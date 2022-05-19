25 взрывных фактов о бомбах, которые могут погубить нашу планету

Взрывные факты о бомбах.
Бомбы появились примерно в то же время, что и порох. Современные бомбы, конечно, вырвались далеко вперёд от своих предшественников. Они даже в тысячи раз мощнее, чем сброшенные на Хиросиму и Нагасаки «Толстяк» и «Малыш». Сегодня ядерное оружие в мире столько, что наша планета может быть сожжена дотла.
1. И слепые прозревают...
Фотография с ядерных испытаний.
Взрыв во время первого ядерного испытания в Нью-Мексико был настолько ярким, что слепая женщина по имени Джорджия Грин якобы спросила своего брата, что это была за яркая вспышка. А находилась она от эпицентра в 80 километрах.
2. Бомбы на дне морском
Океан - хранитель тайн и оружия.
После войн, которые мели люди в XX веке, на дне океанов остались миллионы бомб и боеголовок. От них попросту не нашли способа избавиться.
3. Изотопы и искусство
Изотопная лаборатория
Одним из способов обнаружить подделку предмета искусства (в частности, что касается их возраста) является проверка этого предмета на содержание различных изотопов. Ведь множество изотопов не существовали в природе до тех пор, пока в середине XX века не прошли первые ядерные испытания.
4. Гроза + порох = смерть
Гроза + порох = смерть.
1769 году в итальянском городе Брешиа началась гроза. Казалось бы, ничего примечательного, если бы молния не ударила в пороховой склад. В результате взрыва погибли около 3000 человек.
5. Вот такой рентген
Вот такое фото...
Фотограф Даг Вуд хотел снять одно из первых испытаний атомной бомбы. Он слишком рано снял защитные очки, поэтому ему пришлось прикрыть глаза рукой. Как впоследствии рассказал фотограф, он видел руку насквозь - скелет и как кровь бежит по сосудам. А у человека, стоящего перед ним, он увидел скелет.
6. Потерянная ядерная бомба
Где-то в Грендандии...
В 1968 году в Гренландии разбился американский бомбардировщик. Американским правительством с его борта были сняты 4 ядерные бомбы. В 2008 году было установлено, что бомб на самом деле было 5, а одна из них все еще находится на месте катастрофы - она вмерзла в лед.
7. Взорвать остров
Остров Гельголанд в Северном море, Германия.
В 1947 году британские военные использовали около 7000 тонн взрывчатых веществ, оставшихся со времен Второй мировой войны, чтобы взорвать Гельголанд - небольшой немецкий остров в Северном море. Этот взрыв по-прежнему считается одним из самых больших неядерных взрывов в истории.
8. «Инцидент Вела»
Ядерный взрыв в океане.
За последние 60 лет было зарегистрировано более 2000 испытаний ядерных бомб. Никто не знает, кто провел одно из них. Этот неизвестный взрыв, который был зафиксирован в 1979 году в Индийском океане, был назван «Инцидент Вела». По мнению экспертов, тогда взорвалась 3 килотонная ядерная бомба.
9. Самые ядерные державы
Эта страшная ядерная кнопка.
Соединенные Штаты и Россия владеют 93% ядерного оружия в мире. У этих стран в состоянии готовности находятся 2581 ядерных боеголовок. Приблизительное время полёта бомбы между континентами около 30 минут.
10. Чудеса случаются
Макет бомбы Mark 6.
В 1961 году над Северной Каролиной разбился ядерный бомбардировщик. На одной из двух ядерных бомб раскрылся парашют, и она не сдетонировала. Вторая бомба врезалась в землю и чудом не взорвалась. Она и сегодня находится под землей на месте катастрофы.
11. Советская царь-бомба
Советская царь-бомба.
Самая крупная бомба, когда-либо взорванная в истории, - так называемая «царь-бомба». Ее испытания были проведены в Советском Союзе. Мощность этой бомбы составляла 50 мегатонн, то есть она была в 1570 раз мощнее ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, вместе взятых.
12. Современные бомбардировщики
Стелс-бомдбарировщик B-2 Спирит
Один современный американский стелс-бомбардировщик способен нести 16 ядерных зарядов B83. Каждая из этих бомб в 75 раз мощнее, чем та, которая была сброшена на Хиросиму.
13. 300 лет, чтобы избавиться от бомб
Американский штурмовик Douglas A-1 Skyraider сбрасывает бомбы напалмовые бомбы на позиции войск Северного Вьетнама.
По некоторым оценкам, Вьетнаму понадобилось бы почти 300 лет, чтобы очистить свою территорию от бомб и мин. В деньгах бы это обошлось в почти $ 10 млрд.
14. Самый громкий взрыв
Битва при Сомме, июль 1916
В 1916 году во время битвы на Сомме (Первая мировая война) было взорвано 27 тонн взрывчатки. Взрыв был настолько велик, что его слышали даже в Лондоне.
15. Гей-бомбы
США разрабатывают гей-бомбу.
ВВС США однажды вели разработку «гей-бомбы». Ее идея заключалась в распылении феромонов над противниками, чтобы их начинало непреодолимо влечь друг к другу. Во время Второй мировой войны США разработали проект с использованием летучих мышей, к которым прикрепляли зажигательные заряды. При сбросе над городом бомбы, начиненной такими мышами, находящимися в спячке, проснувшиеся зверьки прятались бы на чердаках и приводили бы к пожарам после детонации зарядов, прикрепленных к ним.
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