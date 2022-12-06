Известные мужчины, которые любят макияж

«Звездные» мужчины совсем не прочь попробовать на себе последние новинки декоративной косметики. Более того, увидеть этих красавцев без макияжа порой гораздо сложнее, чем с ним.
Дэвид Боуи
Покойного Дэвида Боуи можно было с уверенностью назвать пионером мужского макияжа. Музыкант не просто рисовал стрелки, он мастерски пользовался тенями и карандашами самых разных оттенков!
Вилле Вало
Горячий финский парень Вилле Вало всегда выходит на сцену в образе рокового мужчины. Его фирменный стиль – дымчатые глаза и, почему-то... шапка. Не знаем, зачем шапка, но smoky eyes певцу удаются очень даже неплохо.
Мэрилин Мэнсон
Говорят, что без макияжа Мэрилин Мэнсон выглядит как обычный среднестатистический мужчина. Но мы, если честно, с трудом можем себе представить этого красавчика без черных теней и вишневой помады.
Криштиану Роналду
В плане ухода за собой Криштиану Роналду – впереди планеты всей! Во-первых, футболист не скрывает, что сделал парочку пластических операций. А поскольку Криштиану не может похвастаться идеальной кожей, перед важными мероприятиями он всегда выравнивает тон с помощью маскирующих средств.
Джонни Депп
Красавчик Джонни Депп пользуется макияжем не только когда перевоплощается в капитана Джека Воробья. В повседневной жизни актер мастерски владеет темным карандашом для глаз, с помощью которого делает свой взгляд еще более выразительным.
Билл Каулитц
Солист некогда
безумно-популярной группы Tokio Hotel Билл Каулитц настоящий гуру макияжа и причесок! Помните его “львиный” начес? А идеально накрашенные глаза? В одном из интервью Билл признался, что в какой-то момент его так замучили вопросами, как и чем он красится, что он даже снял пошаговый ролик с инструкцией.
Брайн Молко
Брайн Молко без макияжа? Нет, не видели. Солист группы Placebo – большой поклонник smoky eyes. А еще - румян и блеска для губ.
Джаред Лето
Наш любимый Джаред Лето знает, как выгодно подчеркнуть свои бездонные голубые глаза! Для этого он использует темные тени и черный карандаш.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии