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Чем разливное пиво отличается от бутылочного и баночного




Пиво — это достаточно распространенный напиток, который весьма популярен во многих странах. Именно поэтому вокруг него ходит достаточно много домыслов, фактов и мнений. Например, некоторые утверждают, что все пиво одинаковое, а кто-то считает иначе. Сегодня мы в этом и разберемся.

Многие уверены, что в пиво добавляют специальный порошок

Многие уверены, что в пиво добавляют специальный порошок

 

Многие уверены, что сейчас изготавливают лишь «порошковое пиво». Такие люди считают, что истинный вкус пива — это реликвии советской эры. Они утверждают, что текущие предложения — не что иное, как химические смеси. Однако, несмотря на их мнение, они никогда не смогут рассказать о составе этого самого «порошка».
Большинство отдаёт своё предпочтение разливному напитку

Большинство отдаёт своё предпочтение разливному напитку

 

В это же время многие люди предпочитают уникальный вкус и качество разливного напитка. Они называют его единственным настоящим пивом, свободным от бутилированных и консервированных версий. К тому же, это убеждение поддерживается ностальгическими воспоминаниями по советской эре.
Пиво в СССР было весьма популярным напитком

Пиво в СССР было весьма популярным напитком

 

Не секрет, что корни этого мифа берут свое начало в СССР, где за пивом выстраивались целые очереди. В то время было не так много выбора. Различное пиво часто продавали в ларьках, но мало кто его покупал, ведь его разбавляли водой. К тому же, оно достаточно быстро портилось. В бутылках советские граждане и вовсе не воспринимали этот напиток. Единственный вариант — это стоять в огромной очереди за разливным напитком из бочки. Но при этом, оно было часто недоступно за пределами крупных городов. В маленьких поселениях иногда его и вовсе не было, поэтому здесь было не до выбора определенного напитка. Этот опыт в сочетании с ограниченной доступностью других вариантов, создал восприятие того, что пиво в это время действительно было самым лучшим и вкусным.
В Советском Союзе бутылочное пиво покупали редко

В Советском Союзе бутылочное пиво покупали редко

 

Однако реальность достаточно проста. Мнение о «порошковом пиве» — не что иное, как продукт спекуляций. Ведь не все обладают достаточными знаниями в этой сфере. Именно поэтому даже сейчас многие твердят о том, что разливное пиво — самое лучшее.
Баночное пиво

Баночное пиво

Многие искренне считают, что разливное пиво варится по какой-то особенной технологии, которая уж точно отличается от баночного и бутылочного напитка. Но так ли это на самом деле? В этом точно стоит разобраться.

Оказывается, что на современных пивзаводах стоят абсолютно одинаковые ёмкости для брожения. Одно и то же пиво изготавливают по определенному рецепту, после чего разливают его в бутылки, банки и кеги. Возможно вы удивитесь, но на таких заводах нет отдельных устройств и ёмкостей для разливного, баночного и бутылочного пива. К тому же, консерванты в виде порошка никто не добавляет. Обычно этот напиток варится из натурального сырья.
В ресторане оно кажется вкуснее

В ресторане оно кажется вкуснее

 

Но вы наверняка спросите: если пиво одинаковое, то почему вкус у одного и того же напитка разный? Давайте разберемся и в этом. Оказывается, что здесь особую роль играют сразу несколько фактов. На это оказывает влияние срок и температура хранения, попадание солнечных лучей, тара и многое другое. Также не стоит забывать про то, где, когда и с кем пьётся этот напиток. Например, в ресторане пиво всегда будет казаться вкуснее.

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