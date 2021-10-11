10 технологий, которые позволят создать сверхчеловека

Технологии, которые позволят создать сверхчеловека.
Технологии, которые всего несколько десятилетий назад находились в зачаточном состоянии, в настоящее время стали привычным делом. Если в середине прошлого века человека с кардиостимулятором, наверное, приняли бы за инопланетянина, сегодня это обыденное явление, как и замена других «деталей» человека. Мы собрали 10-ку технологий, которые дают надежду на появление сверхчеловека в ближайшие десятилетия.
Интерфейс между мозгом и компьютером
Интерфейс между мозгом и компьютером.
Прямая связь между человеческим мозгом и внешним устройством была прерогативой научной фантастики в течение многих десятилетий. Первые устройства подобного типа были протестированы на людях еще в середине 1990-х. И с тех пор исследования не стоят на месте.
Еще в 1920-х годах было известно, что мозг производит электрические сигналы, и соответственно появилось предположение, что эти сигналы могут быть направлены для управления механическими устройствами или наоборот. Большинство приложений, которые появились на данный момент, включают либо частичное восстановление зрения или слуха, или восстановление движения парализованных больных.
Экзоскелеты
Экзоскелет.
Сложившийся образ механизированных экзоскелетов больше похож на «силовые доспехи» из «Звездного десанта». На самом деле технология, над которой сегодня работают учёные, ориентирована не на борьбу с гигантскими роботами и инопланетянами, а предназначена для восстановления мобильности инвалидов, повышения выносливости и увеличения грузоподъемности.
Например, одна компания производит 20-килограммовый костюм из алюминия и титана под названием Ekso, который используется уже во многих американских больницах. С его помощью могут передвигаться парализованные люди с травмами спинного мозга.
Нейронные имплантаты
Нейронные имплантаты.
Обзавестись встроенным в голову компьютером? Звучит неплохо, но чем являются на самом деле те штуки, которые сегодня врачи вставляют в мозг. Нейронный имплантат представляет собой устройство, вживляемое в серое вещество головного мозга. То же, что экзоскелеты делают для тела, имплантаты делают для мозга. Большинство из них предназначены для восстановления поврежденных областей и восстановления когнитивных функций. Если имплантаты для «усиления» мозга, а есть предназначенные для связи мозга с внешним устройством.
В 1997 году было доказано, что имплантаты эффективны при лечении болезни Паркинсона и дистонии, а также они были использованы для лечения хронических болей и депрессии с разной степенью эффективности.
Кибер-органы
Кибер-органы.
Протезирование используется для замены отсутствующих конечностей в течение многих десятилетий, но современная версия протезов – cyberware - стремится не только к эстетической замене, но и к функциональной. То есть, с помощью кибер-протеза не просто будет создаваться видимость руки, но она будет функционировать. Многие существующие устройства используют неинвазивные интерфейсы, которые обнаруживают тонкие движения, скажем, мышц груди или бицепсов, позволяющие управлять роботизированной рукой.
Exocortex
Exocortex - система взаимодействия человек и компьютера.
Exocortex - это теоретическая информационная система обработки, с помощью которой биологический мозг взаимодействует с компьютером. Это не просто означает, что мозг будет иметь больше места для хранения информации (хотя и это тоже), ускорится скорость обработки информации. По сути люди уже используют компьютеры в качестве расширения себя самих. Интернет может рассматриваться как своего рода прототип этой самой технологии, поскольку он дает всем доступ к обширным массивам информации.
Генная инженерия
Генная инженерия.
Потенциал генной терапии и генной инженерии в лечении серьёзных заболеваний гораздо больше, чем у любой другой отрасли медицины. Наиболее очевидным применением этой технологии является искоренение генетических заболеваний.
Наномедицина
Наномедицина
Многие банально боятся нанотехнологий, но эти технологии нашла широчайшее применения в медицине. Сейчас исследователи обещают искоренение всех человеческих болезней и избавление от смерти.
Нынешний уровень наномедицины позволяет доставлять лекарственные препараты к определённым органам. Существую и другие методы, в том числе и дисперсия в организм молекулярных частиц. Например, в экспериментальном лечении рака легких используются нано частицы, которые вдыхают с помощью аэрозоля. При этом они селятся в пораженных областях легких, а затем, нагреваясь с помощью внешнего магнита, убивают больные клетки. Собственная реакция организма отторгает мертвые клетки и наночастицы.
Сохранение мозга
Сохранение мозга.
Именно на идею сохранения мозга делает упор философия «трансгуманизма». Поборники этой идеи считают, что человечество сможет в один прекрасный день сможет превзойти свои физические возможности, чтобы отказаться от физических тел или же получить возможность жить за их пределами.
Это, по существу, изучение возможности сохранения людей или животных (или их частей, таких как мозг), используя чрезвычайно низкие температуры (ниже 150 ° C). Сегодня идут исследования и в области сохранения мозга путем химической консервации, для которой не требуются сверхнизкие температуры.
Искусственное тело
Искусственное тело.
Сегодня люди уже умеют заменять некоторые части своего организма органами, заранее спроектированными и выращенными в лаборатории. Таким образом, не исключено, что в один прекрасный день будет достигнута возможность воспроизвести человеческое тело, в том числе и мозг, целиком.
Сейчас совместными усилиями 15 научно-исследовательских институтов ведутся разработки в создании аппаратного обеспечения, которое имитирует различные разделы человеческого мозга. Из первым прототипом стали 20-сантиметровые пластины, содержащие 51 млн искусственных синапсов. Лидер данного проекта Генри Маркрам заявил, что искусственный мозг будет создан в течение ближайшего десятилетия.
Загрузка сознания
Загрузка сознания.
Футурист Рэй Курцвейл считает, что к 2040 – 2045 годам человек сможет буквально загрузить содержимое своего сознания в компьютер. И он далеко не единственный, кто так думает. Уже сейчас идет развитие виртуальных миров, и может быть вскоре сознание можно будет скопировано в цифровую вселенную.
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