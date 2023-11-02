Японские гангстеры: Ретро фотографии якудза с устрашающими татуировками

Ретро фотографии якудзы с их устрашающими татуировками.

1. Японский мафиози

Авторитетный мафиози, который занимает лидирующее положение в криминальном мире.

2. «Оябун»

Главарь мафии группировки Мацуба-кай.

3. Члены «борёкудан»

Обряд нанесения татуировки.

4. «Гокудо»

Представители одного из крупнейших кланов якудза.

5. «Вакагасира»

Босс, стоящий над несколькими бригадами гангстеров одного региона.

6. Трапеза

Якудза во время праздничной трапезы.

7. Символический обряд

Татуировки, которые являются настоящими произведениями искусства.

8. «Сэнто»

Якудза в японской общественной бане.

9. Древнее искусство

Традиционный ручной метод нанесения татуировок.

10. Мастер татуировки

«Ирэдзуми.»

11. Представители влиятельного синдиката

Групповой снимок представителей крупнейшего клана якудза.

12. Мастер ирэдзуми

Мастер татуировки в крупнейшем и наиболее влиятельном синдикате якудза.

13. Обряд посвящения

Часть религиозного ритуала.

14. Современный способ нанесения татуировок

Для якудзы татуировка — это способ идентифицировать свою клановую принадлежность.

15. Тату-мастеров

Один из самых известных тату-мастеров в криминальном мире.

16. Заключительный этап

Долгий процесс нанесения татуировок.

17. Гейша – куртизанка

Нанесение татуировки «Дзигоку–таю».

18. Якудза в общественной бане

Банные процедуры.

19. Процесс нанесения татуировки

Нанесение татуировок бамбуковыми иглами .