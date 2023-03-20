5 так называемых гениальных способностей, которым вы можете научиться!

Очень быстро читать
Умение быстро читать не требует высокого IQ, зато впечатление на людей производит сногсшибательное. Научиться этому может любой человек за пару дней при условии, что уже умеет читать хоть как-нибудь. Дело в том, что нужно просто избавиться от некоторых недостатков, замедляющих процесс.
Для ваших глаз естественно читать текст «рывками», так что вам приходится периодически возвращаться по тексту назад и перечитывать некоторые места. Из-за этого 30% времени, потраченного вами на чтение, пропадает впустую. А нужно всего-навсего привыкнуть скользить глазами только по тем строчкам, где вы читаете, и двигаться только вперёд.
Для начала стоит воспользоваться указкой — ведите по строчкам карандашом или пером. Потом начините делать так без подручных предметов. Чтобы оценить успех, засекайте время — так вы узнаете, сколько читаете за минуту до и после применения методики. Поставьте перед собой задачу, водя по строчкам указкой, прочитать вдвое больше текста.
После непродолжительной практики вы получите результаты — мозг очень легко перестраивается на «правильное» чтение. Осознаёте вы это или нет, но читая, мы проговариваем слова в голове, и это сильно замедляет чтение. Глаза могут просматривать строчки втрое быстрее и при этом полностью воспринимать информацию. Просто смотрите на строчки и не старайтесь чётко проговаривать каждое слово про себя, как вы привыкли делать. Да, всё как всегда — вас останавливает ваш собственный внутренний голос. Как только вы привыкнете обходиться без него, то начнёте демонстрировать окружающим свои способности.
Производить в уме сложные математические вычисления
Даже если вы не сильны в математике, есть много способов заставить окружающих считать, что вы — человек-калькулятор. Секрет в том, что производить вычисления надо быстро, и этому трюку можно научиться относительно легко. Есть сотни способов привить вашему мозгу привычку «мошенничать» при вычислениях. Например, если требуется перемножить два больших числа из разных цифр, то легче всего сделать это путём упрощения. Простой пример:
32×125 — н-да, сложновато.
16×250 — всё ещё не очень легко.
8×500 — почти посчитал.
4×1000 = 4000 — легче лёгкого!
Вот и весь секрет.
Собирать кубик Рубика за считанные минуты
Кубик Рубика появился в 1980-х и сразу стал сенсацией. Среднему человеку для решения головоломки может понадобиться несколько часов (всего имеется 519 триллионов комбинаций для решения этой задачи). Кажется довольно сложным, не так ли?
На самом деле для того, чтобы быстро собрать кубик Рубика, не требуется обладать сверхчеловеческим пространственно-логическим мышлением. Всё, что нужно — научиться запоминать.
Головоломка выглядит такой сложной, потому что вам кажется, что каждая часть движется вокруг всех остальных; а между тем в кубике Рубика есть только три типа участков: край, угол и в центре. Первоочередная задача — сформировать «белый крест» на одном из полей, а дальше — всего лишь собрать это поле целиком и переходить к следующему. Кстати, на официальном сайте головоломки выложен целый мануал по быстрому собиранию из любой начальной комбинации.
Выигрывать шахматную партию за несколько ходов
Несомненно, шахматы — игра гениев. Если существуют Олимпиады для мозга, то это и есть шахматные соревнования. Игра требует способности думать на несколько ходов вперёд. Чтобы достигнуть конечной цели — снять с доски короля противника — может потребоваться очень, очень много ходов.
Но существует несколько простых приёмов, и их можно использовать, чтобы произвести впечатление на начинающих игроков — то есть примерно на 99% людей, с которыми вы будете играть. В большинстве случаев тактика предусматривает победу за пару ходов, и это здорово не только потому, что играть придётся недолго, но и потому, что любой новичок в итоге подумает, что вы великий мастер, и не станет играть с вами снова.
Один из способов — знаменитый «детский мат». Обычно его ставят белыми фигурами, потому что белые всегда ходят первыми. Первый ход — пешка на e4. Второй — слон на c4. Третий — ферзь на h5. Четвёртый — ферзь на f7. Суть в том, что ферзь атакует поле f7, а слон защищает его от фигур противника. Так белый ферзь оказывается лицом на клетке по диагонали от чёрного короля (король стоит на клетке e8), который может сделать только один шаг вперёд. Он автоматически попадает под удар ферзя.
Таких комбинаций довольно много. Некоторые требуют несколько большего понимания игры, но легче запомнить их все, чем начать думать как гроссмейстер. Если вы им не являетесь.
Освоить метод дедукции Шерлока Холмса
Самой запоминающейся чертой в образе знаменитого сыщика является его метод дедуктивных рассуждений — нечеловеческая способность по незначительным, казалось бы, деталям точно восстанавливать прошлое человека или картину событий. Но и в этом нет ничего сверхъестественного.
Всё, что нужно — использовать эффект Форера. В 1948-м году психолог Бетрам Форер поставил эксперимент. Он дал своим студентам специальный тест, чтобы по его результатам провести анализ их личностей. Однако вместо настоящей индивидуальной характеристики он давал всем один и тот же расплывчатый текст, взятый из гороскопа. Затем он попросил каждого студента по пятибалльной шкале оценить соответствие описания их личности действительности, — средней оценкой было 4,26. Впоследствии эксперимент был повторён сотни раз.
Текст был примерно такой: «Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверенный с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Временами вас охватывают серьёзные сомнения, приняли ли вы правильное решение или сделали ли правильный поступок». И всё в таком духе.
Фокус в том, чтобы говорить как можно более обобщённо, расплывчато и непоследовательно. Почти все хотят, чтобы их поняли, и с удовольствием вам подыграют. Главное, помните, что свою «сверхлогику» нужно правильно преподнести — покажите собеседнику, как вам трудно: например, наморщите лоб в знак глубокой задумчивости, потрите подбородок, внимательно оглядывайте оппонента. Делайте паузу между «откровениями». Выглядите как можно более уверенно, и тогда можете смело претендовать на вступление в ряды если не великих сыщиков, то хотя бы экстрасенсов.
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