Вся правда о йоге

Для непосвященных йога-тренинги приобретают особый, сакральный смысл. Люди склонны видеть в йоге секту по промыванию мозгов — но в этом действительно нет никакого смысла. Йога, если вы того пожелаете, может оставаться лишь обычной спортивной тренировкой, после которой появляется избыток энергии и очищается замусоренный инфопотоком разум. А вот и еще несколько заблуждений о йоге, забыть которые стоит немедленно.









Дорого

24/7

Серьезное дело

Йога для девушек

Трансформация