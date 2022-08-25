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Видео-прогулка по улицам Нью-Йорка 1930-х годов и сейчас

Видео-прогулка по улицам Нью-Йорка 1930-х годов и сейчас

Еженедельник The New Yorker предлагает отправиться в поездку сквозь время по Нью-Йорку. Издание опубликовало видео, где в разделённом экране сопоставили кадры, снятые на одних и тех же улицах города с разницей в 80 лет.


Некоторые здания не изменились; ярче всего выделяются жёлтые такси, контрастирующие с ретро автомобилями в старых чёрно-белых кадрах.



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