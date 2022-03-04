Самые тиражируемые книги в мире

Список самых тиражируемых книг последнего полувека был составлен Джеймсом Чепменом на основе данных о количестве проданных за этот период экземпляров каждой из них. Вот эти книги в порядке возрастания тиражей:











№ 10. Дневник Анны Франк

№ 9. «Думай и богатей» Наполеон Хилл

№ 8. «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл

№ 7. «Алхимик» Пауло Коэльо

№ 6. «Код Да Винчи» Дэна Брауна

№ 5. «Сумерки. Сага» Стефани Майер

№ 4. «Властелин колец» Дж.Р.Р.Толкиена

№ 3. «Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг

№ 2. «Красная книжечка» Мао Цзедуна

№ 1. Библия