6 мест на теле, куда нужно наносить парфюм, чтобы продлить его «звучание»

Marie Claire рассказывает, как продлить звучание любимого парфюма.



Greatist.com

Оказывается, мы все делаем неправильно! Точнее, не совсем правильно. Да, запястья принято считать массовой классикой в нанесении духов, но точек пульсации на человеческом теле гораздо больше. И когда все они задействованы в этом сложном механизме, аромат витает в воздухе неприлично долго. Так что перед нанесением парфюма в указанные шесть мест, удостоверьтесь, что он вам действительно нравится, и вы готовы наслаждаться им вечно. Мнение окружающих при этом не учитывается: терпят, значит любят.Верите вы или нет, но основатель парфюмерной марки Byredo Бен Горэм считает, что часто волосы хранят ароматы крепче, чем кожа: «Нужно просто быть немного осторожнее, ведь парфюм содержит спирт, что может навредить волосам. Используйте версии ароматов, созданные специально для волос, или, если ваш парфюм не удостоился такой участи, просто распыляйте его на щетку. Расчесывая волосы, аромат тонко и деликатно «впитается» без особого риска их высушить.Как и запястья, эти зоны известны своими свойствами даже у непосвященных. Вены здесь располагаются близко к коже, создавая идеальные условия для разогревания и испарения аромата. Если к тому же вы еще носите украшения, то после распыления парфюма они даже могут какое-то время хранить ваш запах. Основатель марки by Kilian Килиан Хеннесси этой идее придал промышленное значение и изобрел серьги, кулоны, подвески и всякие другие милейшие вещицы, внутри которых можно помещать керамический шарик, сбрызнутый вашим ароматом.Это может показаться немного странным, но парфюмерный эксперт Чендлер Бурр уверяет, что данный финт сводит с ума. Во-первых, аромат живет долго на вашем теле; во-вторых не надоедает окружающим, так как он скорее шепчет, чем декламирует во весь голос. Перед тем, как застегнуть воротничок блузки, сбрызните то место внутри, где ткань соприкасается с кожей, и отправляйтесь в качестве теста туда, где жарко, тесно и много мужчин.Знающие люди говорят, что эта зона «звучит» еще соблазнительнее, чем запястья. Основатель марки Editions de Parfums Frederic Malle Фредерик Малль рекомендует увлажнить там кожу дополнительно перед тем, как нанести парфюм — ароматизированным (из банной линии вашего аромата) или универсальным и без запаха, чтобы не нарушать волшебства.Из всех перечисленных зон это самая реально работающая. Даже у мужчин, если им интересно. Только постарайтесь сделать это максимально наедине с собой — выглядит этот жест, по меньшей мере, забавно и никак не сексуально. Далее начинается физика: воздушные потоки поднимаются вверх, где всегда горячее, чем снизу. Особенность этого места, что запах слышно не сразу, но после того, как он заявит о себе, будьте готовы предстать перед ответом.Всю ответственность за данный совет мы возлагаем на актрису Лив Тайлер, которая заявила об этом блогу Into The Gloss: «Мой отец Стивен Тайлер так всегда делает — растирает духи между пальцами и касается пупочной области. Здесь всегда жарко и парфюмерным нотам это очень нравится. Только будьте уверены, что любимый аромат не вызовет аллергию».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: