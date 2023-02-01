Кто не без греха? Самые громкие секс-скандалы, которые потрясли Ватикан

За всю историю своего существования Католическая церковь не раз оказывалась в центре громких скандалов, которые выставляли Ватикан далеко в самом лучшем свете. Как показали события последнего десятилетия, многие святые отцы оказались не такими уж святыми, как того хотелось бы церковникам для поддержания своего имиджа оплота морали и добродетели в развратном 21 веке. Итак, сегодня мы расскажем нашим читателям о самых громких секс-скандалах последних лет, которые потрясли Ватикан.
«Групповая молитва» в квартире у кардинала
В июне 2017 года одна итальянская газета подняла настоящий фурор, опубликовав репортаж о том, как полиции Ватикана пришлось разгонять самую настоящую гей-оргию с участием как минимум одного высокопоставленного служителя Божьего из Католической Церкви. Более того, как выяснилось впоследствии, шикарная квартира, в которой мужчины самоотверженно предавались «групповой молитве», находилась в собственности Конгрегации доктрины веры, а проживал в ней не кто иной, как кардинал Франческо Коккопальмерио.
Хотя сам Коккопальмерио и не принимал участия в процессе, в злополучной квартире засветились несколько из его доверенных приближенных. Как же полицейские попали в квартиру сановника? Сообщается, что стражам порядка пришлось вломиться в жилище кардинала после того, как соседи обратились с многочисленными жалобами на громкий шум. Помимо разгона оргии, полиция также арестовала нескольких ее участников за хранение и употребление наркотиков. В общем, «групповая молитва», надо полагать, прошла на славу.
Кстати, между делом, это далеко не первый гей-скандал в истории Ватикана. Бенедикт XVI, который в 2013 году добровольно отрекся от папства, в своих мемуарах, опубликованных в 2016 году, поведал о существовании некого «гей-лобби», которое оказывает существенное влияние на решения Ватикана.
Далеко не святое писание
Более 35 лет назад Ватикан перекупил компанию «Welbilt» – одну из крупнейших издательских групп в Германии. Впрочем, в 2011 году выяснилось, что католики печатали не только Библии и церковную литературу. Представители Католической церкви заявили, что они были просто шокированы, после того, как в Интернете стали появляться фотографии некоторых, скажем так, книжных изданий, которые печатали «Welbilt». Среди ярких примеров книжки с названием «Назови меня блудницей!» и «Закрытая школа девушек легкого поведения» в соответствующей живописной мягкой обложке. В общей сложности, церковники продавали немцам тысячи наименований различной эротической литературы. Хотя священнослужители заявили, что коварные книжники сбывали греховную литературу за спинами у новых владельцев издательства, бытует и другое распространенное мнение о том, что ради повышения прибыли католики пошли на эдакий «компромисс с совестью» и закрыли глаза на «Закрытые школы» и «Блудниц».
Попаримся, братья мои!
На Папском Конклаве 2013 года представители Католической церкви обсуждали свое новое довольно занятное приобретение – жилое здание класса люкс в самом центре Рима, на покупку которого церковники потратили более 30 миллионов долларов, выгодно воспользовавшись налоговыми льготами, предоставленными Церкви правительством. Квартиры в новоприобретенном доме были выделены нескольким высокопоставленным сановникам, включая 12-комнатные апартаменты кардинала Ивана Диаса. Причем тут секс? Да ни при чем, если, конечно, проигнорировать тот факт, что этажом ниже резиденции кардинала находится одно интересное заведение, расположенное в помещении, которое тоже недавно перекупил в свою собственность и сдал в аренду Ватикан. В частности, Его Высокопреосвященство проживает над одним из самых популярных гей-клубов в Италии – сауной «Europa Multiclub».
Самое любопытное, что после смены владельца сауна не только не прекратила свое существование, но и использовала необычное соседство в рекламных целях. Теперь заведение предлагает своим гостям посетить специальные тематические стриптиз-шоу, где «пастор Бруно обнажит перед гостями тело и душу». Само собой разумеется, выступает стриптизер в робе священника.
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