Почему и зачем в Новой Зеландии запрещают держать дома котов

В 1642 году до Полинезии доплыли европейские колонизаторы во главе с нидерландцем Абелем Тасманом. Там они обнаружили пару здоровенных островов. Местные обитатели встретили пришельцев копьями и луками. В процессе колонизации архипелага, который сегодня известен нам как Новая Зеландия, местные племена мориори были полностью уничтожены. Последний чистокровный индеец умер в Новой Зеландии в 1933 году. Впрочем, никакие преступления бледнолицых колонизаторов не могут в своей чудовищности сравниться с тем, что сегодня в Новой Зеландии запрещают котов.
Когда-то в Новой Зеландии были индейцы. Когда-то. |Фото: warfiles.ru.
Туземцы - люди исключительно опасные во всех смыслах. Из-за нахождения на более низкой ступени общественного развития при столкновении с европейцами они проявляли, с одной стороны, губительную для себя доверчивость. А с другой стороны, когда дело все-таки доходило до противостояния, бились с первобытной жестокостью, местами практикуя всякие «диковинные» штуковины вроде ритуального каннибализма и человеческих жертвоприношений. Все это заставляло бледнолицых захватчиков только креститься двумя руками и быстрее заряжать мушкет… И хотя мы всячески осуждаем уничтожение коренных народов в Новое время, жестокость немытого морионе с мушкетом в руках, ждущего смерти от удара каменным топором посреди джунглей, можно хоть как-то понять. Но как можно понять жестокость, которую проявляют потомки колонизаторов по отношению к котам?
Давай, я хочу послушать, как уничтожил 63 вида животных, грязный потомок колонизаторов! |Фото: loverust.ru.
На острове Капити в 8 километрах от Северного острова Новой Зеландии людям запретили заводить новых котов. Держать тех животных, что уже живут в домах и семьях, можно. Но приобретать новых питомцев и привозить их в регион больше нельзя. Аналогичная мера уже действует на город Омауи, а совсем скоро ее начнут распространять и на другие области Новой Зеландии. Коты запрещены законодательно. Предполагается, что в будущем попытка провести кота на острова будет заканчиваться конфискацией и штрафом. Власти Новой Зеландии надеются на то, что к 2050 году они полностью очистят страну от домашних пушистиков. Таким образом островное государство в Полинезии может стать первой страной в мире, где нет котов.
Проблема якобы в экологии. |Фото: vsegda-pomnim.com.
Что же заставляет чиновников Новой Зеландии проявлять такую варварскую жестокость в отношении настоящих хозяев человека? На самом деле все очень просто. Бродячие коты, которые неизбежно появляются там, где есть домашние коты, уничтожают местную флору и фауну. Дело в том, что коты в Новой Зеландии превратились в хищников, которые почти не имеют местных конкурентов. Как итог, 63 вида диких животных в Новой Зеландии уже полностью уничтожено котами. С чиновниками категорически не согласны местные жители, справедливо указывающие на то, что настоящая проблема вымирания вида связана отнюдь не с котами, а с постоянно ухудшающейся в регионе экологией. В первую очередь с тем, что воды Новой Зеландии продолжают загрязняться местными агропроизводствами. Однако, расплачиваться за хозяйственную деятельность людей почему-то придется котам.
Проблемы конечно же в котах, а не в коррупции и нарушении правил экологии при организации производства. ¦Фото: tophotelsales.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии