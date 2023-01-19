Самый раздражающий звук — это нытьё

С нами не соскучишься!

По условиям эксперимента, проведённого групой психологов, добровольцы слушали один из предложенных звуков и попытались правильно решить арифметическую задачу. В частности, испытывалось раздражающее воздействие таких звуков, как материнское сюсюканье (на иностранном языке), шум двигателя, плач малыша, разговор. Часть добровольцев выполняли задание в абсолютной тишине.

