5 логотипов всемирно известных брендов, которые таят скрытые смыслы

1. Hyundai

Совсем не первая буква названия скрыта в логотипе. /Фото: magazynauto.pl

2. Adidas

Логотип менялся, а три полоски - всегда на месте. /Фото: voetbalshirts.com

3. Apple

У лого самого известного бренда с яблоком забавная история появления. /Фото: slashgear.com

4. Sony Vaio

Тот случай, когда необычное исполнение лого выбрано неслучайно. /Фото: digital-beings.com

5. Amazon

В простеньком на вид логотипе - огромный смысл. /Фото: washingtonpost.com