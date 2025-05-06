Как избавиться от ржавчины за копейки

Так случилось что на одежду попала ржавчина? К сожалению, удаление ржавчины не самая легкая задача. Мы подскажем, как несколькими проверенными способами можно удалить пятна от ржавчины! Хотя некоторые из них достаточно радикальные-это единственный путь, который поможет вам в избавлении от следов ржавчины.

Как удалить пятна от ржавчины?

Залить пятно средством для чистки туалетов. Будьте осторожны — этот метод может обесцветить цветную ткань!Натри пятно порошком для выпечки. На следующий день простирните одежду в стиральной машине.Смочите одежду в кислом молоке или кефире. Это должно помочь в избавлении от ржавых пятен!Избавить так же вещи от ржавых пятен поможет горячий лимонный сок.Смочите одежду в миске, залив кока-колой. Кажется, это самый эффективный метод!Натри загрязненное место лимонным соком, а затем засыпь солью. Одежду вполне достаточно положить на солнце, а потом постирать, как обычно.