеют разный уклон и форму рукоятки. У женских бритв ручка расположена таким образом, чтобы был лучше видел результат бритья. У мужчин же такой необходимости нет, так как они бреются перед зеркалом.
Каждому станку своя работа. /Фото: femina-maskulina.ru.
Некоторые женщины предпочитают использовать мужские бритвы, так как принято считать, что лезвия в них острее. На самом деле это нет так. Количество, качество, степень остроты лезвий, а также количество «смягчающих» полосок зависит исключительно от бренда и стоимости бритвенного станка, а не от его «половой принадлежности».
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