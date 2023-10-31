6 веских причин для того, чтобы отказаться от машины с кожаным салоном

Кожаный салон не всегда хорошо и вот почему.
Кожаный салон в автомобиле – это невероятно стильно, круто и, конечно, дорого. Казалось бы, есть ли хоть одна причина на всем белом свете, чтобы отказаться (при возможности) от приобретения авто с именно таким салоном. На самом деле причин таких более, чем достаточно. Начнем с 6 наиболее веских, каждая из которых уже по отдельности заставит серьезно задуматься над рациональностью кожаного салона.
1. Кругом обман
Есть такая проблема - обман.
Когда покупаешь автомобиль с кожаным салоном, всегда есть вероятность, что продавец (а иногда и сам производитель) выдаст за кожу старый и совсем недобрый кожзаменитель или экокожу. Что в этом плохого? По крайней мере, огромная переплата, которую сделает любимец всего натурального и стильного.
2. Качество
Кожа не всегда лучшего качества.
Даже если салон кожаный, это еще не означает, что он качественный. Все потому, что качество кожи напрямую зависит от того, как и насколько хорошо она выделывалась. Если спустя несколько лет эксплуатации салон автомобиля потрескался и выглядит потрёпанным, то кожа, использованная при его отделке, была не лучшего качества.
3. Соответствующий уход
Оно вам надо?
За кожаным салоном нужен соответствующий уход со стороны автомобилиста. Раз в месяц, а иногда и чаще, салон нужно будет натирать полиролями и другими специальными средствами. Стоит ли оно того? Нужно ли тратить на салон автомобиля больше денег и времени, чем он действительно заслуживает? Пускай каждый ответит на этот вопрос сам.
4. Дискомфорт
Проблемы с погодой.
Ощутить все «прелести» кожаного салона можно только в экстремальных погодных условиях - в жару и мороз. Вот незадача, но в наших широтах и то, и другое случается каждый год. Не решает проблему ни подогрев сидений, ни кондиционер. Нужно ли переплачивать несколько тысяч за то, чтобы в итоге не быть счастливым от собственного салона?
5. Скольжение
Можно конечно сделать вот так.
Проблема, которая часто проявляется «бонусом» в жаркую погоду - кожа начинает сильно скользить. В итоге салон становится не просто неудобным, а даже опасным во время вождения.
6. Запах
Сначала пахнет совсем не кожа.
Запах новой кожи нравится многим людям. На самом же деле пахнет совсем не кожа, а те вещества, которыми она интенсивно обрабатывалась. Со временем химия выйдет, а кожа начнет впитывать пот, табачный дым и прочие неприятные вещи. Нужно ли говорить, что совсем скоро она начнет источать совсем другой букет «ароматов»?
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