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Какая была косметика в СССР

Мейкап по-советски. Кто-то застал его и успешно (или безуспешно) им пользовался, кто-то видел у бабушек и мамы, а кто-то знает о нем только по воспоминаниям взрослой части семьи.

Какая была косметика в СССР

То, без чего сложно представить себе макияж тех лет, — это тушь в брусочке. В нее плевали, а затем самые отчаянные разделяли ресницы иголками или булавками. Эффект получался сногсшибательный, особенно если предварительно прибегали еще к одной устрашающей процедуре — подкручиванию ресниц горячим ножом или ложкой. Я помню соседку по дому, которая выходила по утрам с ресницами, напоминавшими потрепанную жизнью обувную щетку.

Какая была косметика в СССР

Кстати, многие женщины уже тогда догадались до нынешнего модного среди визажистов приема — использовать в качестве румян помаду.

Какая была косметика в СССР

Зубной порошок vs. зубная паста. Помимо зубов, жестким абразивом порошка можно было еще столовые приборы почистить. Вот она — мультифункциональность того времени!

Какая была косметика в СССР

Шампунь «Кря-кря», пахнущий ирисками и карамелью. Волосы, легкие, как пух, — это про него.

Какая была косметика в СССР

Мода 80-х требовала совершенно гипертрофированного образа, часть которого составляла пышная прическа. Безумные начесы щедро заливались лаком для волос «Прелесть», так что прическа буквально становилась твердой на ощупь. Чем выше и тверже начес — тем краше.

Какая была косметика в СССР

В конце восьмидесятых добиться модного образа стало значительно проще — рынок завалили дешевые марки самой разнообразной косметики. Одни только наборы марки Ruby Rose гарантировали ультрамодный макияж.

Какая была косметика в СССР

Предметом особого вожделения были румяна Estée Lauder из фирменного магазина, куда можно было попасть только по специальным приглашениям. Вот бы сейчас завести человека из 80-х в какой-нибудь «Рив Гош» или «Л’Этуаль»…

Какая была косметика в СССР

Все женщины того времени мечтали о «золотых розочках» Lancôme и упакованных в сине-голубые коробочки пудрах и помадах Dior. У моей мамы была ланкомовская пудра — вещь, использующаяся по назначению только по особым случаям, а так она была предметом гордости и зависти приятельниц.

Какая была косметика в СССР

Ровный тон лица обеспечивал еще один легендарный косметический продукт тех лет — тональный крем «Балет» от фабрики «Свобода», ложащийся на кожу густым слоем, создавая эффект гладкой, хотя и неестественной маски. Этот крем, кстати, несколько лет назад пережил второе рождение, и теперь на рынке представлен «Балет 2000».

Какая была косметика в СССР

Порошковая пудра по степени измельчения и виду отдушки делилась на четыре группы:
высшего качества — «Восток», «Бархатистая», «Балет»;
группы А (хорошего качества) — «Красная Москва», «Кремль», «Эллада», «Сказка»;
группы Б (средняя) — «Маска», «Камелия», «Шипр»;
группы В (массовая) — «Кармен», «Сирень», «Фиалка».

Какая была косметика в СССР

Какая была косметика в СССР

Пудра «Ленинградская» для нормальной и жирной кожи. Любопытны рекомендации того времени по нанесению пудры: «Пудру можно накладывать в следующей последовательности: сначала припудрить подбородок, затем окружности рта, щеки, лоб, нос. Употреблять для этой цели пуховки негигиенично, так как они быстро загрязняются. Лучше пользоваться каждый раз чистым ватным тампоном».

Какая была косметика в СССР

Дальнейшая история духов и их создателя обычна для Страны Советов. К 1917 году самого главы «Империи Брокара» уже не было в живых. Его наследники благополучно эмигрировали, а старый сподвижник Брокара Август Мишель остался. Поначалу фабрику хотели закрыть, но рабочие, привыкшие к своему делу, пошли к Ильичу, тот принял их в Кремле и фабрику приказал сохранить, назвав Москворецким мыловаренным заводом №2. Главным парфюмером остался сподвижник старого Брокара Август Мишель.

Мишель старательно обучал советских специалистов всему, что знал. В 1922 году он предложил заменить неблагозвучное мыловаренное название на «Новую зарю». В 1925-м Мишель переименовал свои духи в «Красную Москву», а новый флакон и коробку сделал художник Андрей Евсеев. Когда же «красный директор» решил, что Август Мишель больше не нужен, старого парфюмера, верой и правдой служившего новой власти, сослали в места отдаленные, где он и сгинул.

Какая была косметика в СССР

Какая была косметика в СССР

Старшеклассницы и выпускницы тех лет отчаянно мечтали о «Наташе».

Какая была косметика в СССР

Мужчины тоже не были обойдены вниманием.

Какая была косметика в СССР

Какая была косметика в СССР

О знаменитых «Шанель №5» советские женщины в большинстве своем знали только понаслышке, и лишь мизерное количество дам пользовалось ими в реальной жизни.

Какая была косметика в СССР

Если спросить дам, чья молодость пришлась на эти годы, они вспомнят духи «Клима» и «Черная магия» от Lancôme, а также «Опиум» от YSL и «Фиджи» от Guy Laroche.

Какая была косметика в СССР

Какая была косметика в СССР

Какая была косметика в СССР

Необходимый атрибут модниц тех лет — кричащие лаки для ногтей. Особой любовью пользовалась американская марка KiKi, выпускавшая сверкающие блестками лаки самых невероятных оттенков, из-за которых ногти слоились, желтели и ломались. Но на что только не пойдешь во имя красоты!

Какая была косметика в СССР

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