Издевательства на камеру, химическая кастрация, голодовки: На что идут родители ради славы детей

На что идут родители ради славы детей.
На что готовы бывают родители, чтобы получать прибыль с ребёнка? Таскать его по съёмкам или тренировкам часами, не отпускать с репетиций, держать впроголодь (чтобы не было преступного для балета или гимнастики набора веса)... А ещё многое другое, и за успехами маленьких звёзд стоят ужасные истории.
Отец Майкла Джексона растил из него кастрата
Как известно, у кастратов сохраняются высокие, звонкие и притом сильные голоса. Однако в наше время кастрировать детей с целью вырастить из них звезду сцены запрещено. Отец Майкла Джексона нашёл выход. Перед тем, как у Майкла начал бы ломаться голос, Джексон-старший заказал — тоже не вполне законно — знакомому врачу «особенные инъекции», которые были фактически химической кастрацией. Мальчику говорили, что он получает гормоны, которые спасут его от прыщей.
Майклу Джексону инъекциями сбивали мужские гормоны а юности.
Голос Майкл сохранил высоким. А кастрация была не единственной мерой, которую принимал Джексон-старший, чтобы вырастить из своих сыновей — и особенно из тихого, послушного младшенького — звёзд. Побои каждый день (почти обязательно перед тем детей заставляли раздеваться догола), оскорбления, запугивания. Повзрослев, Джексоны рассорились с отцом, и карьеру на сцене продолжил только Майкл. Всю жизнь он мучился неврозами и демонстрировал странности в поведении.
Уже став взрослой, одна из сестёр Майкла призналась, что её и другую сестру отец насиловал. После смерти Майкла оказалось, что в завещании есть мать, но нет отца. Джексона-старшего это почему-то удивило, и он пытался отсудить часть наследства собственного сына. По счастью, ему это не удалось.
После изнасилования отцом Латойя Джексон, как и её брат, страдала от неприятия своего тела и делала бесконечные пластические операции.
Отец Полины Осетинской при ней насиловал девочек-подростков
Везде и всюду Олег Осетинский, известный как сценарист «Михайло Ломоносова» и «Звезды пленительного счастья», утверждал, что изобрёл особенную методику, позволяющую сделать из любого ребёнка вундеркинда. Он называл её «дубль-стресс».
Помимо обычных для таких амбициозных отцов побоев и изнурительных репетиций, методика включала долгие жёсткие голодовки. Однажды Осетинский с размаху бросил дочь головой на скамейку, и из уха у неё хлынула кровь. Олег просто ушёл, и посторонняя женщина вызвала девочку «Скорую». Позже оказалось, что Осетинский просмотрел у дочери развитие жуткого нарыва в ухе. Страшный удар по чистой случайности спас девочку от ещё более страшной смерти от разрыва нарыва внутрь, в мозг.
Полину Осетинскую отец с малых лет избивал, запугивал и морил голодом.
Благодаря очень активному продвижению со стороны отца, Полина объездила весь Советский Союз с концертами. Многие родители уговаривали позаниматься Осетинского и с их детьми. Олег брал только девочек-подростков и только с условием, чтобы они жили с ним и Полиной некоторое время. А потом, не стесняясь дочери, насиловал этих девочек.
В тринадцать лет Полина сумела сбежать из дома, к матери. Помимо прочего, оказалось, что она совершенно не умеет исполнять на рояле по-настоящему взрослые вещи — боясь отца, она даже не пробовала, а упрощала их под свою неумелую, уставшую от постоянного чрезмерного напряжения ладонь. Многие даже полагали, что она не сможет стать настоящей пианисткой, но за неё взялись неравнодушные педагоги. Сейчас Осетинская — известная исполнительница. О своём детстве она написала книгу «Прощай, грусть!» и в интервью упоминает, что в книгу ещё не вошло много вещей пострашнее описанных.
Отец пытался засудить Полину за её книгу о детстве.
Мать Бритни Кемпбелл колола её ботоксом в восемь лет
Маленькая Бритни Кемпбелл участвовала во многих конкурсах красоты, и мама Бритни в своих грёзах видела её Мисс Америкой. Поскольку некоторые процедуры, такие, как инъекция ботокса и болезненную эпиляцию воском, наотрез отказались делать маленькой девочке во всех салонах красоты, мать стала проделывать всё это сама, дома, с гордостью демонстрируя в соцсетях припухшее, обездвиженное ботоксом лицо дочки.
Пользователей сетей такое обращение с ребёнком серьёзно возмутило. Одни обрушились на мать с критикой, другие напрямую связались с социальными службами. В конце концов девочку изъяли из семьи. Кемпбелл-старшая так и не поняла, за что. По её признанию, так поступают практически все матери участниц детских конкурсов красоты. Просто остальные догадываются держать это в тайне.
Бритни на телешоу «Доброе утро, Америка».
Среди причин, которые заставляли её проводить болезненные манипуляции с ребёнком, Кемпбелл-старшая назвала страх, что иначе другие дети будут называть её дочь некрасивой. Она также заявила, что Бритни беспокоилась из-за своих морщин.
Родители мальчика Коди снимали издевательства над ним для YouTube
Супруги по имени Майк и Хизер решили разбогатеть на детях не за счёт развития их таланта, а снимая для канала на YouTube издевательства над ними, особенно над самым чувствительным из мальчиков, Коди. Издевательства варьировались от жестоких розыгрышей — когда, например, на Коди кричали за страшный беспорядок, которого он не устраивал, до тех пор, пока он не начинал в отчаянии рыдать — до побоев и разбитого носа.
Коди и его сестру Эмили постоянно доводили до слёз ради лайков и просмотров.
Канал был очень популярен, у родителей было 800 000 подписчиков. Но некоторые зрители сочли подобное обращение с детьми, по счастью, ненормальным и обратились в социальные службы. Сначала родители пытались утверждать, что все сцены, включая те, на которых Коди разбивают нос — постановочные, потом смирились и удалили все ролики с участием детей. Но их всё равно лишили прав по отношению к Коди и его старшей сестре Эмили и передали детей их биологической матери, первой жене Майка. С Майком и Хизер остались их трое общих детей.
За год Коди и Эмили пришли в себя, снова стали весёлыми и общительными. Оказалось, что они не пытались связаться с матерью, потому что Майк убедил их, что она ненавидит сына и дочь, отказалась от них по своей воле и не хочет их видеть. Как выяснилось, на роликах с их слезами отец с мачехой зарабатывали не менее 20 000 долларов в месяц.
Текст: Лилит Мазикина
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