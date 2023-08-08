5 блюд из творога, от которых не откажутся даже самые привередливые в семье

Вареники, сырники, запеканки, ватрушки, пироги – лишь малая часть того, что можно приготовить из, казалось бы, обычного творога, который далеко не каждый любит в чистом виде. Но что если есть такие блюда, устоять перед которыми не сможет даже самый заядлый привереда?
1. Творожный зефир
Лёгкий и нежный творожный зефир. \ Фото: sovkusom.ru.
Лёгкий, нежный и воздушный творожный зефир – отличное лакомство для тех, кто хочет себя побаловать чем-то необычным и оригинальным. К тому же, такой десерт придётся по вкусу и заядлым сладкоежкам, и детишкам-противникам творога.
Ингредиенты:
• Творог 9% - 400 г;
• Желатин - 15 г;
• Молоко 3,2% - 120 мл;
• Сахарная пудра - 50 г;
• Чёрная смородина - 50 г;
Диетический творожный зефир. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Творог взбить блендером до получения гладкой однородной массы;
• Замороженную смородину обдать кипятком и перетереть через сито;
• Желатин залить молоком и дать ему набухнуть;
• Миску с желатином поместить на паровую баню и нагревать до тех пор, пока желатин полностью не растворится в молоке;
• В творог добавить перетёртые ягоды, сахарную пудру и растворённый в молоке желатин;
• Получившую массу хорошо перемешать и охладить её в холодильнике в течение 10 минут;
• Загустевшую массу переложить в кулинарный мешок;
• На застеленный пергаментом противень сформировать зефир;
• После поместить зефир на час в холодильник, чтобы он полностью застыл.
2. Кайзершмаррен творожный
Кайзершмаррен творожный. \ Фото: pinterest.com.
Кайзершмаррен – простое, но весьма оригинальное сладкое мучное блюдо австрийской кухни, приготовить и попробовать которое обязательно стоит.
Ингредиенты:
• Творог 9% - 150 г;
• Сметана 20% - 25 мл;
• Ванильный сахар - 5 г;
• Яйца - 4 шт;
• Соль - 3 г;
• Сахар - 50 г;
• Мука - 150 г;
• Изюм - 50 г;
• Сахарная пудра - 25 г;
• Корица - 5 г;
• Масло - 20 мл;
• Сливочное масло - 30 г;
• Коньяк - 40 мл;
• Клубника - 100 г;
Кайзершмаррен с творогом и клубникой. \ Фото: edimdoma.ru.
Способ приготовления:
• Изюм залить коньяком;
• Яичные белки отделить от желтков;
• К белкам добавить соль;
• Взбить в крепкую пену;
• К желткам добавить сахар и ванильный сахар;
• Взбивать до растворения сахара;
• В полученную массу добавить муку и сметану;
• Тщательно перемешать;
• Творог перетереть и добавить его в тесто;
• После добавить взбитые белки и изюм;
• Перемешать;
• Сладкий омлет обжарить по 2 минуты с каждой стороны;
• Разделить его на равномерные кусочки;
• И вновь обжарить ещё около минуты;
• Готовый кайзершмарренна выложить на тарелку;
• Посыпать сахарной пудрой, корицей и украсить клубникой.
3. Бананы,запечённые с творогом
Банан,запечённый с творогом и финиками. \ Фото: cookpad.com.
Хотите порадовать родных и близких вкусненьким? Тогда десерт, представляющий собой запечённые бананы с творогом – отличная возможность осуществить задуманное.
Ингредиенты:
• Творог 15% - 300 г;
• Бананы - 2 шт;
• Сахар - 20 г;
• Яйца - 2 шт;
• Сливочное масло - 25 г;
• Лимонный сок - 20 мл;
• Сметана 20% - 100 мл;
Запечённый банан с творогом и шоколадом. \ Фото: kulray.ru.
Способ приготовления:
• На бананах в кожуре сделать глубокий продольный разрез (с вогнутой стороны);
• Аккуратно раскрыть кожуру и выложить сверху на мякоть банана перетёртую творожную массу;
• Форму смазать сливочным маслом;
• После выложить в неё фаршированные бананы;
• Яйца взбить со сметаной;
• Полученным соусом аккуратно полить творожную массу в банане;
• Запекать в духовке при температуре до 180°C в течение 15 минут.
4. Творожно-мясная запеканка
Творожно-мясная запеканка. \ Фото: yanaem.ru.
Все мы знакомы с творожными запеканками: от сладких с ягодами фруктами до солёных с зеленью и овощами, но почему-то забываем, или же не берём во внимание то, что можно приготовить не только вышеперечисленные блюда, а и творожно-мясную запеканку, попробовав которую однажды, больше в жизни не захочешь с ней расставаться.
Ингредиенты:
• Творог 9% - 500 г;
• Куриное филе - 300 г;
• Манная крупа - 150 г;
• Сметана 20% - 100 мл;
• Яйца - 3 шт;
• Сыр твёрдый - 200 г;
• Лук - 1 шт;
• Сливочное масло - 20 г;
• Масло - 20 мл;
• Соль - 10 г;
• Чёрный молотый перец - 1 г;
Потрясающе вкусная творожно-мясная запеканка с брокколи. \ Фото: yandex.com.
Способ приготовления:
• Лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности;
• К поджаренному луку добавить перекрученное через мясорубку куриное филе;
• Обжарить ещё 5 минут;
• Снять с огня и дать остынуть до комнатной температуры;
• В творог добавить манку и яйца;
• Перемешать и оставить на 10 минут;
• После смешать творожную массу с остывшим фаршем;
• Посолить и поперчить, перемешать;
• Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке;
• Добавить сметан;
• Разъёмную форму застелить пергаментом;
• Дно и бортики смазать сливочным маслом (и присыпать манной крупой);
• Творожно-мясную массу переложить в форму;
• Аккуратно разровнять поверхность;
• Сверху выложить смесь сыра и сметаны;
• Запекать в разогретой до 180°C духовке в течение 40 минут.
5. Перец, фаршированный творогом
Перец, фаршированный творогом. \ Фото: botanichka.ru.
Перец, фаршированный творогом – прекрасная альтернатива классическому фаршированному перцу и самая настоящая находка для тех, кто не ест мясо. Блюдо может быть, как и холодным, так и горячим. Всё зависит от ваших предпочтений и вкусов.
Рецепт № 1 - холодная закуска
Ингредиенты:
• Небольшой болгарский перец - 5 шт;
• Сметана - 100 г;
• Творог - 400 г;
• Соль - 1 щепотка;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Свежая зелень (петрушка, укроп, кинза, майоран, базилик) - 1 пучок;
• Перец - по вкусу;
• Тмин - ½ ч. л;
Способ приготовления:
• Чеснок натереть на тёрке;
• Зелень мелко порубить;
• Смешать с творогом и сметаной до густой массы;
• Нафаршировать перцы получившейся творожной смесью (масса обязательно должна быть плотной);
• Отправить перцы на 1 час в холодильник;
• При подаче оставить перец в целом виде или разрезать на две части.
Диетический перец, фаршированный творогом. \ Фото: gastronom.ru.
Рецепт № 2 - запечённый фаршированный творогом перец
Запечённый перец с творогом и орехами. \ Фото: kulinario.me.
Ингредиенты:
• Болгарский перец - 3 шт;
• Творог 9 % - 200 г;
• Сливки - 2-3 ст. л;
• Горсть грецких орехов;
• Свежий базилик;
• Соль и перец по вкусу;
Невероятно вкусный фаршированный перец. \ Фото: vegecrimea.ru.
Способ приготовления:
• Перцы вымыть, очистить от семян и плодоножек;
• Разрезать на 3 части;
• Творог взбить со сливками;
• Добавить измельчённые орехи;
• Приправить солью и перцем по вкусу;
• Выложить творожно-ореховую пасту на брусочки перца;
• Запекать в духовке в течение 30 минут при температуре 160 С;
• Подавать, посыпав мелко нарезанным базиликом.
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