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Уникальные природные бассейны Памуккале

Памуккале — природный объект в провинции Денизли на юго-западе Турции. В него входят 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 °C и водоемы-террасы, образовавшиеся из травертина.

Уникальные природные бассейны Памуккале

Памуккале – “Хлопковый замок”.
Вода, стекающая со склонов горы, образует систему причудливых водоёмов с известняковыми стенами (травертинами).

Уникальные природные бассейны Памуккале

Травертиновые террасы.
Ослепительно белые террасы (травертиновые образования) возникли на склоне горы в результате отложения солей из насыщенных кальцием источников.

Уникальные природные бассейны Памуккале

Закат над Памуккале.
Эти места используются как курортная местность с античных времен.

Уникальные природные бассейны Памуккале

Белые террасы.
В 1988 Памуккале и руины города Иераполиса включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уникальные природные бассейны Памуккале

Известняковые стены.
Вход на гору платный. Гора открыта для туристов круглосуточно. С октября 2007 года территория Памуккале была закрыта на некоторое время на восстановление, однако на май 2009 года она уже открыта для посещения туристами.

Уникальные природные бассейны Памуккале

Над Памуккале во время заката.
Купаться запрещено, однако многие туристы, несмотря на запрет, погружаются в травертины, глубина которых не превышает 1 метра.

Уникальные природные бассейны Памуккале

На склонах Памуккале.
В Памуккале Андрей Михалков-Кончаловский снимал Огигию для телефильма «Одиссея» (1997), также в Памуккале снимался фильм «Призрачный гонщик 2» (2012).



Уникальные природные бассейны Памуккале

Над склонами горы Памуккале.
Вход в Памуккале стоит 25 турецких лир, купание в источниках — «бассейне Клеопатры» — 32 лиры со взрослых и 13 лир с детей до 12 лет (дети до 6 лет купаются бесплатно). (по состоянию на август 2013 года).

Уникальные природные бассейны Памуккале

Памуккале ночью.

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