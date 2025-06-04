Как из-за нежелания платить налоги вьетнамцы придумали круглые лодки, похожие на огромные корзины

В республике Вьетнам любой турист может поразиться многим вещам, например, огромным количеством рек. Поэтому нет ничего удивительного, что там хорошо развита традиция передвигаться по воде. Правда, транспорт там довольно необычный - вместо привычных лодок с острым носом речки пересекают на круглых объектах, которые больше похожи на большие тазы.
Занятное плавсредство с не менее интересной историей. /Фото: vokrugsveta.ua
История этой интересной концепции в водном транспорте начала со второй половины позапрошлого столетия, когда Вьетнам оказался частью французской колониальной империи. Одним из новшеств, которое ввели европейцы, стали новые налоги, и среди них оказалась статья за использование рыбацких лодок. С точки зрения пополнения бюджета такое стяжательство было прибыльным, ведь Вьетнам буквально стоял на тысячах рек. Но вот людям такой побор, мягко говоря, не понравился.
Колонисты решили нажиться на плавсредствах вьетнамцев. /Фото: dergachev.org
Местные стали думать, как обойти налог, и им это удалось, а всё благодаря смекалке и бюрократизму французов. Дело в том, что, по информации редакции novate.ru, колонисты написали инструкцию, где дали чёткий перечень, какие элементы делают транспортное средство, плавающее по воде, лодкой. Среди них было наличие двух бортов, острого носа и прямой кормы. И люди просто решили создать такие объекты для плавания по рекам, чтобы они не попадали под описание французов.
Чтобы не платить налоги, люди решили придумать лодку, которая таковой не считалась. /Фото: ixbt.com
В качестве основы вьетнамцы выбрали большие по размеру и круглые по форме корзины, которые отлично держались на воде. Собиратели налогов придраться не могли: им говорили, что такие объекта используются, чтобы хранить продовольствие или рыбу. В результате такой хитрости местного населения, не желающего платить больше, появился транспорт под названием тхунг чай (англ. thúng chài), что переводится как «рыболовная корзина».
Действительно очень похожа на огромную корзину. /Фото: moscow-airports.com
Уже как лодки тхунг чай делали из бамбука, который срывали на определённом этапе созревания и сушили. Сделанный из побегов каркас покрывали растительной смолой и снова сушили. На выходе вьетнамцы имели лёгкую по весу, но износостокойкую и устойчивую к качке и волнам лодку, которая и по суше транспортируется просто, и в случае необходимости превращается в большую ёмкость для хранения. Правда, перед эксплуатацией надо было ещё и научиться ею управлять, а там применяет особая схема, и всё из-за той же формы лодки.
Современная вариация аутентичной лодки народа Вьетнама. /Фото: aheadlife.com
Доступность и простота создания тхунг чай прочно вписала её в культуру быта вьетнамцев. Причём настолько, что их массого используют и сегодня, когда страна давно стала независимой, колониальные налоги на рыбацкие суда не действуют, а прогресс предлагает сотни вариантов плавсредств. Однако местные жители берегут наследие своих предков, умудряясь не просто создавать эти лодки заново, но даже апгрейдить их - например, используя вместо бамбука стекловолокно.
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