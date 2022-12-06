Известные мужчины, которые любят макияж

«Звездные» мужчины совсем не прочь попробовать на себе последние новинки декоративной косметики. Более того, увидеть этих красавцев без макияжа порой гораздо сложнее, чем с ним.



Дэвид Боуи

Вилле Вало

Мэрилин Мэнсон

Криштиану Роналду

Джонни Депп

Билл Каулитц

Брайн Молко

Джаред Лето