Август Ландмессер: история человека, отказавшегося поднять руку в нацистском приветствии

Большинство из вас наверняка встречали на просторах Интернета эту фотографию, на которой изображён скрестивший на груди руки рабочий, отказавшийся поднять руку в нацистском приветствии, 1936 год. Сегодня мы расскажем вам историю Августа Ландмессера, который и был этим рабочим.
Летом 1936 года в Гамбурге было торжественно спущено на воду последнее парусное судно на верфи «Blohm + Voss». 295-метровый военно-морской учебный корабль «Хорст Вессель» был назван в честь нацистского активиста, убитого в 1930 году во время частного спора членом Коммунистической партии Германии.
Смерть Весселя была сильно политизирована и активно использовалась в нацистской пропаганде, объявившей его настоящим мучеником. На церемонии спуска судна присутствовал и Адольф Гитлер. Мать Весселя согласно традиции разбила о судно бутылку шампанского, а собравшиеся на торжественном мероприятии рабочие и прохожие с энтузиазмом отдали салют. Лишь один человек не присоединился ко всем, демонстративно скрестив руки на груди.
Тогда Августу Ландмессеру было 26 лет. Он вступил в нацистскую партию в 1931 году в надежде найти работу, но через 4 года был исключён из НСДАП, когда обручился с еврейкой Ирмой Эклер.
В 1935 году у них родилась дочь Ингрид.
В тюрьме Ирма родила вторую дочь Ирену. Её несколько раз переводили из одного концлагеря в другой, а в начале 1942 года в Бернбурге она была убита вместе с тысячами других узников.
Проведя 2,5 года на каторжных работах, Август вышел на волю и в течение 2 лет работал в транспортной компании, после чего его призвали в батальон штрафбата. Август Ландмессер погиб во время боевых действий в Хорватии в 1944 году.
Ингрид и Ирена попали в сиротский дом, и позже их разлучили. Бабушка по материнской линии смогла взять опеку над Ингрид, а Ирена жила в приёмной семье. Обе девочки пережили войну.
Парусное судно «Хорст Вессель» было передано береговой охране США и переименовано в «Eagle».
Парусное судно «Eagle» заходит в гавань Нью-Йорка во время празднования 200-летия со дня подписания Декларации независимости США, 4 июля 1976 год.
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