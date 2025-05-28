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Подборка странных фотографий, породивших волну слухов, но имеющих простое объяснение

Фотография – это целое искусство. Хороший снимок может передать зрителю всю палитру чувств и эмоций, донести важные идеи и раскрыть глаза на многое. Но и в этом искусстве не обошлось без странностей. Представляем Вашему вниманию подборку самых странных и необычных фотографий со всего мира, которые облетели весь Интернет, вызвали волну слухов и странных теорий, однако на самом деле имеющих весьма простые объяснения.



Индонезиец, одетый как растение, хочет повысить осведомленность людей об окружающей среде.

Подборка странных фотографий, породивших волну слухов, но имеющих простое объяснение

Кейт Миддлтон на благотворительном мероприятии ICAP. Мужчины посчитали, что прибытие таких высоких гостей – повод приодеться, однако лучше чем нижнее белье, пиджак и каблуки они не придумали.

Подборка странных фотографий, породивших волну слухов, но имеющих простое объяснение

Одна из посетительниц выставки Ending Industry Expo в Токио лежит в гробу. Выставка была посвящена товарам для похорон и поминальной службы.

Подборка странных фотографий, породивших волну слухов, но имеющих простое объяснение

Забеги Санта Клаусов проходили во многих городах Европы и США. Все деньги, полученные от участников забега, идут на благотворительность.

Подборка странных фотографий, породивших волну слухов, но имеющих простое объяснение

Милейшие лемуры решили перекусить. В зоопарке, где держат этих лемуров, была устроена акция, которая своей целью ставила пробуждение животных инстинктов лемуров в борьбе за еду.

Подборка странных фотографий, породивших волну слухов, но имеющих простое объяснение

Девушка выполнила стойку на голове, Буэнос-Айрес, Аргентина. Так сразу и не скажешь, но на самом деле это была акция в поддержку декриминализации марихуаны.

Подборка странных фотографий, породивших волну слухов, но имеющих простое объяснение

Продавец подзывает покупателей  в Кабуле.

Подборка странных фотографий, породивших волну слухов, но имеющих простое объяснение

Девушки устроили сеанс йоги на стеклянном мосту в Китае. Их главная цель – продвижение идей зеленого мира и единения человека с природой. Им хватило смелости исполнить традиционный китайский танец “Тысяча рук Будды” на высоте 180 метров.

Подборка странных фотографий, породивших волну слухов, но имеющих простое объяснение

Фермер из Китая сделал свинью своим домашним питомцем после того, как передумал убивать его.


Подборка странных фотографий, породивших волну слухов, но имеющих простое объяснение

Дэвид Николсон в костюме зеленоголового трикстера рассекает по волнам во время соревнования среди серферов в костюмах для Хэллоуина, Санта-Моника, Калифорния, США.

Подборка странных фотографий, породивших волну слухов, но имеющих простое объяснение

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