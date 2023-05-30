Африканская деревня, где каждый дом — произведение искусства

На нашей планете полным-полно мест, куда туристы заглядывают очень редко, но вовсе не потому, что там нечего смотреть, а из-за изолированности региона. Именно таким местом является деревушка в одной из западно-африканских стран.







Страну с необычным названием Буркина-Фасо очень редко посещают туристы, поэтому мало кто знает о небольшой деревушке Тьебель площадью 1,2 гектара, что лежит у основания большого холма на просторах залитой солнцем саванны Западной Африки.











Дома расписаны традиционными узорами и рисунками.



Примечательна эта деревня кассена (одной из самых старых этнических групп в Буркина-Фасо) своими домами — хижинами, вылепленными из глины, которые расписаны традиционными узорами и рисунками. Также деревушка является резиденцией «королевского двора» народности кассена, первое упоминание о которых датируется 15 веком.







Попасть в деревню проблематично.



Деревня крайне изолированная и фактически закрыта для посторонних. Скорее всего, это сделано для того, чтобы сохранить здешние уникальные традиции, архитектуру и искусство. Хотя многие люди ратуют за то, чтобы открыть Тьебель для туристов, попасть в деревню и сегодня очень проблематично.







Жители деревни.



Если удастся договориться с местными старейшинами по поводу посещения, для начала стоит знать, что носить любой предмет одежды красного цвета и брать с собой зонтик от солнца запрещено. Эти атрибуты являются привилегией правителей.







Дворец Кур Рояль.



В деревне есть настоящий «королевский дворец», хотя стоит отметить, что королевская резиденция в Западной Африке — вовсе не то, к чему привыкли в Европе. Здесь дворец Кур Рояль — несколько небольших глинобитных сооружений, полностью покрытых сложными геометрическими узорами из красок природного происхождения. Делается это для того, чтобы отличить эти строения от домов простых людей.







Кухня дворца.



Кухня «дворца» очень простая и отличается от обычных кухонь в Западной Африке разве что несколькими дополнительными глиняными и железными горшками. Большинство блюд готовят в одном горшке на мангале. Обычно местные люди едят густую кашу фуфу из маниоки, батата или кукурузы, к которой подается острый соус из овощей и перца.







Роспись стен.



Что удивительно, некоторые из наиболее богато украшенных домов в Тьебель не жилые, а выступают в роли своеобразных мавзолеев для мертвых.







Мавзолей для мертвых.



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