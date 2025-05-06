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Как избавиться от ржавчины за копейки

Так случилось что на одежду попала ржавчина? К сожалению, удаление ржавчины не самая легкая задача. Мы подскажем, как несколькими проверенными способами можно удалить пятна от ржавчины! Хотя некоторые из них достаточно радикальные-это единственный путь, который поможет вам в избавлении от следов ржавчины.




Как удалить пятна от ржавчины?



Способ № 1: Залить пятно средством для чистки туалетов. Будьте осторожны — этот метод может обесцветить цветную ткань!

Способ № 2: Натри пятно порошком для выпечки. На следующий день простирните одежду в стиральной машине.

Способ № 3: Смочите одежду в кислом молоке или кефире. Это должно помочь в избавлении от ржавых пятен!

Способ № 4: Избавить так же вещи от ржавых пятен поможет горячий лимонный сок.

Способ № 5: Смочите одежду в миске, залив кока-колой. Кажется, это самый эффективный метод!

Способ № 6: Натри загрязненное место лимонным соком, а затем засыпь солью. Одежду вполне достаточно положить на солнце, а потом постирать, как обычно.
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