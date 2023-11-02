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Японские гангстеры: Ретро фотографии якудза с устрашающими татуировками


Ретро фотографии якудзы с их устрашающими татуировками.

Ретро фотографии якудзы с их устрашающими татуировками.

Традиционная японская татуировка (ирезуми) появилась в среде якудза с момента их появления. Во времена эпохи Эдо (1603 – 1688 годы) власти татуировали преступников, что не позволяло им вернуться к нормальной жизни и найти работу. А уже позже культура тату получила развитие в Японии как знак протеста против подобного брендинда. Для культуры якудза традиционным является полное татуирование тела. Сегодня же многие якудза предпочитают воздержаться от нанесения татуировок, чтобы не оказаться за бортом общества. И наоборот – всё больше японцев, которые не имеют никакого отношения к якудза, делают себе такие тату.

1. Японский мафиози


Авторитетный мафиози, который занимает лидирующее положение в криминальном мире.

Авторитетный мафиози, который занимает лидирующее положение в криминальном мире.

 

2. «Оябун»


Главарь мафии группировки Мацуба-кай.

Главарь мафии группировки Мацуба-кай.

 

3. Члены «борёкудан»


Обряд нанесения татуировки.

Обряд нанесения татуировки.

 

4. «Гокудо»


Представители одного из крупнейших кланов якудза.

Представители одного из крупнейших кланов якудза.

 

5. «Вакагасира»


Босс, стоящий над несколькими бригадами гангстеров одного региона.

Босс, стоящий над несколькими бригадами гангстеров одного региона.

 

6. Трапеза


Якудза во время праздничной трапезы.

Якудза во время праздничной трапезы.

 

7. Символический обряд


Татуировки, которые являются настоящими произведениями искусства.

Татуировки, которые являются настоящими произведениями искусства.

 

8. «Сэнто»


Якудза в японской общественной бане.

Якудза в японской общественной бане.

 

9. Древнее искусство


Традиционный ручной метод нанесения татуировок.

Традиционный ручной метод нанесения татуировок.

 

10. Мастер татуировки



«Ирэдзуми.»

 

11. Представители влиятельного синдиката


Групповой снимок представителей крупнейшего клана якудза.

Групповой снимок представителей крупнейшего клана якудза.

 

12. Мастер ирэдзуми


Мастер татуировки в крупнейшем и наиболее влиятельном синдикате якудза.

Мастер татуировки в крупнейшем и наиболее влиятельном синдикате якудза.

 

13. Обряд посвящения


Часть религиозного ритуала.

Часть религиозного ритуала.

 

14. Современный способ нанесения татуировок


Для якудзы татуировка — это способ идентифицировать свою клановую принадлежность.

Для якудзы татуировка — это способ идентифицировать свою клановую принадлежность.

 

15. Тату-мастеров


Один из самых известных тату-мастеров в криминальном мире.

Один из самых известных тату-мастеров в криминальном мире.

 

16. Заключительный этап


Долгий процесс нанесения татуировок.

Долгий процесс нанесения татуировок.

 

17. Гейша – куртизанка


Нанесение татуировки «Дзигоку–таю».

Нанесение татуировки «Дзигоку–таю».

 

18. Якудза в общественной бане


Банные процедуры.

Банные процедуры.

 

19. Процесс нанесения татуировки


Нанесение татуировок бамбуковыми иглами.

Нанесение татуировок бамбуковыми иглами.

 

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