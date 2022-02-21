Август Ландмессер: история человека, отказавшегося поднять руку в нацистском приветствии

Большинство из вас наверняка встречали на просторах Интернета эту фотографию, на которой изображён скрестивший на груди руки рабочий, отказавшийся поднять руку в нацистском приветствии, 1936 год. Сегодня мы расскажем вам историю Августа Ландмессера, который и был этим рабочим.



Летом 1936 года в Гамбурге было торжественно спущено на воду последнее парусное судно на верфи «Blohm + Voss». 295-метровый военно-морской учебный корабль «Хорст Вессель» был назван в честь нацистского активиста, убитого в 1930 году во время частного спора членом Коммунистической партии Германии.







Смерть Весселя была сильно политизирована и активно использовалась в нацистской пропаганде, объявившей его настоящим мучеником. На церемонии спуска судна присутствовал и Адольф Гитлер. Мать Весселя согласно традиции разбила о судно бутылку шампанского, а собравшиеся на торжественном мероприятии рабочие и прохожие с энтузиазмом отдали салют. Лишь один человек не присоединился ко всем, демонстративно скрестив руки на груди.



Тогда Августу Ландмессеру было 26 лет. Он вступил в нацистскую партию в 1931 году в надежде найти работу, но через 4 года был исключён из НСДАП, когда обручился с еврейкой Ирмой Эклер.







В 1935 году у них родилась дочь Ингрид.

Во время попытки перебраться в Данию в 1937 году их задержали, а Августа обвинили в осквернении расы. Его оправдали, однако вскоре снова арестовали и отправили в лагерь «Бёргермоор».В тюрьме Ирма родила вторую дочь Ирену. Её несколько раз переводили из одного концлагеря в другой, а в начале 1942 года в Бернбурге она была убита вместе с тысячами других узников.Проведя 2,5 года на каторжных работах, Август вышел на волю и в течение 2 лет работал в транспортной компании, после чего его призвали в батальон штрафбата. Август Ландмессер погиб во время боевых действий в Хорватии в 1944 году.Ингрид и Ирена попали в сиротский дом, и позже их разлучили. Бабушка по материнской линии смогла взять опеку над Ингрид, а Ирена жила в приёмной семье. Обе девочки пережили войну Парусное судно «Хорст Вессель» было передано береговой охране США и переименовано в «Eagle».Парусное судно «Eagle» заходит в гавань Нью-Йорка во время празднования 200-летия со дня подписания Декларации независимости США, 4 июля 1976 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)