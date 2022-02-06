10 древних примеров наскального искусства, которые хранят секреты человеческой цивилизации

Наскальная живопись: пещера Шове.
Сегодня образцы наскальной живописи можно увидеть в различных точках нашей планеты. И всегда они – будь то иллюстрации древних о своём быте или ритуальные рисунки – вызывают особый интерес учёных. Ведь в каждом таком рисунке скрыты тайны истории нашей цивилизации.
1. Неолитическая картина рождения
Наскальная живопись: неолитическая картина рождения.
В 2005 году геологи сделали открытие, которое датируется эпохой неолита или палеолита, но оно весьма актуально и сегодня. Когда-то в маленькой пещере в пустыне Сахара в Египте родился ребенок и кто-то нарисовал эту сцену на потолку пещеры.
Зачастую это изображение сравнивают с гораздо более известной картиной «вертепа», то оно на 3000 лет старше знаменитого рождения Иисуса. Новорожденного младенца поднимают между родителями, как самую большую ценность. Также при этом видна звезда на востоке. А ведь подобная картина была написана задолго до возникновения христианства.
2. Суданские раскопки
Наскальная живопись: суданские раскопки.
В Судане есть 15 мест, в которых встречается древняя наскальная живопись. В 2011 году в пустынной долине Вади Абу Дом были также найдены подобные изображения примерно в 30 разных местах. Коллекция этих изображений пополнялась с течением времени разными художниками. Рисунки, сделанные 1500 лет назад, прекрасно отображают тот период, когда в Судане появилось христианство: кресты, церкви и даже Святой Георгий на своей лошади. На 3000-летних изображениях можно увидеть домашний скот. А вот 5000-летние наскальные рисунки озадачивает даже экспертов.
Это искусство просто необъяснимо. Оно выглядит, как спирали, «намотанные» настолько точно, что некоторые считают их самым ранним математическим изображением. Другой тип изображения является скорее геометрическим и выглядит похожим на рыболовную сеть. Археологи также нашли «каменные гонги». Когда ударяешь по такому камню, он издает четкий звонкий звук. Их возраст даже не был определен, но некоторые учение считают, что такие камни могли быть сигнальными устройствами.
3. Крошечные ручки
Наскальная живопись: крошечные ручки.
В Сахаре «Пещера Зверей» получила свое название благодаря странным безголовым существам, изображенным на ее стенах. В 2002 году в пещере также нашли 13 отпечатков детских ладоней на стенах, причем некоторые из них находились внутри отпечатков ладоней взрослых людей. Эта сцена воспринималась, как трогательная до тех пор, пока один антрополог не заметил, что отпечатки детских рук не были пропорциональны правильным размерам. 8000-летние отпечатки были мельче даже отпечатков недоношенных новорожденных.
Также аномально длинными были пальцы, которые явно не принадлежали людям. Анализы показали, что они принадлежали животным, вероятно, пустынным варанам. Поскольку отпечатки варанов были сделаны примерно в то же самое время, что и отпечатки рук людей, а также в них был использован один и тот же пигмент, причина подобного явления остается загадкой.
4. Венера из Холе-Фельс
Статуэтка из слоновой кости Венера Холе-Фельс.
Следующий пример отличается от «обычного» пещерного искусства - это статуэтка из слоновой кости. Венера Холе-Фельс была найдена в одноименной пещере в Германии. Она представляет собой 40 000-летнюю фигурку обнаженного женского пола без рук и головы. Ее называют самой древней скульптурой человека. «Венера» может символизировать доисторическую красоту и здоровье, но, возможно, резчик просто хотел изобразить куклу обнаженной женщины. Большинство ученых сходятся во мнении, что сегодня уже невозможно доказать, для чего была предназначена статуэтка.
5. Шотландские «завитки»
Наскальная живопись: шотландские «завитки».
Таинственный камень «Кочно» был найден в Шотландии. Кто-то давным-давно постарался художественно украсить этот камень геометрическими завитками. Хотя подобное искусство не является уникальным, камень входит в число лучших примеров подобных спиральных изображений в Европе. Артефакт из Глазго был вырыт в 1887 году, но к 1965 году вандалы и погода сильно повредили его. В целях дальнейшего сохранения камень был перезахоронен. В 2016 году 5000-летняя плита была раскопана, просканирована, сфотографирована для лучшего изучения и вновь перезахоронена.
6. Отпечатки ног
Наскальная живопись: отпечатки ног.
Когда дело доходит до отпечатков конечностей, это не всегда отпечатки рук. Тысячу лет назад в культуре пуэбло, которая жила в каньоне Чако в Нью-Мексико, явно почитались ноги. Они оставляли подобные следы на всем подряд. Что интересно, у пуэбло была общая физическая черта: полидактилия, т. е. лишний палец на руках или ногах. Естественно, не у каждого был дополнительный палец на ноге, но у пуэбло процент таких людей был феноменально высок. Большинство следов босых ног оставляли у входов в «важные» комнаты.
7. Акустическое искусство
Наскальная живопись: акустическое искусство.
В ходе одного из исследований обнаружилась замечательная связь между доисторическими каракулями и звуком. Такое искусство в основном находят в местах, где есть громкое эхо. Кроме того, многие из картин в подобных местах изображают сцены, связанные со звуками грозы. Возможно, что доисторические люди не в полной мере понимали природу эха, а считали их проявлением чего-то священного.
8. «Бизон Хиггса»
Наскальная живопись: «Бизон Хиггса».
Бизон Хиггса представляет собой один из немногих случаев, когда наука была непосредственно «связана» с древними наскальными рисунками. После тестирования ДНК древнего бизона результаты оказались неожиданными. Было обнаружено, что их ДНК не имеет близкого сходства с современными европейскими зубрами. Скорее они были связаны с неким таинственным предком зубров, которого исследователи окрестили «бизоном Хиггса». Здесь было обыграно название «бозона Хиггса» - таинственной частицы, существование которой никак не могли доказать.
9. Инопланетяне из Чарама
Наскальная живопись: инопланетяне из Чарама.
Индийские археологи внезапно вспомнили такие слова, как «НЛО» и «пришельцы», когда заглянули внутрь пещеры в 2014 году. В деревне Чарама в индийском штате Чхаттисгарх жители не в первый раз сталкиваются с 10 000-летними картинами. Предки рассказывали им о легендах, когда так называемые люди «рохела» приходили в деревню. Эти маленькие люди якобы приземлялись в круглом объекте и общались с несколькими деревенскими жителями перед отлетом.
В прошлом племя Чарама даже поклонялось картинам, посвященным этому событию. Доисторические изображения показывают гуманоидов, одетых как космонавты, и предметы, похожие на оружие. Изображенные существа были гибкими, оранжеватого цвета и у них не было ртов и носов. Также на стене пещеры было найдено изображение объекта в виде диска с тремя ногами и «антеннами».
10. Загадка неандертальцев
Наскальная живопись: загадка неандертальцев.
В Испании подземная пещера наделала немало шума в сообществе ученых. Стены пещеры Эль-Кастильо были раскрашены красными точками и отпечатками рук. Этим творениям более 40 800 лет, что делает их самыми из известных примеров пещерного искусства. Что самое интересное, их не могли сделать люди. В то время данную область населяли неандертальцы, поэтому, скорее всего, именно они оставили после себя эти знаки. Неандертальцы всегда рассматривались в качестве отдельного вида гоминидов, но подобное искусство может «переквалифицировать» их в расу людей.
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