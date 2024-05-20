10 малоизвестных фактов о человеческом сердце для всех, кто заботится о своём здоровье

Дела сердечные...
Человеческое сердце – удивительный орган. Без него человек не проживёт и минуты. Это известно всем. Но есть и малоизвестные и при этом просто невероятные факты о сердце: у поющего хора синхронизируется сердцебиение, сердце вырабатывает электрические импульсы. И это только малая толика невероятных фактов о сердце..
1. Полет на Луну и обратно
Дела сердечные: полет на Луну и обратно.
Сердце вырабатывает энергию — это ни для кого не является секретом. Но сколько именно — факт намного менее известный. Каждый день сердце создает достаточно энергии, чтобы тяжелый грузовик проехал 35 км. Или же, приводя другой пример, за всю жизнь человека, суммарной энергии, выработанной его сердцем, хватило бы на полет на Луну и обратно.
2. Роговица глаза - исключение
Дела сердечные: роговица глаза - исключение.
Сердце прокачивает кровь почти через все из 75 триллионов клеток организма. Единственным исключением, которое не получает кровоснабжения, является роговица глаза.
3. 240 млн литров
Дела сердечные: 240 млн литров.
Сердце проделывает самую большую физическую работу среди всех мышц в организме. За время средней продолжительности жизни человека сердце будет перекачивать около 240 миллионов литров крови Этого достаточно, чтобы заполнить 200 железнодорожных цистерн.
4. Порок сердца
Дела сердечные: порок сердца.
Чем больше образован человек, тем ниже риск развития у него сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на это, порок сердца по-прежнему остается самой большой угрозой для здоровья. Признаки этого заболевания находили даже у 3000-летних мумий.
5. Смех
Дела сердечные: смех.
Тем не менее, есть способы минимизировать риск порока сердца. Счастье, отсутствие стресса, физических упражнений и здорового питания — именно эти факторы помогут поддерживать сердце здоровым. Точно так же еще одним средством, способствующим здоровью сердца, является смех. Он увеличивает интенсивность кровообращения на 20%, расслабляя стенки сосудов.
6. День подарков, Рождество, Новый год
Дела сердечные: День подарков, Рождество, Новый год.
Наибольшее количество инфарктов приходится на Рождество. На втором месте стоит 26 декабря, а на третьем - Новый год. Что же касается, дней недели, наибольшая вероятность сердечного приступа приходится на утро понедельника.
7. Электрические импульсы
Дела сердечные: электрические импульсы.
Известно, что сердце вырабатывает собственные электрические импульсы. Именно поэтому оно может продолжать биться даже тогда, когда его извлечь из тела... до тех пор, есть у сердца есть запас кислорода.
8. Катетеризация
Дела сердечные: катетеризация.
В 1929 году немецкий хирург Вернер Форссман осмотрел внутреннюю часть своего сердца, продев катетер в вену на своей руке. Это была первая катетеризация сердца, которая сегодня является обычной процедурой.
9. Пересадка сердца
Дела сердечные: пересадка сердца.
3 декабря 1967 года доктор Кристиан Барнард из Южной Африки пересадил сердце донора в тело Луи Вашански. Хотя пациент прожил всего 18 дней, эта операция считается первой успешной пересадкой сердца.
10. Сердечный приступ
Дела сердечные: сердечный приступ.
Никто не знает, почему сердце исторически ассоциируется с любовью (многие древние цивилизации ассоциировали его с эмоциями), но некоторые историки считают, что впервые это пошло от древних греков. Что интересно, образ разбитого сердца на самом деле имеет под собой научную подоплеку. После того, как человек переживает эмоционально травматическое событие, его организм выпускает гормоны стресса в кровь. А эти гормоны могут привести к временному «шоку» сердца и даже вызвать симптомы сердечного приступа.
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