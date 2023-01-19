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Самый раздражающий звук — это нытьё

По условиям эксперимента, проведённого групой психологов, добровольцы слушали один из предложенных звуков и попытались правильно решить арифметическую задачу. В частности, испытывалось раздражающее воздействие таких звуков, как материнское сюсюканье (на иностранном языке), шум двигателя, плач малыша, разговор. Часть добровольцев выполняли задание в абсолютной тишине.



Самый раздражающий звук — это нытьё

© Spunkinator


 


Интересно, что использовалась запись нытья взрослого актёра, так как дети не смогли долго ныть без причины. Ранее же ученые установили, что и взрослое и детское нытье воспринимается людьми с одинаковым неприятием.

Как и предполагалось, меньше всего ошибок сделали те, кому не мешали посторонние звуки. А вот на первом месте оказалось нытьё, которое «обогнало» даже шум от двигателя.

Почему так происходит, попыталась объяснить автор исследования Розмари Чанг. По её словам, функция нытья сродни функции сирены, которая обязательно привлекает наше внимание и заставляет реагировать таким образом, чтобы поскорее прекратить надоедливый звук.

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Самый раздражающий звук — это нытьё

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