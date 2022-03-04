Самые тиражируемые книги в мире

Список самых тиражируемых книг последнего полувека был составлен Джеймсом Чепменом на основе данных о количестве проданных за этот период экземпляров каждой из них. Вот эти книги в порядке возрастания тиражей:
№ 10. Дневник Анны Франк
Девочка из еврейской семьи, начавшая писать свой дневник во время оккупации Нидерландов фашистами, а впоследствии погибшая в концлагере, не могла подозревать, что ее записки станут основой книги, известной во всем мире. Об этом позаботился ее отец, единственный оставшийся в живых член семьи. Тираж книги составил 27 миллионов копий.
№ 9. «Думай и богатей» Наполеон Хилл
Книга, написанная успешным журналистом, которому довелось лично побеседовать с самыми влиятельными, богатыми и знаменитыми американцами своего времени, пользуется успехом у читателей с самого первого издания на протяжении 80 лет. Вероятно, она, помимо автора, сделала богатыми еще многих людей. К настоящему времени продано 30 миллионов экземпляров.
№ 8. «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл
Роман-эпопея о любви и войне уже при жизни писательницы вошел в ряд абсолютных бестселлеров. Фильм, снятый по книге в далеком 1939-м году, также высоко ценится зрителями по сей день, и способствует популярности произведения. Об этом свидетельствует 33-миллионный тираж романа.
№ 7. «Алхимик» Пауло Коэльо
Роман-притча о простодушном пастушке, предпринявшем далекое путешествие в поисках сокровищ, был переведен на 67 языков и продается в 150 странах. Экранизация, всегда подстегивающая читательский интерес и ведущая к росту продаж книг, до сих пор не снята, однако тираж проданных экземпляров романа уже превысил 65 миллионов.
№ 6. «Код Да Винчи» Дэна Брауна
Конспирологические теории пользуются успехом у читателей. Детективная история о тайном смысле христианских символов принесла скандальный успех автору. Роман получил звание «Самая популярная книга десятилетия» и продажи в количестве, превышающем 81 миллион копий.
№ 5. «Сумерки. Сага» Стефани Майер
Неожиданный успех серии книг о любви и приключениях обычной школьницы и красавца-вампира принес начинающей писательнице мировую известность. Во всем мире продано 85 миллионов экземпляров «Сумеречной саги».
№ 4. «Властелин колец» Дж.Р.Р.Толкиена
История о маленьких хоббитах, вершащих великую историю – любимая книга нескольких поколений. Успех фильмов, снятых Питером Джексоном, привел к тому, что за последние десятилетия продажи романа выросли почти вдвое, и составили свыше 100 миллионов книг.
№ 3. «Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг
Роман, вернувший современным детям интерес к чтению, был переведен на 67 языков. Он сделал свою создательницу первым миллиардером, чье состояние исчисляется в долларах, заработавшим свой капитал писательством. Тиражи издания перевалили за отметку 450 миллионов.
№ 2. «Красная книжечка» Мао Цзедуна
Сборник изречений вождя Мао по распространенности может быть сопоставлен со священными текстами, что неудивительно, так как он, по сути, также являлся частью культа с впечатляющим количеством приверженцев. Сейчас идеологическое значение книги для многих людей сошло на нет, тем не менее, свет увидели 820 миллионов экземпляров.
№ 1. Библия
По понятным причинам Священное Писание продолжает уверенно лидировать среди всех книг, продаваемых в мире. Библия переведена на более чем 2000 языков. Ежегодные продажи составляют около 100 000 экземпляров, а за последние 50 лет было издано около 4 миллиардов копий.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии