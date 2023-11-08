Логотип компании — это один из важнейших элементов её существования и продвижения. И его создание заключается не только в подборе броской и запоминающейся иллюстрации или шрифта для названия бренда. Довольно часто в эту картинку вкладывается особое значение, да только не каждый вообще знает, что оно там есть. Вашему вниманию 5 логотипов всемирно известных брендов, которые таят скрытые смыслы.
1. Hyundai
Совсем не первая буква названия скрыта в логотипе. /Фото: magazynauto.pl
При первом же взгляде на логотип знаменитого корейского автомобильного конгломерата Hyundai многие посчитают, что в нём проиллюстрирована только первая буква его названия, и больше ничего. Однако в действительности всё куда более интересно: оказывается, буква Н символизирует двух человек, которые пожимают руки, причём с одной стороны изображён клиент, решивший купить продукт компании, а с другой — её представитель, удовлетворивший запросы потребителя.
2. Adidas
Логотип менялся, а три полоски - всегда на месте. /Фото: voetbalshirts.com
Это интересно, однако не каждый даже знает, что само название легендарной сети спортивных магазинов Adidas было образовано от имени её основателя, Адольфа Дасслера. Но и с логотипом всё не так просто, как может показаться первоначально. Справедливости ради, стоит отметить, что он на протяжении истории бренда неоднократно менялся, однако на нём всегда были те самые три полоски. А наиболее известным вариантом логотипа были эти полосы, наклонённые в одну сторону и образующие треугольник, олицетворяющий гору. Таким символическим образом изображаются препятствия, с которыми сталкиваются и которые преодолевают все спортсмены.
3. Apple
У лого самого известного бренда с яблоком забавная история появления. /Фото: slashgear.com
Уж кто не знает знаменитый логотип технического и цифрового гиганта, который выглядит как откусанное яблоко. Но почему он выглядит именно так? Ответ на этот вопрос однажды дал Роб Янов - тот самый дизайнер, который придумал логотип Apple: «Я купил целую сумку яблок, положил в миску и рисовал их неделю, пытаясь упростить детали. Откусывание от фрукта было частью эксперимента, и по совершенной случайности байт оказался компьютерным термином». То есть, в данном случае дизайнеру сыграла на руку очень подходящая игра слов, ведь английское bite переводится ещё и как «укус», а одновременно с этим - единицу памяти, что и нашло столь нестандартное отражение в логотипе.
4. Sony Vaio
Тот случай, когда необычное исполнение лого выбрано неслучайно. /Фото: digital-beings.com
Одна из торговых марок ещё одно крупного технического гиганта, Sony Vaio, под которой продаются персональные компьютеры, тоже имеет не просто красиво оформленный шрифт в виде логотипа. У него свой смысл: оказывается, первые две его буквы образуют волну, которая символизирует аналоговый сигнал, а последние две по виду подобны на цифры 1 и 0 — символы цифрового сигнала.
5. Amazon
В простеньком на вид логотипе - огромный смысл. /Фото: washingtonpost.com
Если рассматривать логотип Amazon, то кажется, что он настолько прост, что попросту не может скрывать в себе хоть что-то необычное. Однако это далеко не так, и именно он может помочь разобраться в самой философии бренда. Так, жёлтая стрелка - это не просто указатель, а сделана так, что подобна на улыбку: таким образом Amazon.com хочет показать, что его цель - чтобы квждый клиент был доволен. Одновременно с этим стрелка является связующим элементом для букв A и Z, как бы демонстрируя, что в этом магазине можно найти абсолютно всё — «от, А до Я».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии