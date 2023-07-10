25 самых странных десертов со всего мира, которые считаются деликатесами

Жареные сверчки в шоколаде и другие странные десерты.
Побаловать себя десертом любят все. Правда, в разных уголках мира вкусы у людей настолько различные, что только диву даёшься странности вкусов. Например, японцам нравится мороженное с васаби, а в Перу – картофельные пончики. В нашем обзоре 25 самых странных десертов со всего мира.
1. Алетрия доче (Португалия)
Алетрия доче.
В Португалии на сладкое подают рисовый пудинг с лапшой.
2. Охаги (Япония)
Охаги.
Охаги представляет собой рисовые колобки в сладкой пасте из бобов.
3. Санкая (Таиланд)
Санкая.
Санкая - это тыква с заварным кремом. Чтобы представить себе, как выглядит этот десерт, нужно представить вывернутый наизнанку тыквенный пирог.
4. Пломбир "Золотая роскошь" (США)
Пломбир.
Это мороженое стоимостью в $ 1000 за порцию было недавно признано самым дорогим десертом в мире.
5. Пикаронес (Перу)
Пикаронес.
Эти жареные пончики из сладкого картофеля и кабачков популярны в Перу и соседних странах.
6. Мороженое из авокадо (Бразилия)
Мороженое из авокадо.
Бразильское мороженное из авокадо - один из самых экзотических десертов в мире.
7. Айс Касанг (Сингапур)
Айс Касанг.
В Сингапуре любят посыпать мороженое красной фасолью, сладкой кукурузой, кусочками фруктов личи и зеленым желе.
8. Зеленая дизентерия (Тайвань)
Зеленая дизентерия.
Это просто мороженое в соусе из киви. Но его внешний вид явно не вызывает аппетита.
9. Ёкан (Япония)
Ёкан.
Вкусный японский десерт состоит из перекрученной в пасту красной фасоли, агара и сахара.
10. Торт султана (Турция)
Торт султана.
Торт, в который входит множество редких ингредиентов, выглядит как настоящий слиток золота.
11. Миндальный тофу (Китай)
Миндальный тофу.
Те, кто попробовал китайский миндальный тофу, утверждают, что этот десерт просто бесзвкусный.
12. Мясной пирог (США)
Мясной пирог.
В Америке явно не любят сладкого. Внутри пирога — мясная начинка, а снаружи картофельное пюре.
13. Жалеби (Ближний Восток и Индия)
Жалеби.
Хотя это блюдо выглядит, как вареные черви, на самом деле оно очень сладкое.
14. Пончик с беконом (США)
Пончик с беконом.
Американцы утверждают, что бекон может улучшить вкус любого блюда.
15. Мишти Дой (Индия)
Мишти Дой.
Это обычный сладкий йогурт, который в Индии подают в глиняных горшочках.
16. Хлебный пудинг с маслом (Великобритания)
Хлебный пудинг с маслом.
Согласно легендам, этот десерт возник, когда британские домохозяйки перестали выбрасывать черствый хлеб. На самом деле, пудинг довольно приятен на вкус.
17. Рвота единорога (США)
Рвота единорога.
Самый, пожалуй, красочный десерт в данном спиcке делают из зефира и каши.
18. Вафли Пандан (Вьетнам)
Вафли Пандан.
Это вьетнамская уличная еда явно придется по вкусу тем, кто любит кокосы.
19. Халва (Ближний Восток)
Халва.
Халву также часто можно встретить в Индии. Делают ее, как правило, из манной муки, смешанной с топленым маслом. Также иногда добавляют морковь, чечевицу и фасоль.
20. Батончик Марс, обжаренный во фритюре (Шотландия)
Батончик Марс, обжаренный во фритюре.
Учитывая вкусы шотландцев, остается только надеяться, что в этой стране хватает кардиологов.
21. Чендол (Малайзия)
Чендол.
Малайзийский десерт, который выглядит как черви, делают из желейной лапши, кокосового молока, бобов и пальмового сахара.
22. Мартабек (Индонезия)
Мартабек.
Сладкие блинчики из начинкой из шоколада и сыра также популярны в Малайзии.
23. Жареные сверчки в шоколаде (Таиланд)
Жареные сверчки в шоколаде.
Звучит вкусно, но европейцев, которые решаются попробовать этот десерт, довольно мало.
24. Мороженое с васаби (Япония)
Мороженое с васаби.
Япония в очередной раз сумела удивить весь мир сочетанием несочетаемого.
25. Тавук-гёксу (Турция)
Тавук-гёксу.
Этот десерт сделан из перемолотой в фарш куриной грудки с добавлением риса, сахара и молока.
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