Кем была настоящая «пиковая дама», на именины к которой съезжалась вся царская фамилия

«Пиковая дама», которую Пушкин выпустил в 1834 году, описывала реальный случай, произошедший с внуком княгини Голицыной. Эту даму знал весь Петербург, а на ее именины прибывала даже царская семья. К старухе являлись на поклон и представленные ко двору девицы, и возведенные в чин офицеры. Одним своим словом Голицына могла даровать благосклонность или вмиг разрушить карьеру.
О, времена
Наталья Петровна в юности. / Фото: www.abc2018.ru
«При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердятся», - писал в своем дневнике Пушкин после выхода «Пиковой дамы». Наталья Голицына, в девичестве Чернышёва, представляла род «новых людей», взлетевших при Петре. Дед Голицыной трудился денщиком царя, а когда Пётр женил его на Евдокии Ржевской с приданым в четыре тысячи душ, дела пошли в гору. В светских кругах настойчиво шептались, что Наталья Петровна - родная внучка императора.
Но вернемся к «Пиковой даме». Если говорить современным языком, произведение посвящалось проблеме игромании. Главного героя эта пагубная страсть довела до сумасшедшего дома. Герман не имел реального прототипа, но описанная судьба игроков — отнюдь не выдумка. Из-за долгов слишком часто попадали в тюрьму, рушили семьи. Александр Сергеевич и сам как-то серьезно ожегся на карточной игре. Поэт проиграл большую сумму, которую выплачивал несколько лет. И самое неприятное, что случилось это накануне свадьбы с Гончаровой. Чудом не расстроилась помолвка, так что у литераторов есть все поводы думать, что «Пиковая дама» явилась предостережением для попавшихся в лапы азартной страсти.
Пушкин и сам проигрывал большие суммы. / Фото: www.glstatic.rg.ru
После выхода повести Пушкин сказал одному из друзей, что история не вымышленная. Внук Голицыной лично признавался Александру Сергеевичу, как однажды проигрался и явился просить у бабки деньги. Денег Голицына любимому воспитаннику не дала, но назвала три выигрышные карты. Карты эти ей «назначил» в Париже Сен-Жермен - современник Галицыной, французский авантюрист и оккультист в одном лице. Ставка сработала, и внучек отыгрался. А вот весь дальнейший сюжет стал вымыслом. И биографы отмечают, что Голицына действительно жила какое-то время с семьей в Париже. Не осталось свидетельств общения Пушкина с княгиней, но поэт проживал неподалеку от петербургского особняка княгини на Малой Морской, 10.
Знатная наследница
Князь Владимир Голицын. / Фото: www.ru.pinterest.com
Императрица Елизавета, при которой расцветала тогда еще княгиня Чернышева, осыпала ее родню милостями. Усилиями государыни Чернышевы стали одними из богатейших людей России. Родилась Наталья в Берлине, где её батюшка работал посланником. После был назначен в Лондон, где и прошло детство девочки. Она владела четырьмя иностранными языками, а русский стала учить лишь к десяти годам, когда Чернышевы вернулись в Россию. Правда, спустя четыре года снова уехали во Францию, где глава семьи стал послом при дворе Людовика XV. Юная Наталья лично общалась с монархом, блистая на балах и позируя лучшим живописцам.
Вернувшись на родину в 21 год, красавица Чернышева стала весьма заметной фрейлиной Екатерины Второй. Государыня выдала ее замуж за князя Владимира Голицына и лично украсила бриллиантами причёску невесты, присутствуя на венчании. В Париже, который Наталья посещала «для образования детей и здоровья мужа», ей дали прозвище «Московская Венера». А во время очередного приезда в Лондон княгиня получила от короля Георга IV портрет с его автографом.
Пушкин какое-то время жил напротив. / Фото: www.culture.ru
Некоторые представители света считали Наталью Петровну суровой и надменной. Статс-дама со всеми известными орденами встречала на поклонение весь город, а в день именин ее посещала вся царская фамилия. Княгиня принимала гостей, не трогаясь с места. Исключение составлял только император. Исходя из чина посетителя, княгиня могла или наклонить голову, или произнести пару официальных приветственных слов. Ужины не предусматривались, время от времени предлагали лимонад и незатейливые сладости. Практически вся петербургская знать приходилась графине родственной по крови или через браки. В городе Голицына пользовалась какой-то всеми признанной властью. К ней на поклон возили каждую представленную ко двору девушку и всякого призванного в офицерство гвардейца.
Усатая княгиня
Голицына прожила почти век. / Фото: www.ru.pinterest.com
К старости на лице Голицыной отчетливо виднелись усики, за что ее прозвали княгиней Усатой. Но такая особенность внешности нисколько не мешала ей укрепляться в негласной власти. Петербург, наблюдая признание от лица царской семьи, все чаще стекался на поклон к Голицыной. Приемы стали еще проще, потому что с возрастом княгиня стала скупой. Но одна лишь ее благосклонность дорогого стоила. Невестку Голицына изводила, а сыну - генерал-губернатору Дмитрию - назначила унизительно низкое содержание, запретив сидеть в ее присутствии. Поссорившись со вторым сыном Борисом, отказалась его впредь принимать.
Даже те родные, которые проявляли заботу о маменьке, на самом деле попросту боялись властную старуху. Унаследовать полагавшееся состояние старший сын Дмитрий смог лишь смерти матери. Это его сын, единственный любимец Натальи Петровны, просил у бабки денег. Как уже упоминалось, та вместо денег дала ценный совет. Якобы лет 60 назад подобная история приключилась с ней во Франции. Азартный супруг проиграл большую часть состояния, и тогда княгиня обратилась к Сен-Жермену за ссудой. Тот и открыл ей тайную комбинацию из трех карт. Воспользовавшись советом, Наталья Петровна с лихвой вернула проигранные мужем деньги.
Библиотека Голицыной. / Фото: www.likorg.ru
«Пиковая дама» прожила без малого век. Накануне смерти ее посещали видения. Старухе мерещился черный офицер под окнами, правда, больше никто его не видел. Особняк Голицыной на Малой Морской с легкой руки Пушкина назвали домом Пиковой дамы и сегодня показывают туристам.
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