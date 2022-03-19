Опасные святочные гадания, требующие от девушек смелости и решительности

Ю.Сергеев. Гадание на суженого. Святки.
Стремление людей заглянуть в будущее уходит своими корнями глубоко в древность. Об этом свидетельствуют дошедшие до наших дней археологические артефакты Древнего Египта, Греции, Халдеи, Древнего Рима. Даже в священном писании - Библии неоднократно упоминается о гадании. Среди славянских племен предсказание будущего всегда было в ведении жрецов, знахарей, ворожей, кудесников и колдунов. Но по народным поверьям существуют такие дни в году, в которые каждый, кто отважится вступить в контакт с потусторонними силами, может увидеть наперед свою судьбу.
К. Маковский. Святочные гадания.
На Руси в древние времена святочные гадания особо получили свое распространение в эпоху "теремного затворничества", когда длинными морозными вечерами боярыни и боярышни, сенные девки, коротая время, пытались заглянуть в судьбоносное будущее. Ожидая замужества, каждая пытались хотя бы при помощи нечистой силы узнать, кого судьба пошлет ей в мужья, и какова жизнь ожидает ее впереди с этим будущим мужем.
И как бы ни осуждала церковь эти ритуалы, настаивая на том, что гадание дело - нечистое, искоренить этот обычай было невозможно.
К. Маковский. Святочные гадания. (Фрагмент).
Все таинства гадания проводились под покровом ночи, ближе к полуночи. И наиболее вещим оно считалось в святочные вечера, в ночь под Новый год и под Крещение. Тысячи лет гадали девушки и женщины на будущее, на суженых, на урожай, на исход дел, используя при этом различные магические предметы и разные способы, передавали из поколения в поколение этот ритуальный обычай. Святки являлись наиболее переломным, наиболее опасным периодом, когда нечисть особенно была сильна.
Святочные гуляния. Автор: Трутовский.
Святочные вечера на Руси начинались сразу после Рождества и продолжались до самого Крещения, отмечавшегося 19 января по новому стилю. И хотя они расположены между двумя великими христианскими праздниками, их история возникновения своими корнями уходит далеко в языческое прошлое славянского народа. В период зимнего солнцестояния, когда наступает самая длинная ночь и самый короткий день в году, издревле праздновался древними славянами как день рождения солнца.
Коляда
А оно всегда считалось светилом, управляющим божьим днем, от которого полностью зависел и будущий урожай, и приплод скота, и плодородие земли-матушки, а значит - благосостояние людей.
В эти дни считалось самое время подумать о будущем - и не только урожае, но и о личной жизни. Для привлечения удачи были заведены традиционные гулянья, веселые розыгрыши, игры, пляски и сборища. С течением времени все святочные сюжетные игры и песни, первоначально имевшие в своей основании магический смысл, стали лишь развлечением.
Святочные гуляния. Автор: Константин Коровин
Страшные гадания на Руси
Издавна считалось, что святые дни - святки, делятся на два периода: с 7 по 13 января - святые вечера, а с 14 по 19 января - страшные.
Страшным таинство гадания считалось по причине того, что в процессе был задействован потусторонний мир, и у нечистой силы появлялась реальная возможность забрать гадающего на тот свет. Такие гадания, уходящие корнями в языческую древность, были широко распространены в России еще столетие тому назад. Проводились они, когда старый год заканчивался и начинался новый, то есть в "переходной период", где новое еще не вступило, а старое еще не сдало свои полномочия.
Для проведения таких ритуалов, как правило, подбирались и соответствующие места - это и перекресток дорог, и прорубь, и баня, и овин. Одним словом, там где скапливалась нечисть. Исходя из этого, в таких ритуалах участвовали лишь отважные и решительные девушки. И отправляясь в такие места обязательно брали с собой металлические предметы - нож, кочергу, сковороду, считавшимися оберегом от нечистой силы.
Ю.Сергеев. У гадалки. Святки.
Как правило, такие гадания проводились под присмотром старшей опытной женщины, которая и вызывала на контакт нечистую силу с таким призывом: "Отступитесь, ангелы! Приступитесь дьяволы! Собирайтесь черти, большие и малые, изо всех болот и омутов и расскажите как год проживет...",- и называла имя девицы, на которую ворожили.
Ю.Сергеев. Гадание на картах. Святки.
Кроме того эта женщина должна была присматривать за девушками, чтобы вовремя принять меры по их защите, а также ввести и вывести из состояния прострации.
А.Новоскольцев. Светлана.
Самым страшным святочное гадание считалось, когда образ появлялся воочию перед взором гадающей девицы при помощи зеркал, по народным поверьям имеющих связь с потусторонними мирами. Выставленные друг против друга два зеркала в отражении создавали коридор, откуда должен был показаться суженый. И что интересно, если девушка не была знакома с будущим супругом, то она видела лицо своего суженого, а если была с ним знакома, то затылок
К.Брюллов. Гадающая Светлана.
А еще было гадание основанное на слушании, когда девица в полночь шла к проруби или на перекресток и прислушивалась к звукам, разносящимся по деревне. Звон колокольчика или праздничное пение было предвестником скорого замужества. Лай собаки, также предвещающий брак, рассматривался еще и в разных аспектах: из какого края деревни будет жених, какой у него будет характер и какого он будет возраста. А вот самым плохими предзнаменованием считался стук топора и звук хлопающих досок, что было к смерти.
Н.Пимоненко. Святочное гадание.
Отчаянные девицы ходили в одиночку в баню и, гадая на суженого, должны были ощутить чье-то прикосновение. Если таково случалось, значит быть в этом году девице замужем, а нет - сидеть в девках еще год. К тому же, если по ощущению рука была гладкой, то жених будет бедняком, ежели мохнатой - богатым.
Ю.Сергеев. Гадание на суженого. Святки.
Иногда при гадании на зеркалах использовали петуха, крик которого должен был отпугнуть нечистую силу, появившуюся в зеркале. Так, увидев что-либо страшное, девушка сильно сжимала птицу и та издавала крик.
Ю.Сергеев. Ночное гадание. Святки.
О.Кипренский.Святки.
Е.Солнцев. Гадание.
Рождественские и святочные гадания перед Крещением остаются популярным обычаем и в наши дни. Незамужние девушки по- прежнему хотят заглянуть в будущее и узнать о своем суженом, используя при этом, возможно не такие экстримальные методы гадания нежели раньше. В ход идут кофейная гуща и карты таро, воск и кольца, спички и башмаки, а так же спиритические сеансы.
С.Кодин. Святочное гадание.
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