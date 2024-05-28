7 легендарных клинков, которые стали настоящими артефактами

Легендарные мечи о которых сложены легенды.
Во все времена у самых разных народов такому оружию, как меч, уделялось абсолютно «особенное» внимание. Ведь во все времена меч считался оружием знати: сложный в изготовлении, дорогой, нуждающийся в особенном уходе, он был слабо доступен для большинства людей, а потому часто передавался по наследству.
1. Меч в камне
Возможно это легло в основу нового сказа о короле Артуре.
В итальянской часовне Монте-Сьепи и сегодня хранится каменная глыба из которой торчит старый меч, который некогда (по одной из версий) принадлежал тосканскому рыцарю Гальяно Гвидотти, жившему в XII-м веке. По легенде, Гальяно вел распутный образ жизни, и однажды к нему явился сам архангел Михаил и потребовал стать монахом. Рыцарь лишь рассмеялся в ответ, сказав, что ему будет также сложно пойти в монахи, как вогнать меч в камень. Тут-то и произошло чудо.
2. Кусанаги-но цуруги
Секретный меч императорской семьи.
Легендарный японский меч, который всегда был символом императоров страны. По легенде, этот меч нашел бог ветра Сусаноо после того, как убил восьмиглавого дракона. Любопытно, что во все времена императорская семья не очень-то стремилась показывать меч посторонним, всячески пряча его от любопытных глаз. Даже во время торжественных процедур меч выносили завернутым в полотно.
3. Дюрандаль
Зачем он его туда бросил - загадка.
В городе Рокамадур, во Франции, есть часовня Нот-Дам. Уже не первый век посетители этого места могут увидеть торчащий из стены меч. Согласно преданию, этот клинок принадлежал самому Роланду, известному герою средневекового эпоса. По легенде, меч застрял в стене после того, как герой слишком сильно его швырнул во врага. Удалось ли попасть в тот раз во врага – об этом легенды умалчивают.
4. Клинки Мурамасы
Воплощенная в стали кровожадность.
Мурамасы – это очень знаменитый японский оружейный мастер, который жил еще в XVI веке. Клинки мастера были настолько хороши, что среди воинов и народа пошёл слух, что Мурамаса каждый день просит богов наделять оружие, которое он изготавливает, разрушительной силой и неутолимой жаждой крови и насилия. Кузнец был настолько хорошо, что даже боги не могли отказать, а потому вселяли в каждый меч злого духа истребления всего живого.
5. Хондзё Масамунэ
Отличные мечи.
Другой известный японский кузнец Масамунэ также прославился своими отличными клинками. Однако, в отличие от мечей Мурамасы, клинки Масамунэ наделяли воинов спокойствием и мудростью. Во всяком случае, именно такое предание было сложено про вещи, созданные этим оружейником. Само собой, все это просто легенда и с помощью мечей Хондзё убили более, чем достаточно людей.
6. Жуайёз
Правда или вранье - споры не утихают.
По легенде, этот меч принадлежал самому Карлу Великому, основателю Священной римской Империи. Некоторые легенды гласят, что Жуайёз мог светиться так ярко, что горел пуще солнца. Сейчас меч хранится в Лувре, и посмотреть на него может любой желающий. Кстати, радиоуглеродный анализ показывает, что Жуайёзом, вопреки легендам, Карл Великий владеть не мог.
7. Меч Святого Петра
Еще одна легенда.
В польском городе Познань в музее хранится фрагмент клинка, который, по преданию, является мечом самого Святого Петра. Это (якобы) именно тот самый меч, которым Петр отрубил ухо рабу первосвященника во время задержания Иисуса. В Польшу меч попал в 968-ом году благодаря епископу Иордану. К несчастью для меча и сторонников легенды, наука не на стороне преданий. Анализы показывают, что этот меч был выкован намного позже библейских событий.
Бонус: Меч Уоллеса
Меч того самого борца за независимость.
Трудно найти в истории Шотландии более эпичную фигуру, чем сэр Уоллес. Это тот самый Уоллес, про которого снят фильм «Храброе сердце». По преданию, после битвы на Стерлингском мосту Уильям Уоллес обтянул рукоятку своего меча кожей человека. Кожу он снял с казначея Хью де Крэссингема, который собирал с шотландцев подати для англичан. Из этого же материала Уоллес, якобы, сделал еще портупею и ножны.
К сожалению, проверить эту легенду нельзя, так как меч несколько раз ремонтировался. Сами шотландцы в эту легенду не верят, утверждая, что байку придумали англичане, дабы очернить репутацию их героя-освободителя, выставив его кровожадным монстром.
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