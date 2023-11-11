Суп, салат и десерты: 5 аппетитных блюд из бананов

Некоторые учёные предполагают, что бананы появились примерно десять тысяч лет тому над и что они, скорее всего, были первыми фруктами в мире, которые изначально росли в регионе, включавшем в себя полуостров Малайя, Индонезию, Филиппины и Новую Гвинею. Также бытует мнение о том, что первоначально бананы были найдены в Индии. На запад они были завезены арабскими завоевателями в 327 году до н.э., перемещены из Малой Азии в Африку и, наконец, доставлены в Новый Свет первыми исследователями и миссионерами Карибского бассейна. И совсем неудивительно, что они обрели огромную популярность среди кулинаров, подаривших современному человеку уйму оригинальных рецептов - от десертов до первых и вторых блюд.
1. Пряный суп с копчёной курицей
Банановый суп с копчёностями. \ Фото: bing.com.
Банановый суп – блюдо, которое меньше всего вяжется с тем, что оно может быть пряным и острым, поскольку, чаще всего его готовят сладким и на молоке. Но в мире кулинарного искусства существуют свои исключения из правил.
Ингредиенты:
• Бананы зелёные крупные – 4-5 шт;
• Филе куриное копчёное крупное – 1 шт;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Перец чили свежий – 1 стручок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых пряных трав – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Сливки средней жирности – 1-1,5 стакана;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Кинза свежая – 1-2 веточки;
• Лук зелёный – 1-2 пера.
Суп из бананов. \ Фото: cdn.loveandlemons.com.
Способ приготовления:
• Бананы очистить;
• Произвольно нарезать;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить небольшим количеством воды;
• На среднем огне довести до кипения;
• После варить три-пять минут на медленном огне или до тех пор, пока бананы не станут в меру мягкими;
• После слегка остудить;
• Зелёный лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Чеснок очистить;
• Нарезать произвольно;
• Перец чили вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть разрезать на четыре части;
• Смешать лук с чесноком и перцем;
• Обжарить несколько минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Получившуюся зажарку выложить в кастрюлю к бананам;
• Посолить и приправить смесью пряных трав;
• Перебить блендером до состояния пюре;
• Густоту регулировать слегка подогретыми сливками;
• После того, как суп достигнет желаемой консистенции, поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения;
• Проварить одну две минуты;
• Разлить по тарелкам;
• Сверху выложить по кусочку копчёного куриного филе;
• Посыпать мелко нарезанной петрушкой, кинзой и натёртым на крупную тёрку сыром;
• Подать к столу.
2. Жареные бананы с грибами
Жареные бананы с грибами. \ Фото: themadscientistskitchen.com.
Жареная картошка бесспорно хороша и, как правило, вне конкуренции. Но что если, вместо неё использовать бананы, да ещё и с грибами?
Ингредиенты:
• Бананы зелёные крупные – 4-5 шт;
• Шампиньоны – 0,5 кг;
• Перец чили свежий – 2 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Масло оливковое – для жарки;
• Масло сливочное – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Микрозелень или микс салата – для подачи.
Жареные бананы. \ Фото: foodbymaria.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Натереть на мелкой тёрке, пропустить через пресс или же нарезать пластинками средней толщины;
• Перец чили вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать кольцами средней толщины;
• Смешать с чесноком;
• Обжарить три-четыре минуты на оливковом масле;
• Затем очистить бананы;
• Мякоть нарезать соломкой средней толщины;
• Выложить в сковороду и обжарить шесть-восемь минут на среднем огне, периодически помешивая;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой;
• Обжарить пять-шесть минут на сливочном масле на сильном огне;
• Посолить и поперчить;
• Добавить обжаренные бананы;
• Слегка перемешать и при необходимости посолить, поперчить по вкусу;
• Готовить около трёх минут;
• Посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Выложить на тарелку;
• Подавать с миксом салатных листьев или же с микрозеленью.
3. Оладьи
Банановые оладьи. \ Фото: chelseasmessyapron.com.
Оладушки любят как взрослые, так и дети. И если с яблочными всё понятно и привычно, то банановые – как вариант разнообразить меню.
Ингредиенты:
• Бананы спелые мягкие – 2-3 шт;
• Кефир – 1 стакан;
• Сода – 0,5 ч.л;
• Яйца – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Мука – опционально;
• Масло оливковое или подсолнечное – для жарки;
• Корица молотая или сахарная пудра – для подачи.
Оладьи из бананов. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.
Способ приготовления:
• Бананы очистить;
• Мякоть размять вилкой или по возможности натереть на тёрку;
• Смешать с яйцами и кефиром;
• Посолить;
• Добавить сахар по вкусу и половину чайной ложки погашенной соды;
• Замесить густое тесто;
• Выпекать оладьи на среднем огне под крышкой;
• Готовые оладьи посыпать молотой корицей или сахарной пудрой.
4. Салат
Овощной салат с бананами. \ Фото: image.essen-und-trinken.de.
Салат с бананами необязательно должен быть фруктовым и сладким, как принято думать. Его также можно приготовить с ветчиной и овощами, заправив пикантным соусом по вкусу.
Ингредиенты:
• Бананы с плотной мякотью лучше всего недоспевшие – 1-2 шт;
• Ветчина – 150-200 г;
• Помидоры черри или коктейльные – 8-10 шт;
• Лук-шалот – 1 шт;
• Лимон – 1 шт;
• Соевый соус – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Руккола – 1 горсть;
• Сыр твёрдых сортов – для подачи.
Салат с бананами и овощами. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Выложить в миску;
• В небольшой ёмкости смешать лимонный сок с соевым соусом и оливковым маслом;
• Получившейся смесью залить нарезанный лук;
• Оставить в прохладном месте мариноваться на пятнадцать-двадцать минут;
• Бананы очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в салатник;
• Ветчину нарезать по принципу бананов;
• Добавить к бананам;
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Нарезать дольками;
• Соединить с остальными ингредиентами;
• Руколу и петрушку вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Добавить в салат;
• Выложить маринованный лук вместе с заправкой;
• Слегка перемешать;
• При необходимости посолить и поперчить по вкусу;
• Перемешать;
• Дать настояться пять-семь минут;
• Перед подачей посыпать крупно натёртым сыром.
5. Слоёные пирожные
Банановые пирожные. \ Фото: i.pinimg.com.
Банановые пирожные с шоколадом, да ещё и на слоёном тесте – лакомство, перед которым сложно устоять.
Ингредиенты:
• Тесто слоёное – 1 пластина;
• Бананы спелые (но не мягкие) – 2-3 шт;
• Масло шоколадное – 1 пачка (150-180 г);
• Сахар – по вкусу.
Шоколадно-банановые слоёные пирожные. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• Пласт теста слегка раскатать;
• Смазать шоколадным маслом;
• Разрезать порционно;
• Бананы очистить;
• Мякоть нарезать слайсами средней толщины;
• Выложить поверх шоколадного масла;
• Посыпать сахаром;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут (или до золотистого цвета);
• Готовые слойки подать к столу с чаем или кофе.
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