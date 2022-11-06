Как самый большой обжора всех времён стал шпионом, и чём всё закончилось: Ненасытный Таррар

Кем был Таррар и всегда ли страдал от обжорства

Иллюстрация из Гаргантюа и Пантагрюэля, Гюстав Доре. Около 1860-1870 годов.

Таррар идёт в армию

Ел, ел, ел и не мог насытиться.

К сожалению, до наших дней не дошло ни одно изображение Таррара.

Мечта всех женщин: ел и не толстел

Самый лучший шпион

Александр де Богарне, генерал, который отправил Таррара на секретное задание.

Вылечите меня!

Таррара требовали отправить в сумасшедший дом.

Доктор Перси диагностировал у Таррара запущенный туберкулёз.

Не единственный случай в истории