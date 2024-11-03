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5 духов с самым странным запахом, которые выпускаются в мире


Как насчёт духов с ароматом новой книги или картофеля фри?

Как насчёт духов с ароматом новой книги или картофеля фри?

 

Духи – довольно древний вид косметики. Зародился он в те времена, когда был необходим королевским фамилиям и аристократии, чтобы скрывать дурной запах до эпохи водопровода. Сейчас же духи – скорее способ самовыражения. Новые парфюмерные линии создаются каждый год. Материал собрал воссоздающие самые странные запахи духи, которые выпускаются в мире.

1. Аромат картофеля фри


Духи с ароматом картошки фри. / Фото: peopletalk.ru

Духи с ароматом картошки фри. / Фото: peopletalk.ru

 

Фермеры из американского штата Айдахо в 2022 году разработали духи с ароматом картофеля фри, причём стоимость флакона стоит ровно столько же, сколько стандартная порция данного фастфуда в «МакДональдс» - $ 1,9. Надо ли говорить, что ребята стократно увеличили интерес к покупке товаров с их фермы, дабы благодарные покупатели духов смогли выразить им респект лично.

2. Аромат новой книги


Духи с запахом новой книги. / Фото: originalparfum.ru

Духи с запахом новой книги. / Фото: originalparfum.ru

 

Данный аромат, конечно же, - для миллениалов и старше. Зумер, вероятно, вообще не поймёт концепцию «запаха новой книги». Но её точно понял великий кутюрье Карл Лагерфельд, который и разработал данный парфюм в 2012 году. А знаете, какие там нотки? Древесные фужерные! Вот, теперь вы стали на один cool fact старше.

3. Аромат хард-рок группы KISS


Чем же пахнет группа KISS? / Фото: pinterest.com

Чем же пахнет группа KISS? / Фото: pinterest.com

 

Да, и так бывает. Это настолько культовая группа, что даже нашлись парфюмеры-энтузиасты в 2006 году в Испании, которые выпустили аромат с запахом этой группы. Но чем же пахнут неугомонные KISS? Ответим: спирт, табак и пот. Жан-Батист Гренуй рукоплескал бы, если бы его не съела оголтелая толпа.

4. Аромат зомби


Аромат зомби хотите ли? / Фото: wildberries.ru

Аромат зомби хотите ли? / Фото: wildberries.ru

 

Господи, кто ж станет покупать такое? Конечно же, фанаты фильмов и видеоигр про зомби. Этот американский парфюм с 2013 года включает запах мокрого мха, деревьев и леса.

5. Аромат говяжьего стейка


Духи с ароматом стейка. / Фото: fragrantica.com

Духи с ароматом стейка. / Фото: fragrantica.com

 

В 2011 году в американском штате Вирджиния ресторан, специализирующийся на стейках, представил духи с ароматом говяжьего стейка. Интересно то, что выпущена линейка парфюма была в День Отца, потому что истинные американцы полагают, что именно настоящие отцы – потребители такого вот парфюма.

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