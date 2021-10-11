10 технологий, которые позволят создать сверхчеловека





Технологии, которые позволят создать сверхчеловека.



Технологии, которые всего несколько десятилетий назад находились в зачаточном состоянии, в настоящее время стали привычным делом. Если в середине прошлого века человека с кардиостимулятором, наверное, приняли бы за инопланетянина, сегодня это обыденное явление, как и замена других «деталей» человека. Мы собрали 10-ку технологий, которые дают надежду на появление сверхчеловека в ближайшие десятилетия.