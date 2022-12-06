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Известные мужчины, которые любят макияж

«Звездные» мужчины совсем не прочь попробовать на себе последние новинки декоративной косметики. Более того, увидеть этих красавцев без макияжа порой гораздо сложнее, чем с ним.

Дэвид Боуи


Известные мужчины, которые любят макияж

Покойного Дэвида Боуи можно было с уверенностью назвать пионером мужского макияжа. Музыкант не просто рисовал стрелки, он мастерски пользовался тенями и карандашами самых разных оттенков!

Вилле Вало


Известные мужчины, которые любят макияж

Горячий финский парень Вилле Вало всегда выходит на сцену в образе рокового мужчины. Его фирменный стиль – дымчатые глаза и, почему-то... шапка. Не знаем, зачем шапка, но smoky eyes певцу удаются очень даже неплохо.

Мэрилин Мэнсон


Известные мужчины, которые любят макияж

Говорят, что без макияжа Мэрилин Мэнсон выглядит как обычный среднестатистический мужчина. Но мы, если честно, с трудом можем себе представить этого красавчика без черных теней и вишневой помады.

Криштиану Роналду


Известные мужчины, которые любят макияж

В плане ухода за собой Криштиану Роналду – впереди планеты всей! Во-первых, футболист не скрывает, что сделал парочку пластических операций. А поскольку Криштиану не может похвастаться идеальной кожей, перед важными мероприятиями он всегда выравнивает тон с помощью маскирующих средств.

Джонни Депп


Известные мужчины, которые любят макияж

Красавчик Джонни Депп пользуется макияжем не только когда перевоплощается в капитана Джека Воробья. В повседневной жизни актер мастерски владеет темным карандашом для глаз, с помощью которого делает свой взгляд еще более выразительным.

Билл Каулитц


Известные мужчины, которые любят макияж Солист некогда

безумно-популярной группы Tokio Hotel Билл Каулитц настоящий гуру макияжа и причесок! Помните его “львиный” начес? А идеально накрашенные глаза? В одном из интервью Билл признался, что в какой-то момент его так замучили вопросами, как и чем он красится, что он даже снял пошаговый ролик с инструкцией.

Брайн Молко


Известные мужчины, которые любят макияж

Брайн Молко без макияжа? Нет, не видели. Солист группы Placebo – большой поклонник smoky eyes. А еще - румян и блеска для губ.

Джаред Лето


Известные мужчины, которые любят макияж

Наш любимый Джаред Лето знает, как выгодно подчеркнуть свои бездонные голубые глаза! Для этого он использует темные тени и черный карандаш.

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