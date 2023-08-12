Издевательства на камеру, химическая кастрация, голодовки: На что идут родители ради славы детей

На что идут родители ради славы детей.

Отец Майкла Джексона растил из него кастрата

Майклу Джексону инъекциями сбивали мужские гормоны а юности.

После изнасилования отцом Латойя Джексон, как и её брат, страдала от неприятия своего тела и делала бесконечные пластические операции.

Отец Полины Осетинской при ней насиловал девочек-подростков

Полину Осетинскую отец с малых лет избивал, запугивал и морил голодом.

Отец пытался засудить Полину за её книгу о детстве.

Мать Бритни Кемпбелл колола её ботоксом в восемь лет

Бритни на телешоу «Доброе утро, Америка».

Родители мальчика Коди снимали издевательства над ним для YouTube

Коди и его сестру Эмили постоянно доводили до слёз ради лайков и просмотров.