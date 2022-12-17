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Простой лайфхак по уборке, который пригодится каждой хозяйке

Узнайте один нужный и простой лайфхак по уборке, который пригодится каждой хозяйке! Теперь уборка дома будет значительно легче, проще и эффективнее.

Простой лайфхак по уборке, который пригодится каждой хозяйке

Когда мы подметаем, часто частички шерсти, волос могут оставаться на полу или даже застревать в щетине.

Простой лайфхак по уборке, который пригодится каждой хозяйке

Чтобы этого не произошло, просто наденьте полиэтиленовый пакет и завяжите. Теперь подметать будет проще, и весь мусор будет собран в совке, а не останется на метле!

Простой лайфхак по уборке, который пригодится каждой хозяйке
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