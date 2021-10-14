Как сложилась судьба 10 знаменитых картин, которые были испорчены вандалами

Картины известных (а порой и не очень мастеров) порой оказывают на людей магическое воздействие. И случается, что это не только любование и восторги, но экстремальные реакции. Так, что в больницу Флоренции регулярно поступают пациенты с нервными срывами, которые «пересмотрели» на статую Микеланджело «Давид». А ещё известны не единичные случаи, когда посетители музеев пытались уничтожить произведения искусства. И причины на то у вандалов были самые разные.
1. Венера с зеркалом. Диего Веласкес
Венера с зеркалом. Диего Веласкес.
В 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон порезала картину «Венера с зеркалом», когда она была выставлена в Национальной галерее в Лондоне. На картине было обнаружено пять порезов, сделанных ножом. Ричардсон протестовал против ареста Эммелины Панкхерст и вскоре был прозвана прессой «Мясник Мэри». Ричардсон утверждала, что она провела акцию протеста не только для того, чтобы повысить осведомленность об аресте Панкхерста, но и для того, чтобы возражать против «того, как посетители целыми днями пялятся на картину».
На полотне изображена голая женщина, спиной к художнику. Ее пятая точка прорисована так тщательно, что выглядит будто «трехмерное изображение». Женщина на картине смотрит на зрителя из зеркала, как будто она знает, что за ней наблюдают, и это дает зрителю ощущение того, что женщина хочет, чтобы ей любовались. С тех пор картина была искусно восстановлена, и теперь следы повреждения почти невозможно рассмотреть.
2. Падение Проклятых. Питер Пауль Рубенс
Падение Проклятых. Питер Пауль Рубенс.
«Падение Проклятых» было написано Рубенсом в 1620 году. На полотне изображено падение ангелов-мятежников с небес в ад. Это огромная картина размером более 2,9 метра на 2,2 метра, на которой нарисовано множество смертных и мятежных ангелов в различной степени обнаженности, падающих с неба в огненную яму внизу. В 1959 году картину облили кислотой. Вандал утверждал, что он не уничтожил произведение искусства напрямую, потому что кислота «освобождает человека от работы по уничтожению» (некоторые подметили, что это немного похоже на то, будто пистолет освобождает человека от работы по выстрелу в голову).
Неизвестно, почему он решил уничтожить «Падение проклятых», но реставраторам пришлось пытаться воссоздать произведение, используя оригинальные эскизы Рубенса. Однако, несмотря на все попытки реставрации, кислота растворила краску и нанесла непоправимый урон части произведения искусства.
3. Мона Лиза. Леонардо да Винчи
Мона Лиза. Леонардо да Винчи.
Мона Лиза становилась мишенью вандалов много раз. Картина была повреждена дважды в 1956 году - один раз, когда вандал плеснул кислотой в картину, и снова, когда кто-то швырнул в нее камнем. Совсем недавно русская женщина, которой прямо перед этим отказали во французском гражданстве, бросила в картину стаканом.
Тем не менее, руководство Лувра, очевидно, извлекло уроки из прошлого опыта. Самая дорогая картина в мире защищена пуленепробиваемым стеклом. Стакан, который был пустым, разбился о стекло, не нанеся вреда.
4. Иван Грозный убивает своего сына. Илья Репин
Иван Грозный убивает своего сына. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») - одна из самых известных и противоречивых русских картин. На ней изображен печально известный царь, обнимающий умирающего сына, лежащего у него на руках, при этом на лице царя отчетливо видны печаль и ужас. В мае 2018 года на это произведение искусства напал человек, который пошел посмотреть на картину после того, как выпил изрядное количество водки. Он поднял один из металлических столбиков, используемых для удержания ограждения из канатов, затем ударил им картину, пробив защитное стекло и разорвав холст.
К счастью, столбик не задел основную часть картины. Непонятно, почему вандал выбрал именно эту картину для уничтожения. Возможно, это связано с тем, что эта работа долгое время была причиной разногласий в России, когда многие националисты оспаривали общепринятую интерпретацию о царе Иване IV Васильевиче. Что интересно, более столетия назад художнику самому пришлось восстанавливать свою картину после того, как ее порезали в 1913 году. Сейчас же специалисты из галереи говорят, что произведение искусства можно восстановить, но это займет годы.
5. Колыбельная. Винсент Ван Гог
Колыбельная. Винсент Ван Гог.
Винсент Ван Гог начал писать «Колыбельную» за несколько дней до того, как он отрезал себе ухо. Он завершил картину после возвращения из больницы. На картине изображена женщина, сидящая в кресле-качалке. Она держит веревку, с помощью которой качает колыбель, находящуюся «за кадром». Говорят, что Ван Гог был одержим картиной, находясь в больнице. В бреду он даже пел колыбельные ребенку, которого к тому времени ещё не нарисовал на картине.
Ван Гог создал пять версий картины. Когда одна из этих версий «Колыбельной» была отдана в аренду Муниципальному музею Амстердама, ее трижды атаковал человек, который сам (по его словам) был художником. Неизвестно, почему он решил повредить картину. Это не первый раз, когда работы Ван Гога становятся мишенью разочарованных художников. В 1978 году в музее Ван Гога посетитель вырезал огромную букву «Х» на лице знаменитого автопортрета Ван Гога с серой фетровой шляпой. Картина была восстановлена, но повреждения все еще можно увидеть, особенно если смотреть сбоку. Как и Ван Гог, вандал был признан безумным и отправлен в психиатрическую больницу.
6. Парусная лодка в Аржантёе. Клод Моне
Парусная лодка в Аржантёе. Клод Моне.
В 2012 году Эндрю Шеннон ничем не выделялся среди сотен других посетителей Национальной галереи в Ирландии. Однако, внезапно он ударил по шедевру Моне «Парусная лодка в Аржантёе». Эта картина была создана в 1874 году и изображала парусник на озере недалеко от Парижа. Моне жил в этом районе, используя лодку в качестве плавучей мастерской. Камеры зафиксировали, как Шеннон ринулся прямо к картине и пробил холст кулаком. Картина, оцененная в 10 миллионов долларов, была сильно повреждена, и понадобилось 18 месяцев, чтобы ее восстановить. Оказалось, что Шеннон был художником, разочаровавшимся в своем искусстве. Любопытно, что в 1908 году Моне также уничтожил некоторые свои картины как раз перед тем, как они должны были быть выставлены в галерее, потому что он был недоволен ими.
7. Ночной Дозор. Рембрандт
Ночной Дозор. Рембрандт.
«Ночной дозор» Рембрандта был создан в 1642 году. На картине изображены солдаты, заступающие в ночной дозор, за которыми присматривают их командиры. Картина является одним из лучших примеров использования Рембрандтом света и тени. В 1975 году бесценное произведение искусства висело в музее в Амстердаме, когда к ней подошел мужчина с ножом для хлеба и начал резать картину. Он сделал более десятка порезов, в основном на нижней половине огромной картины. Вандал продолжал наносить удары одной рукой, другой отбиваясь от охранника. Часть холста в центре картины была полностью сорвана. Говорят, что нападавший сказал свидетелям, что он «сделал это для Господа».
В конце концов мужчину, у которого в прошлом была психическая болезнь, сумели скрутить. Что необычно, руководство музея решило, что реставрация будет проводиться в публичной галерее, где обычно висит картина. Посетителям будет предоставлена возможность наблюдать за процессом реставрации. Работы должны начаться в июле 2019 года, через 350 лет после смерти художника.
8. Герника. Пабло Пикассо
Герника. Пабло Пикассо.
«Герника» Пабло Пикассо, на которой изображены бомбардировки нацистами города Герника во время гражданской войны в Испании, считается современным шедевром. В 1974 году, когда картина была передана в дар Музею современного искусства самим Пикассо, Тони Шафрази изуродовал ее, написав с помощью баллончика краски 30-сантиметровые слова «KILL LIES ALL» вдоль всей картины.
Вандал сказал испуганным свидетелям свое имя на случай, если они захотят связаться с прессой. Когда его спросили, почему он повредил картину, арт-дилер ответил: «Я художник, и я хотел сказать правду». Сотрудники музея немедленно опечатали помещение, а специалисты по реставрации удалили красную краску Граффити были устранены в течение часа, не нанеся долговременного ущерба. К счастью, лак на картине послужил неплохим «щитом» от аэрозольной краски, которую просто стерли с полотна.
9. Богоматерь с младенцем, святой Анной и Иоанном Крестителем. Леонардо да Винчи
Богоматерь с младенцем, святой Анной и Иоанном Крестителем. Леонардо да Винчи.
Нарисованная где-то около 1510 года, картина «Богоматерь с младенцем и святой Анной и Иоанном Крестителем» (также известная как «Лондонский картон Берлингтон-Хаус») изображает святую Анну с Девой Марией, а также с Христом и Иоанном Крестителем в детстве. Считается, что это предварительный эскиз картины, которая так и не была создана. Картина написана углем и мелом и невероятно хрупкая. В 1987 году рисунок был поврежден, когда Роберт Кембридж выстрелил в него из обреза с расстояния 2,1 метра. Он сказал полиции, что хочет этим проявить отвращение к «политическим, социальным и экономическим условиям в Британии».
Кембриджу удалось войти в галерею с ружьем, спрятав его под пальто. Основная сила выстрела была поглощена защитным стеклом над рисунком, но в центре была пробита 15-сантиметровая дыра в платье Девы Марии. Кембриджа признали безумным и поместили в психиатрическую больницу. Картина, которая в то время оценивалась в 35 миллионов долларов, была серьезно повреждена. Реставраторам пришлось собирать крошечные фрагменты разорванной бумаги и склеивать их один за другим, но большую часть повреждений теперь даже не видно.
10. Девочка с воздушным шаром (она же «Любовь в мусорном баке»). Бэнкси
Девочка с воздушным шаром. Бэнкси
В 2004 году неуловимый граффити-художник Бэнкси создал граффити, которое он назвал «Девушка с воздушным шаром». Впоследствии он сделал его авторскую копию на холсте, которую вставил в богато украшенную и необычайно тяжелую раму. Когда картина была продана на аукционе Sotheby's в октябре 2018 года, причина того, почему рама была столь тяжелой, стала ясна всем. Оказалось, что в ней был встроен шредер. Когда объявили о завершении торгов и продажу полотна за 1,3 миллиона долларов, кто-то щелкнул выключателем и картина самоуничтожилась.
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