Что такие охагуро и зачем замужние японские женщины красили зубы в черный цвет

Япония – до такой степени самобытная страна, что некоторые ее старинные традиции кажутся созданными с одной единственной целью – удивить европейцев. К ним относится и обычай чернить зубы девушки перед замужеством и после перехода в статус жены – обычай, впрочем, почти ушедший в прошлое.
Охагуро – чернение зубов по-японски
Охагуро - окрашивание зубов в черный цвет
Чернозубые японки, которых встречали путешественники и колонизаторы из Старого Света, наводили последних на мысль о том, что они видят перед собой надежный способ предотвратить супружеские измены. Ведь с точки зрения европейских канонов красоты такой женский облик скорее отталкивает, черные зубы уродуют. Но все дело было как раз в обратном: на протяжении веков, а возможно, и тысячелетий, охагуро кроме символического значения преследовало цель улучшить здоровье зубов и повысить привлекательность их владелицы.
Первые находки, подтверждающие существование традиции охагуро, относятся к эпохе Кофун – периоду строительства курганов, который продолжался с III по VI вв. По свидетельству историков, краска была обнаружена на человеческих останках и на погребальных фигурках. С течением времени сама процедура окрашивания и состав красящей смеси совершенствовались. Самый знаменитый рецепт смеси для охагуро связывают с именем Гэндзи (Цзяньчжэнь) – китайского монаха, который принес на японские острова учение буддийской школы Риссю. Сам старинный рецепт находится в хранилище Сесонн в храме Тодай-дзи.
Скульптурное изображение Гэндзи
Жители Страны восходящего солнца на протяжении всей своей истории вкладывали глубокий смысл в каждый цвет. Черный в Японии – возможно, самый уважаемый, означающий постоянство. Прибывшие на острова в VI веке последователи буддизма считали черный цвет «неподвижным», ведь он не меняется в зависимости от освещения, его нельзя закрасить каким-либо другим цветом. Другими словами, главная характеристика черного – это постоянство. А замужняя женщина, носившая такой признак статуса, заслуживала уважение и одобрение.
«Железная вода», «подведение бровей» и легенда об Охагуро-бэттари
Состав для окрашивания зубов защищал эмаль от повреждений
Окрашивание зубов давало и практический положительный эффект – оно защищало зубную эмаль от повреждений и предотвращало таким образом порчу зубов. Каких-либо негативных воздействий на организм за века практикования охагуро и расходования тонн красящего состава историками не выявляется.
Для проведения процедуры использовалась канэмидзу – «железная вода». Требовалось раскалить на огне ржавые железные стержни, опустить их в смесь воды и саке и выдерживать около недели. После в смесь добавляли галлы – наросты - листьев сумаха, называемые чернильными орешками. Краску наносили на зубы ежедневно.
Гравюра Утагава Кунисада
Поначалу чернение зубов было прерогативой аристократических семейств, девушкам красили зубы с началом их перехода в новый период жизни, сводившимся к поиску мужа. Чернили зубы и мужчины, как правило, при достижении возраста совершеннолетия. На территории императорского дворца Киото обряд чернения зубов мальчикам правящей семьи сопровождался церемонией хикимаю – «подведение бровей».
Хикимаю часто проводили одновременно с первым охагуро
Существует легенда об Охагуро-бэттари – призраке женщины, на лице которой нет ничего кроме улыбающегося рта с черными зубами. Это существо не приносит вреда, разве что напугает встретившегося с ним человека – оно порой маскируется под чью-нибудь жену или сестру, всегда прикрывая лицо рукавом. Голову призрака украшает цунокакуси – убор невесты, а сама она одета в праздничное кимоно. Охагуро-бэттари считается призраком некрасивой женщины, покончившей с собой из-за того, что никто не захотел на ней жениться.
Охагуро-бэттари - призрак женщины с черными зубами
Чернение зубов в современной Японии и похожие традиции в других культурах
Охагуро был распространен как среди аристократов, так и в крестьянской среде
Буддизм сделал охагуро обычным и для людей простого, крестьянского происхождения, и на протяжении веков оно применялось всеми сословиями. Даже воины перед боем красили свои зубы. В период Эдо, который начался в XVI веке, традиция начала сходить на нет, но охагуро продолжали делать представители императорской семьи, знатные мужчины, женщины перед свадьбой и после замужества, а также представители некоторых профессий – например, гейши.
Гейша с традиционно черными зубами
Обычай сохранился вплоть до второй половины XIX века, когда правительством Мэйдзи охагуро было запрещено и Япония стала переходить от привычной для нее изоляции и консерватизма к активному культурному взаимодействию с иностранными государствами.
Традиция охагуро не исчезла окончательно – ее и сейчас порой придерживаются пожилые японки, а кроме того, это атрибут национальных праздников и театральных постановок. В настоящее время для окрашивания зубов используют чернила, смешанные с зубным воском.
Практика чернения зубов свойственна не только культуре Японии. Похожий обычай существовал и местами сохранился и в некоторых районах Китая, юго-восточной Азии, на островах Тихого океана. Испанский колонист Антонио де Морга, посетивший Филиппины в XVII веке, рассказывал в своих сочинениях, что местные жители используют черную краску для зубов в качестве ухода за собой.
Антонио де Морга - путешественник, записавший свои наблюдения о традициях японцев
Интересно, что чернили зубы когда-то и русские красавицы. Эта процедуру начали применять не позднее XVII века. Вероятно, она связана с тем, что при использовании тогдашних белил, содержащих ртуть, зубы со временем портились и местами становились черными. Черная краска же выравнивала цвет женской улыбки, а кроме того, давала понять, что женщина имеет высокий статус и может себе позволить дорогие средства ухода за собой. Кроме того, кариес, который встречался относительно редко и был отличительной особенностью сладкоежек, считался болезнью богатых, а богатство не считалось зазорным лишний раз подчеркнуть.
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