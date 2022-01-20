«Пощечина общественному вкусу»: мужчины, переодевавшиеся в женское платье в викторианскую эпоху





Мужчины, переодетые в женское платье в Викторианскую эпоху.



Викторианской эпохой принято называть период правления британской королевы с 1837 по 1901 гг. Именно в это время часто сталкивались ревностно соблюдаемые традиции и прогрессивные нравы. Одним из таких непониманий общества становились– мужчины, примерявшие женское платье.