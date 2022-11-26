Как женщины из СССР выкручивались без современной косметики: 9 лайфхаков от советских красоток

1. Вместо шампуня: яичный желток или черный хлеб

Женщины в СССР мыли голову яичными желтками. / Фото: reviewzorro.ru

2. Вместо карандаша для губ: экземпляр из набора «Художник»

Чтобы прорисовать контур губ использовали обычный цветной карандаш. / Фото: youla.io







3. Вместо теней для век: цветные мелки

Цветные мелки помогали делать яркий макияж

4. Вместо пудры: зубной порошок

Зубной порошок с мятой убирал жирный блеск. / Фото: festima.ru

5. Вместо маски для волос: майонез

Маска из майонеза подходила только для сухих волос. / Фото: luv.ru

6. Вместо бальзама: уксус

Уксус делает волосы гладкими и блестящими

7. Вместо темного лака для ногтей: синька

Оттенков лаков было не так много. / Фото: violity.com

8. Вместо маски и скраба: овсяные хлопья

Овсяные хлопья смягчают, питают, увлажняют кожу. / Фото: magiclady.net

9. Вместо всего: детский крем

Детским кремом питали губы, смягчали кутикулу. / Фото: irecommend.ru